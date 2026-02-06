“Bangkok Design Week 2026” ชวนเที่ยววันหยุด ย่านเจริญกรุง-ตลาดน้อย

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพกลับมาอีกครั้ง! ครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิม กับ Bangkok Design Week 2026 ภายใต้ธีม “DESIGN S/O/S: Secure Domestic / Outreach Opportunities / Sustainable Future” ที่จัดเต็มหลากหลายกิจกรรม นิทรรศการ งานโชว์สุดล้ำ และคอลแลบระดับโลก ใครที่กำลังมองหาทริปวันหยุดสุดสร้างสรรค์ ต้องห้ามพลาดการเที่ยวงาน BKKDW 2026
