“ร้านเซียนหยวน” เสิร์ฟ “Mayongchid Special” 5 เมนูพรีเมียมจากมะยงชิดนครนายก GI

“เซียนหยวน” ร้านอาหารจีนน้องใหม่เครืออิมแพ็ค เมืองทองธานี ปักหมุดเซ็นทรัล พาร์ค ชูแคมเปญ “Mayongchid Special” รังสรรค์ 5 เมนูพรีเมียมจากมะยงชิดนครนายก GI
“เซียนหยวน” (Xian Yuan) ร้านอาหารจีนร่วมสมัยน้องใหม่ล่าสุดในเครืออิมแพ็ค เมืองทองธานี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค เดินหน้าสนับสนุนวัตถุดิบท้องถิ่นไทย เปิดตัวแคมเปญ “Mayongchid Special” นำเสนอ “มะยงชิดนครนายก” ผลไม้ขึ้นชื่อระดับ GI (Geographical Indication) มารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษ 5 สไตล์ที่ผสมผสานรสชาติแบบจีนดั้งเดิมและความสดชื่นของผลไม้ฤดูกาลได้อย่างลงตัว ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2569 นี้
สำหรับแคมเปญนี้ “เซียนหยวน” มุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งต้นกำเนิด เพื่อนำเสนอประสบการณ์ความอร่อยที่แปลกใหม่ในราคาเริ่มต้นเพียง 148 บาท โดยมีเมนูไฮไลต์ที่น่าสนใจประกอบด้วย:
- เป็ดปักกิ่งย่าง และมะยงชิด (1,988 บาท): หนังเป็ดกรอบคัดพิเศษ ทานคู่กับเนื้อมะยงชิดสดและน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้าน
- สลัดเปาะเปี๊ยะตาข่ายไส้กุ้งมะยงชิด (488 บาท): เมนูทานเล่นรสสัมผัสพรีเมียมที่เน้นความสดชื่นจากผลไม้และเนื้อกุ้งแน่น
- ข้าวเหนียวทอดโบราณไส้มะยงชิดมะพร้าวอ่อน (198 บาท): ความลงตัวของข้าวเหนียวนุ่มและไส้มะยงชิดที่ให้กลิ่นหอมละมุน
- มะยงชิดพุดดิ้งชีสเค้ก (288 บาท): เมนูของหวานฟิวชั่นที่ผสานความเข้มข้นของชีสและความเปรี้ยวหวานของมะยงชิด
- มะยงชิดซอร์เบต์ (148 บาท): ซอร์เบต์จากเนื้อมะยงชิดแท้ มอบรสชาติธรรมชาติที่เติมความสดชื่นในช่วงฤดูร้อน
นอกจากเมนูพิเศษแล้ว ร้าน “เซียนหยวน” ยังมอบบรรยากาศการรับประทานอาหารที่โดดเด่น ด้วยทัศนียภาพของสวนลุมพินีและวิวเมืองกรุงเทพฯ แบบพาโนรามา พร้อมบริการห้องจัดเลี้ยงส่วนตัวสำหรับการสังสรรค์ในครอบครัวหรือการรับรองทางธุรกิจ
สัมผัสรสชาติความอร่อยที่มีเอกลักษณ์ร่วมสมัยได้ที่ ร้านอาหารจีน "เซียนหยวน" ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น.
สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่ง: โทร: 084-237-1636, เฟซบุ๊ก: Xian Yuan และLINE Official: @xianyuanbkk (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการ 10%)
