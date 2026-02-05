ส่งท้ายลมหนาว - รับวาเลนไทน์ “Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2026”

นับถอยหลังเทศกาลที่ใครหลายคนรอคอย สำหรับงานบอลลูนนานาชาติที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย งานบอลลูนยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับอาเซียน
ปีนี้! ห้ามพลาด! เตรียมตัวมาตื่นตา ตื่นใจ กับ Balloon Magic Night Glow การแสดง แสง สี เสียง พร้อม พลุ สุดอลังการยามค่ำคืน ที่หาชมที่ไหนไม่ได้ ต้องมาที่นี่ งานนี้เท่านั้น!
“Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2026" ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
ชมการแสดงโชว์ตลอดทั้ง 5 คืน ในช่วงเวลา 20.15 - 20.30 น. (โดยประมาณ)
การแข่งขันบอลลูนนานาชาติ และบอลลูนหลากสีสันกว่า 30 ลูก สุดตระการตาท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก, คอนเสิร์ตจัดเต็มจากศิลปินชื่อดังกว่า 60 ชีวิต, Balloon Love บอกรักบนฟ้าเหนือสิงห์ปาร์ค เชียงราย ท่ามกลางลมหนาว! และกิจกรรมเซอร์ไพรส์อื่นๆ อีกมากมาย
- ไม่จำกัดอายุในการเข้างาน
- เด็กส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.เข้าฟรี
อีกหนึ่งความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในงาน “Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2026” คือ การแสดงโขนกลางแปลง จากกลุ่มศิลปินวังหน้ากว่า 200 ชีวิต
โดยเยาวชนชาวเชียงราย จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในครั้งนี้อีกด้วย น้องๆ ฝึกฝน ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น เพื่อการแสดงครั้งสำคัญของปี จากจุดนี้น้องๆ จะซึมซับศิลปวัฒนะธรรมอันมีค่า เป็นกำลังสำคัญที่จะต่อยอด ส่งต่อ และรักษาให้ศิลปะของชาติได้สืบสานยังคนรุ่นใหม่ต่อไป
