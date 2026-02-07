xs
"โออิชิ อีทเทอเรียม" อัปเลเวล เปิดตัวร้านแนวคิดใหม่ “ออล ยู แคน อีทซากายะ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"โออิชิ อีทเทอเรียม" อัปเลเวล เปิดตัวร้านแนวคิดใหม่ “ออล ยู แคน อีทซากายะ” ยกเครื่องครั้งใหญ่ในมิติที่เหนือกว่าทั้งด้านอาหาร บริการ และบรรยากาศ สู่ประสบการณ์กิน – ดื่ม – แชร์ และสังสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด...สำหรับทุกจังหวะชีวิต

โออิชิ อีทเทอเรียม (OISHI EATERIUM) อัปเลเวล พร้อมเดินหน้ายกระดับประสบการณ์อาหารญี่ปุ่นให้ทันสมัยและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาและเปิดตัวร้านแนวคิดใหม่ OISHI EATERIUM: ALL YOU CAN EATZAKAYA อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ (ชั้น 4) ภายใต้แนวคิดการผสมผสานระหว่างความหลากหลายและความพรีเมียมของ “EATERIUM” เข้ากับกลิ่นอายและวัฒนธรรมการกิน – ดื่ม – แชร์ แบบ “IZAKAYA” สู่ประสบการณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านรสชาติ บริการ และบรรยากาศในร้านเดียว

การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ โออิชิ อีทเทอเรียม ในการขยายบทบาทสู่การเป็นเดสติเนชันด้านไลฟ์สไตล์ และการกิน – ดื่ม – แชร์ ที่มีความยืดหยุ่นสูง ตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น คนทำงาน นักศึกษา และกลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับ “การเลือกได้” “ความคุ้มค่า” และ “ประสบการณ์ร่วม” มากกว่าการรับประทานอาหารเพียงเพื่อความอิ่ม สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การขับเคลื่อนแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับอินไซต์ (insight) ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น


นางสาวศสัย ตังเดชะหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “สำหรับ โออิชิ อีทเทอเรียม เราได้เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาเมนู/อาหาร บริการ และประสบการณ์ภายในร้าน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแนวคิดใหม่อย่าง OISHI EATERIUM: ALL YOU CAN EATZAKAYA ถือเป็นการปรับภาพลักษณ์ครั้งสำคัญของแบรนด์ให้เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน โดยผสานความโดดเด่นด้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียม เข้ากับบรรยากาศการกิน – ดื่ม – แชร์ ที่ผ่อนคลาย สนุก และเป็นกันเอง ภายใต้แนวคิดที่เปิดกว้าง ให้ลูกค้าสามารถออกแบบมื้ออาหารได้ในแบบของตัวเอง”

โออิชิ อีทเทอเรียม – สามย่านมิตรทาวน์ ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดการให้บริการแบบไฮบริด (hybrid restaurant format) ที่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ สามารถเลือกได้ทั้งบริการแบบ “บุฟเฟต์” ที่ครบครันและคุ้มค่า หรือจะเลือก “อะลาคาร์ท” เมนูอาหารจานเดียวในราคาย่อมเยา ที่ตรงตามความต้องการได้ภายในร้านเดียว โครงสร้างราคาจึงถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มที่มองหาความอิ่มคุ้มค่า ไปจนถึงกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการสั่งเฉพาะเมนูที่ชื่นชอบ หรือใช้เวลาสังสรรค์ร่วมกันโดยไม่ต้องรีบร้อน


“Sushi Delight” ราคา 359 บาท++/ท่าน: อิ่ม ฟิน กับบุฟเฟต์ซูชิ...ข้าวปั้นสารพัดหน้า และอาหารรับประทานเล่น รวมกว่า 50 รายการ

“Full Selection” ราคา 699 บาท++/ท่าน: อิ่มอร่อยขั้นกว่ากับบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น และอาหารนานาชาติ อาทิ ซูชิ ซาชิมิ เทปปันยากิ ตอร์ติญ่า แฮมเบิร์ก ปีกไก่ทอดสไตล์นาโกย่า ฯลฯ รวมถึงของหวาน และเครื่องดื่มต่าง ๆ รวมกว่า 100 รายการ

