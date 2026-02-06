ญี่ปุ่นยกเลิก “เทศกาลชมซากุระ เมืองฟูจิโยชิดะ” หลังเจอปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองกระทบชุมชน

เทศกาลซากุระ-ชมฟูจิ ถูกยกเลิก หลังชาวบ้านร้องเรียนปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง (Overtourism) อันเป็นผลจากค่าเงินเยนที่อ่อน
เทศกาลชมดอกซากุระที่ขึ้นชื่อเรื่องมุมถ่ายภาพสุดฮิตคู่กับภูเขาไฟฟูจิ เมืองฟูจิโยชิดะ ประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการ หลังชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนว่าปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองทวีความรุนแรง จากแรงหนุนของค่าเงินเยนที่อ่อนค่า
มีรายงานข่าวจากเมืองฟูจิโยชิดะ ในจังหวัดยามานาชิ ของญี่ปุ่น ว่างานเทศกาลซึ่งจัดต่อเนื่องหลายสัปดาห์และดึงดูดผู้เข้าชมราว 200,000 คนต่อปี จะไม่จัดขึ้นในปีนี้ เนื่องจากวิถีชีวิตอันสงบของชาวเมืองกำลังถูกคุกคาม
ในปี 2025 ญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวราว 42.7 ล้านคน ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีเหตุจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่า อย่างไรก็ตาม เสียงบ่นเรื่องความแออัดเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เกียวโต ซึ่งมีรายงานว่านักท่องเที่ยวบางส่วนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
สำหรับเมืองฟูจิโยชิดะ การหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลให้การจราจรติดขัดต่อเนื่อง พบการทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่ การบุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคล และแม้กระทั่งการขับถ่ายในสวนที่อยู่ในพื้นที่บ้านเรือนของชุมชนละแวกนั้น
“เบื้องหลังทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ คือความจริงที่ชีวิตอันสงบของประชาชนกำลังถูกคุกคาม เรารู้สึกถึงวิกฤตอย่างรุนแรง เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยของประชาชน เราจึงตัดสินใจปิดฉากเทศกาลที่จัดมายาวนานกว่า 10 ปีนี้” นายชิเกรุ โฮริอุจิ นายกเทศมนตรีเมืองฟูจิโยชิดะ ระบุในแถลงการณ์
อย่างไรก็ดี ทางเมืองยอมรับว่า แม้จะยกเลิกเทศกาล แต่พื้นที่จัดงานซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ แนวต้นซากุระ และเจดีย์ห้าชั้น อาจยังคงมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเพิ่มขึ้นเมื่อฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามา
