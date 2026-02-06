เกียวโต ปรับขึ้นค่าเข้าชม “วัดกิงคะคุจิ” ครั้งแรกในรอบ 32 ปี เริ่ม 1 เมษายนนี้

“วัดกิงคะคุจิ” แหล่งมรดกโลกชื่อดังของญี่ปุ่น ประกาศปรับขึ้นค่าเข้าชมเป็น 2 เท่า ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป นับเป็นการขึ้นราคาครั้งแรกในรอบ 32 ปี ตามการเปิดเผยของทางวัดเมื่อเดือนที่ผ่านมา
สำนักข่าว Yomiuri Shimbun สื่อดังของประเทศญี่ปุ่น แจ้งข่าวการขึ้นค่าธรรมเนียมเข้าชมวัดกิงคะคุจิ (Ginkakuji) หนึ่งในวัดดัง มรดกโลกแห่งเมืองเกียวโต นับเป็นครั้งแรกในรอบ 32 ปี โดยรายได้จากการปรับขึ้นค่าเข้าชมจะถูกนำไปใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและสวนของวัด ท่ามกลางภาวะราคาสินค้าและต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 นี้ ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไปจะเพิ่มเป็นสองเท่า (จาก 500 เยนเป็น 1,000 เยน) ขณะที่ค่าเข้าชมสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมต้นจะปรับจาก 300 เยนเป็น 500 เยน ส่วนผู้พิการยังคงเสียค่าเข้าชม 100 เยนเท่าเดิม และเด็กที่อายุต่ำกว่าระดับประถมศึกษาจะสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
วัดกิงคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า “วัดเงิน” มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “จิโชจิ” อาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ “คันนงเด็น” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กิงคะคุ” (ศาลาเงิน) ขณะที่อาคารโทกุโดของวัดได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบโชอินสึคุริที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในญี่ปุ่น
อาคารทั้งสองแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ ขณะที่สวนของวัดได้รับการกำหนดให้เป็นทั้งสถานที่ทัศนียภาพงดงามพิเศษของชาติ และโบราณสถานพิเศษ
วัดแห่งนี้ นับเป็นหนึ่งในวัดเซนที่เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของความงามแบบวาบิซาบิ หรือความงดงามในความไม่สมบูรณ์ เดิมทีสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศหลังเกษียณอายุของ “อาชิกางะ โยชิมาซา”โชกุนในช่วงศตวรรษที่ 15 ก่อนกลายมาเป็นวัด แม้ว่าชื่อของวัดแปลว่าศาลาสีเงิน แต่กิงคะคุจิกลับไม่มีสีเงินอยู่เลย เดิมทีโชกุนอาชิกางะ โยชิมาซะวางแผนปิดผนังภายนอกอาคารด้วยแผ่นเงินเปลว แต่ก็ไม่ได้ทำตามนั้น
เจ้าหน้าที่วัดรายหนึ่งระบุว่า วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมากกว่า 500 ปีมาแล้ว และหวังว่าประชาชนจะเข้าใจว่าการปรับขึ้นค่าเข้าชมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้วัดสามารถได้รับการอนุรักษ์และส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไปยังคนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน
