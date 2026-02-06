เปิดตัว “เฮลิคอปเตอร์ H160” ในงาน Singapore Airshow

แอร์บัสจัดแสดงเฮลิคอปเตอร์รุ่น เอช160 (H160) ซึ่งดำเนินงานโดย เดอราโซนา เฮลิคอปเตอร์ (Derazona Helicopters) จากประเทศอินโดนีเซีย ในการจัดแสดงแบบภาคพื้น (static display) ณ งานสิงคโปร์แอร์โชว์ (Singapore Airshow)
การจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นการเปิดตัวอากาศยานรุ่นดังกล่าวสู่ตลาดพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกิดขึ้นภายหลังความสำเร็จทางการค้าของโครงการ H160 ซึ่งมียอดคำสั่งซื้อใหม่จำนวน 30 ลำในปี พ.ศ. 2568 สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ H160 ในภาคพลเรือน ภารกิจเพื่อสาธารณะ และภาคการทหารทั่วโลก
การปรากฏตัวของ H160 ในงานแอร์โชว์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขยายบทบาทและการเติบโตของอากาศยานรุ่นดังกล่าวในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง Derazona Helicopters เพิ่งรับมอบเฮลิคอปเตอร์ H160 ลำแรก เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านพลังงานนอกชายฝั่งในประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นหมุดหมายสำคัญของอากาศยานรุ่นนี้ในภาคอุตสาหกรรมพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อากาศยานที่นำมาจัดแสดงสะท้อนให้เห็นถึงการจัดรูปแบบที่เหมาะสมอย่างยิ่งของ H160 สำหรับการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมนอกชายฝั่งที่มีความท้าทาย โดยมอบความสะดวกสบายและประสิทธิภาพการปฏิบัติการในระดับสูง
นายโธมัส เซแมน (Thomas Zeman) รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการขายและการตลาด ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ส กล่าวว่า “การเปิดตัวเฮลิคอปเตอร์รุ่น H160 ในงาน Singapore Airshow สะท้อนถึงแรงส่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งเรากำลังเห็นได้อย่างชัดเจนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับตลาดที่ผู้ให้บริการกำลังมองหาการยกระดับอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านความปลอดภัย การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพด้านต้นทุน ตั้งแต่ภารกิจด้านพลังงานในประเทศอินโดนีเซีย งานบริการฉุกเฉินในประเทศญี่ปุ่น ไปจนถึงการขนส่งผู้บริหารในเกาหลีใต้และออสเตรเลีย H160 กำลังพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นอากาศยานอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภูมิภาคนี้ได้อย่างแท้จริง”
การจัดแสดงครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของเฮลิคอปเตอร์รุ่น H160 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดปี พ.ศ. 2568 โดยมีพัฒนาการสำคัญ ได้แก่
* เกาหลีใต้: K-Aviation ผู้ให้บริการด้านการบินธุรกิจ ได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์ เอซีเอช160 (ACH160) สำหรับการใช้งานภาคองค์กรลำแรกของประเทศ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ของบริการการบินส่วนบุคคล
* ญี่ปุ่น: H160 ได้รับเลือกให้เป็นอากาศยานหลักสำหรับภารกิจบริการสาธารณะ โดยสำนักดับเพลิงเมืองฮิโรชิมาเป็นหน่วยงานดับเพลิงแห่งแรกที่นำอากาศยานรุ่นนี้เข้าประจำการ ต่อมา สำนักดับเพลิงเมืองนาโกย่าได้สั่งซื้อเพิ่มเติมเพื่อใช้ในภารกิจดับเพลิงและกู้ภัย นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นยังได้นำเฮลิคอปเตอร์ H160 จำนวน 2 ลำ เข้าประจำการในฝูงบินสำหรับภารกิจบังคับใช้กฎหมาย
* ออสเตรเลีย: ภายหลังการจัดแสดงสาธิตการใช้งานทั่วประเทศเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์อย่างประสบความสำเร็จ บริษัทโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภาคเอกชน Linfox ได้สั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ H160 เป็นครั้งแรกในประเทศ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนภารกิจด้านการขนส่งผู้โดยสาร
นอกเหนือจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก H160 ยังคงพิสูจน์ถึงความอเนกประสงค์ในระดับโลก โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 บริษัท PHI ได้กลายเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่นำ H160 ไปปฏิบัติภารกิจเชิงพาณิชย์นอกชายฝั่งในอ่าวเม็กซิโก ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการทดสอบเส้นทางบิน (route-proving programme) อย่างประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกัน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 สำนักงานยุทโธปกรณ์แห่งชาติฝรั่งเศส (French Armament General Directorate: DGA) ได้รับมอบ H160 ลำแรกสำหรับหน่วยตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศส (Gendarmerie Nationale) ควบคู่ไปกับความสำเร็จในภาคพลเรือน การพัฒนา H160 รุ่นทางทหารก็มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยแอร์บัสได้เริ่มดำเนินโครงการทดสอบการบินของ H160M กูปาร์ (H160M Guépard) ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อกองทัพฝรั่งเศส เพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์รุ่นเดิมจำนวน 5 แบบ ต้นแบบลำแรกอยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อยืนยันสมรรถนะการบิน ขณะที่การทดสอบการใช้อาวุธมีกำหนดดำเนินการในช่วงปลายปี พ.ศ. 2569 ความคืบหน้านี้ช่วยปูทางสู่การเริ่มส่งมอบให้กับกองทัพฝรั่งเศสในช่วงปลายปี พ.ศ. 2571 และตอกย้ำถึงความอเนกประสงค์ของแพลตฟอร์ม H160 ในภารกิจที่หลากหลาย
