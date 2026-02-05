PhuketFit ผุดแคมเปญ “Songkran Month” ผสานสุขภาพกับเทศกาลสงกรานต์ ตลอดเดือน เม.ย. 69

PhuketFit Health & Fitness Retreat ประกาศเปิดตัวประสบการณ์สุดพิเศษ “Songkran Month” ประจำเดือนเมษายน 2569 พร้อมเชิญชวนแขกผู้เข้าร่วมสัมผัสจิตวิญญาณแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยไปกับกิจกรรมสงกรานต์ที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม โดยถูกออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมฟิตเนสรีทรีต (fitness retreat) ระดับสากลอย่างแท้จริง
กิจกรรมไฮไลท์จะจัดขึ้นตรงกับวันสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2569 โดย PhuketFit ได้นำแนวทางการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เป็นระบบ มาผสานเข้ากับการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมที่คึกคักที่สุดของไทย สำหรับแขกที่เข้าพักกับ PhuketFit ระหว่างวันที่ 10–17 เมษายน 2569 จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับคอมมูนิตี้ของ PhuketFit อย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมนอกสถานที่ ที่จะพาไปสัมผัสบรรยากาศการเล่นน้ำในย่านที่ได้รับคัดสรรมาเป็นพิเศษทั่วจังหวัดภูเก็ต
ประสบการณ์งานสงกรานต์ครั้งนี้จะได้รับการดูแลอย่างครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพของ PhuketFit ครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องบริการรถกระบะสำหรับการเดินทางไปร่วมเล่นน้ำ การประสานงานหน้างานอย่างใกล้ชิด ไปจนถึงการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม เพื่อให้แขกทุกคนได้สนุกสนานกับกิจกรรมสาดน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่น และซึมซับบรรยากาศความคึกคักของชุมชน ภายใต้มาตรฐานการดูแลที่ปลอดภัยและเป็นระบบ
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมในเดือนเมษายน 2026 ยังจะได้รับ Songkran Goodie Bag (Limited Edition) ที่รวบรวมไอเทมจำเป็นสำหรับเทศกาลและของที่ระลึกที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย ซึ่งถูกคัดสรรมาเพื่อช่วยเสริมประสบการณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยที่ยังคงสอดคล้องกับตารางการฝึกซ้อม โภชนาการ และการฟื้นฟูร่างกายตามแบบฉบับของ PhuketFit
เลียม เกรกอรี ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ PhuketFit กล่าวว่า “เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นหนึ่งในการเฉลิมฉลองที่เปี่ยมด้วยความสุขที่สุดของประเทศไทย และในเดือนเมษายน 2569 นี้ เราอยากให้แขกของเราได้สัมผัสประสบการณ์นี้ร่วมกันอย่างลึกซึ้ง โปรแกรม ‘Songkran Month’ จึงเป็นการนำความสนุกแบบดั้งเดิมบนท้องถนนของภูเก็ตและกิจกรรมทางวัฒนธรรม มาผนวกเข้ากับโครงสร้างของโปรแกรมฟิตเนสรีทรีต เพื่อให้แขกทุกคนได้เพลิดเพลินกับเทศกาลในขณะที่ยังคงมุ่งหน้าสู่เป้าหมายด้านสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง เราจะออกไปสนุกด้วยกันเป็นกลุ่ม พร้อมดูแลเรื่องความปลอดภัยและสนับสนุนให้ทุกคนรักษาวินัยทั้งเรื่องการฝึกซ้อมและโภชนาการได้ตลอดทริป”
ประสบการณ์ “Songkran Month” ในครั้งนี้ ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักเดินทางต่างชาติและชาวต่างชาติพำนักในไทย (expats) ที่มองหาการรีเซ็ตสุขภาพ (wellness reset) อย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการสัมผัสวัฒนธรรมไทยแท้อย่างใกล้ชิด โดยเนื่องจากแต่ละโปรแกรมมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามความพร้อมของพื้นที่ เดือนเมษายนจึงถือเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นสำหรับผู้ที่ต้องการฉลองสงกรานต์ในภูเก็ตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดูแลโดยมืออาชีพและเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมประจำเดือนเมษายน 2569 รายละเอียดแพ็กเกจ และการสำรองที่นั่ง โปรดเยี่ยมชมที่ https://phuketfit.com/