“Seafood Paradise” ราคา 849 บาท++/ท่าน: อิ่มอร่อยขั้นสุดกับเมนู/อาหาร...รายการมาตรฐานมากมาย เพิ่มเติมด้วยเมนูพิเศษและอาหารทะเลคุณภาพสูงหลากชนิด อาทิ กุ้งแม่น้ำ โฮตาเตะ หอยนางรม ฯลฯ รวมกว่า 130 รายการ

ขณะเดียวกัน เมนูอะลาคาร์ท หรือจานเดียว...สุดสร้างสรรค์ ก็มีให้บริการและมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่ จานละ 29 บาท ++ ครบครันทั้งเมนูอาหารญี่ปุ่น อาหารนานาชาติ อาหารทะเล ของหวาน และเครื่องดื่มต่าง ๆ


แนวคิดใหม่นี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการใช้บริการ (frequency of visits) และเปิดโอกาสให้แบรนด์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ผ่านประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทั้งเหตุผลและอารมณ์ สะท้อนทิศทางของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับ “คุณภาพของช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้ในร้าน” มากพอ ๆ กับคุณภาพของอาหารที่เสิร์ฟ

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ “สเตชั่นเครื่องดื่ม” ซึ่งมาในรูปแบบบาร์เครื่องดื่มแบบเปิด และบาร์เทนเดอร์มากฝีมือ ที่พร้อมสร้างสรรค์เครื่องดื่มแก้วพิเศษแบบแก้วต่อแก้ว ถ่ายทอดแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในรูปแบบที่ดื่มได้...แชร์ได้ สร้างมิติใหม่ให้กับการกิน – ดื่ม – แชร์ และยกระดับร้านให้มีความเป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชัน (lifestyle destination) มากกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไป


ในด้านบรรยากาศและการตกแต่งนั้นได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด โดยเน้นโทนสีสว่าง โปร่งโล่ง สบายตา สะท้อนความทันสมัยและเข้าถึงง่าย ผนังร้านตกแต่งด้วยกราฟิกสไตล์ญี่ปุ่นร่วมสมัย ผสมผสานกับป้ายนีออนเฟล็กซ์ที่เสริมบรรยากาศสนุก มีชีวิตชีวา ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากร้านอิซากายะแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ซึ่งเหมาะกับการถ่ายรูป แชร์ หรือใช้เวลาอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นในมื้อกลางวันแบบรวดเร็ว หรือมื้อเย็นที่แฮงเอาท์กับเพื่อนฝูง

โดย โออิชิ อีทเทอเรียม ยังมีแผนในการขยายการปรับปรุงร้านแนวคิดใหม่นี้อย่างต่อเนื่อง โดยจะให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่สามารถเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากกว่าขนาดพื้นที่ เพื่อยกระดับแบรนด์สู่ “พื้นที่แห่งประสบการณ์ร่วม” ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในมิติใหม่ พร้อมตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ในฐานะร้านอาหารญี่ปุ่นมีการขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจเทรนด์ และพร้อมเปลี่ยนแปลงไปกับลูกค้าอย่างแท้จริง


“เรามองว่า พฤติกรรมการกิน – ดื่ม – แชร์ ของผู้บริโภคในวันนี้ ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยรสชาติหรือราคาเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความรู้สึก ความสนุก และการมีส่วนร่วมในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย ดังนั้น โออิชิ อีทเทอเรียม จึงไม่ได้มุ่งแค่การเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นที่ดีเท่านั้น แต่เรายังตั้งใจออกแบบ ‘พื้นที่แห่งประสบการณ์’ ที่ผู้คนอยากมา อยากแชร์ และอยากกลับมาอีกครั้ง ซึ่งนั่นคือหัวใจแนวคิด OISHI EATERIUM: ALL YOU CAN EATZAKAYA อย่างแท้จริง” นางสาวศสัยฯ กล่าวปิดท้าย

การเปิดตัวร้านแนวคิดใหม่ OISHI EATERIUM: ALL YOU CAN EATZAKAYA จึงไม่เพียงเป็นการปรับโฉม แต่เป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ใหม่ของแบรนด์ในยุคที่ “ประสบการณ์” และ “อารมณ์ร่วม” มีคุณค่าไม่แพ้รสชาติอาหาร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ โออิชิ อีทเทอเรียม ในการเป็นแบรนด์/ร้านอาหารญี่ปุ่น ที่อยู่ในใจผู้บริโภค และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา



