พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขยายเวลา “คนไทย” เข้าชมฟรี จนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขยายระยะเวลาเปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้าชม “ฟรี” (โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน) จนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มาร่วมชื่นชมความงดงามของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยและการพัฒนาอาชีพของราษฎร จากสองนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ "ชุดไทย: จากราชสำนักสู่ราชนิยม" จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" จัดแสดงฉลองพระองค์แบบสากลตัดเย็บจากผ้าไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 - 2543
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://facebook.com/qsmtthailand
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มต้นที่จุดคัดกรอง ณ ท้องสนามหลวง (จุดคัดกรองเปิดรอบสุดท้ายเวลา 20.00 น.)
สถิตกลางใจประชาราษฎร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
