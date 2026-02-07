“บุฟเฟต์อาหารตามสั่ง” ปรุงสดใหม่ทุกจาน ณ ห้องอาหารปาริชาต

ห้องอาหารปาริชาต โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เชิญชวนลิ้มลองความอร่อยกับ “บุฟเฟต์อาหารตามสั่ง” ปรุงสดใหม่ทุกจาน อาทิ สเต็กปลา, ราดหน้าทะเล, ผัดหมี่สิงคโปร์, เทมปุระกุ้ง, ข้าวผัดหยางโจว, ข้าวกระเพรา หมู ไก่ กุ้ง, เหมี่ยงคำ และเมนูอื่นๆ มากกว่า 50 เมนู ในราคา ท่านละ 399 บาท ร้านอาหารปาริชาตเปิดวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 11.00 น .– 21.00 น. และหยุดทุกวันอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โทร. 02-159-5888
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline