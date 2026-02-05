ททท.สมุทรสงคราม ชวนเที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยาน ร.๒

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ชวนเที่ยวสุดสัปดาห์นี้ ดูโขน ฟังดนตรีไทย เดินตลาดบก-ตลาดน้ำ ชิม ช้อป อาหาร ขนมไทยชาววัง สัมผัสความปราณีตงานหัตถศิลป์ราชสกุล วันที่ 7 - 8 ก.พ. 69 ณ อุทยาน ร.๒
กลับมาอีกครั้งกับงานทรงคุณค่า “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2569” งานเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระปฐมบรมศิลปิน ผู้ทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี และการละคร และงานช่างแขนงต่าง ๆ ให้รุ่งเรืองคู่แผ่นดิน จนได้รับการยกย่องในระดับโลกจากองค์การยูเนสโก
ตลอดการจัดงาน เต็มอิ่มกับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพ ทั้งวรรณคดี กวีนิพนธ์ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย รวมถึงงานช่างประณีตด้านประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (งดเข้าชมงาน) ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง MCOT HD หมายเลข 30
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
- การแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
- การสาธิตอาหารคาวหวานในบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
- การสาธิตงานหัตถศิลป์ เช่น งานแกะกะลาซอ งานเครื่องประดับช่างทองหลวง การทำหัวโขน การทำเครื่องเบญจรงค์
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ ขับเสภาเทิดพระเกียรติ การบรรเลงดนตรีไทยและขับร้อง การแสดงหุ่นกระบอกเยาวชน
- การออกร้านจำหน่ายขนมพื้นบ้านชาวอัมพวา และขนมไทยโบราณ อย่าง “มะพร้าว” วัตถุดิบอันเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม
- ชมการแสดงนาฏศิลป์บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ โรงละครกลางแจ้งกฤษฎารณฤทธิ์ (รอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จำหน่ายบัตรราคา 1,000 บาท และ 1,500 บาท)
พร้อมกันนี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยและถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการสาธิตเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ขอเชิญชวนทุกท่าน มาสัมผัสเสน่ห์ศิลป์แห่งแผ่นดิน ดื่มด่ำวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง และร่วมสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างงดงาม
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๒ (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2569
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline