ยกขบวน "บุฟเฟต์" เสิร์ฟความอร่อย ตลอดวาเลนไทน์และตรุษจีน ณ ห้องอาหารเวนติซี

ห้องอาหารเวนติซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ชวนร่วมฉลองเทศกาลแห่งความรัก วันวาเลนไทน์นี้ และเทศกาลตรุษจีนปีม้า ด้วยขบวน "บุฟเฟต์" หลากหลายความอร่อย กับบุฟเฟต์ซีฟูดและอาหารนานาชาติ ในค่ำคืนวันแห่งความรัก และบุฟเฟต์นานาชาติมื้อกลางวัน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
เติมเต็มความรักกับคาราวานซีฟู้ดสดใหม่ ในค่ำวันแห่งความรัก
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขนขบวนคาราวานซีฟู้ดที่อัดแน่นไปด้วยความสดใหม่สงตรงจากท้องทะเลไทยและนานาชาติ ให้คุณควงแขนคนรู้ใจเติมเต็มความรักแบบจัดเต็มในวันวาเลนไทน์ กับบุฟเฟต์ธีมซีฟู้ด ในสไตล์อิตาเลียน – ไทย และอาหารรสเลิศจากทั่วทุกมุมโลก โดยเชฟแอนเดรีย มอนเทลลา หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ คัดสรรหยิบยกวัตถุดิบนานาซีฟู้ดคุณภาพพรีเมียมนำมารังสรรค์เมนูอย่างพิถีพิถันเพื่อเติมเต็มความรักให้สมบูรณ์แบบในวันแห่งความรักแบบไม่อั้น เริ่มต้นช่วงเวลาพิเศษกับ มุมสลัดออร์แกนิค, มุมอาหารญี่ปุ่น ซูชิ ซาชิมินานาชนิด, ซุป, ซีฟู้ดออนไอซ์ กั้งกระดาน กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่ หอยหวาน ปูม้า และไข่ปลาแซลมอน ห้ามพลาดกับเมนูไฮไลท์ ปลาแซลมอนอบ, ปลาหมึกย่าง, กุ้งแม่น้ำย่าง, ปูนิ่มทอดกระเทียม, ลิงกวินี่ซีฟู้ด, ซีฟู้ดกราแตง, หอยนางรมสุราษฎร์ธานี, หอยนางรมเกาหลี, หอยนางรมฝรั่งเศส เป็นต้น ปิดท้ายความอร่อยกับขนมหวานทั้งไทยและอิตาเลียน
บุฟเฟต์ธีมซีฟู้ด วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ค่ำวันแห่งความรัก ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 22.30 น. ราคา 2,490 บาท++ ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มไม่อั้น
***Early Bird รับส่วนลด 20% ก่อนใคร สำหรับการจอง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้*** สำหรับการจองแบบคู่รัก รับดอกกุหลาบ 1 ช่อ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
ฉลองตรุษจีนเต็มอิ่มรับปีม้า กับบุฟเฟต์อาหารนานาชาติมื้อกลางวัน
ห้องอาหารเวนติซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยหลากหลายสไตล์ครบครันจากทั่วโลกกับ บุฟเฟต์อาหารนานาชาติมื้อกลางวัน ที่รวมรสชาติยอดนิยมจากทั่วโลกไว้ในบรรยากาศสบายๆ ออกแบบมาให้เหมาะกับทุกความชอบและทุกโอกาส เราพร้อมเสิร์ฟเมนูแสนอร่อย ทั้งความสดใหม่แห่งท้องทะเลลึก มุมซีฟู้ดออนไอซ์ กุ้ง กั้ง หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์สดใหม่ พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้าน รวมไปถึงมุมอาหารญี่ปุ่น ซูชิ ซาชิมิ อาหารหลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาหารอิตาเลียน อาหารไทย อาหารอินเดีย ชีสระดับพรีเมียม มุมสลัด รวมถึงของหวานทั้งไทย และอิตาเลียน ให้คุณเลือกลิ้มลอง ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2569
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ด้วยเมนูมงคลรสชาติกลมกล่อมเสริมดวงความเฮง ความปัง ต้อนรับปีม้า ผ่านการรังสรรเมนููคัดสรรเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียม โดยเชฟแอนเดรีย มอนเทลลา หัวหน้าพ่อครัวใหญ่
บุฟเฟต์อาหารนานาชาติมื้อกลางวัน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 15.00 น. ราคาเพียง 1,455 บาท++ ต่อท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่ม) เด็กอายุ 6-11 ขวบ ราคา 728 บาท++ ต่อท่าน สามารถซื้อแพ็กเกจเครื่องดื่มเพิ่มเติมในราคาเริ่มต้นที่ 149 บาท++ (น้ำดื่ม น้ำอัดลม และชา กาแฟ)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
