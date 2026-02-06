ททท. จัดตรุษจีนปีม้าทอง ฉลองยิ่งใหญ่ 2 พื้นที่หลัก "กรุงเทพฯ–หาดใหญ่"

ททท. เปิดม่านตรุษจีนปีม้าทอง เตรียมเฉลิมฉลอง 2 พื้นที่ “กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ (สงขลา)” สะท้อนมิตรภาพไทย–จีน 51 ปีแน่นแฟ้น ดันรายได้สะพัด 4.2 หมื่นล้านบาททั่วประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานแถลงข่าวเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 (Amazing Thailand Happy Chinese New Year 2026) ชวนฉลองปีม้าทองอย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำมิตรภาพไทย–จีน 51 ปี กับ 2 พื้นที่จัดงานหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมเสริมทัพสนับสนุนการจัดงานในนครสวรรค์และสุพรรณบุรี ทุกพื้นที่พร้อมใจกันสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความเป็นสิริมงคล ด้วยสีสันศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม การประดับไฟตระการตา การแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และกิจกรรมสาธิตหลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศให้มาร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกัน โดยคาดว่าช่วงตรุษจีน 13-22 กุมภาพันธ์ 2569 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางทะลุ 3.5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 4.2 หมื่นล้านบาท
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ปี 2569 นับเป็นปีแห่งความพิเศษของเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยที่มาพร้อมการเฉลิมฉลองปีม้าทองอย่างยิ่งใหญ่ ควบคู่กับหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-จีน ทั้งการก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 แห่งความสัมพันธ์ทางการทูต และโอกาสครบรอบ 22 ปี ของความร่วมมือระหว่าง ททท. กับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ร่วมกันสืบสานและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ดังคำกล่าวที่ว่า จง ไท่ อี้ เจี่ย ชิน - จีนไทย ครอบครัวเดียวกัน
ปีนี้ ททท. จัดงาน ใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ เทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 (Amazing Thailand Happy Chinese New Year 2026) ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง ททท. ได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริษัทไทเบฟเวอเรจ จัดกิจกรรมใน 2 พื้นที่ย่อย ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการตกแต่งประดับไฟ ร่วมฉลองความสุข ส่งต่อความรุ่งเรือง ภายใต้แนวคิด “Ride the Fortune, Share the Future” ณ ถนนเยาวราช บริเวณวงเวียนโอเดียนถึงแยกเฉลิมบุรี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. และ 2) งานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 ในวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. เปิดม่านมงคลกับพิธีกล่าวอวยพร ไทย-จีน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมจัดเต็มไฮไลต์ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 คณะ ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครฉงซิ่ง มณฑลเหอหนาน และมณฑลฝูเจี้ยน และกิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทย-จีน การประดิษฐ์โคมจีน การพิมพ์ลายอักษรมงคล การเขียนพู่กันจีน วาดหัวโขน การตัดกระดาษจีน การปักผ้าไทย พวงกุญแจดอกไม้ประดิษฐ์ โหราศาสตร์จีน เป็นต้น และการแสดงสุดพิเศษจากศิลปินชั้นนำของไทย ตระการตากับสีสันโคมไฟมงคลขนาดใหญ่ พร้อมเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับศิลปินและนักแสดงจีนสุดฮอต “จู เจิ้งถิง” และการแสดงศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียง ต้าอู๋ พิทยา ,Klear, Better Weather,MEAN, HERS, Slapkiss, Sirious Bacon, Wanyai, โอบ นิธิ, 2Ectasy Jeffy Kakagoesbackhome
อีกงานที่พลาดไม่ได้คือ งาน Amazing Thailand Chinese New Year 2026 @ Hat Yai วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบกับการแสดงจากมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน การเชิดสิงโต การแสดงกายกรรม และการประดับไฟยามค่ำคืน สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความเป็นสิริมงคลให้เมืองหาดใหญ่คึกคักตลอดทั้งงาน
นอกจาก 2 พื้นที่จัดงานดังกล่าวแล้ว ททท. ยังได้สนับสนุนการจัดงานเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์ ได้แก่ ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2569 และงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 18 ปี มังกรสวรรค์ ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2569 นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมจัดและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประกอบด้วย ศูนย์การค้าสยามพารากอน ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และในเครือเซ็นทรัล ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ททท. คาดการณ์สถานการณ์การเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2569 (13-22 กุมภาพันธ์ 2569) จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ ประมาณ 1.25 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามา ประมาณ 241,000 คน และผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทาง 2.30 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว รวมประมาณ 42,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามหรือติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1672 Travel Buddy หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก Thailand Festival