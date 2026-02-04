ดราม่าไม่พัก โฆษณา “ลิซ่าชวนเที่ยวไทย” ปล่อยภาพลิซ่าเที่ยวบ้านรักไทย สุดปลอม ทำลายอัตลักษณ์พื้นที่

สามารถเรียกดราม่าให้เป็นไวรัลได้อย่างต่อเนื่องสำหรับงานโฆษณาโปรโมทท่องเที่ยวไทย “Feel All The Feelings” ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จ้าง “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” ศิลปินไทยชื่อก้องโลกแห่งยุคมาทำหน้าที่ “Amazing Thailand Ambassador” เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสเมืองไทยในมุมมองใหม่
ล่าสุดวันนี้ (4 ก.พ.69) ทางเพจ Amazing Thailand ของ ททท. ได้ปล่อยภาพลิซ่าเที่ยวบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนออกมา เป็นภาพ (รีทัช) ลิซ่าใส่ชุดสีขาวนั่งเอนตัวริมขอบเรือที่ดูไม่สมจริง (เหมือนกับภาพลิซ่ากับทะเลบัวแดงที่เคยเป็นดรม่าไวรัลเมื่อก่อนหน้านี้)
พร้อมกันนี้เพจดังกล่าว ได้เขียนแคปชั่น ว่า
รู้สึกถึงความตื่นตา ณ บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขณะล่องเรือผ่านม่านหมอกเหนือทะเลสาบ
ที่โอบล้อมไปด้วยเสน่ห์อันเรียบง่ายของหมู่บ้าน
ราวกับว่ากำลังล่องเรืออยู่ในความฝัน
จนทำให้ใจคุณได้พักผ่อน อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
สัมผัสถึงทุกความรู้สึกที่เมืองไทย
Feel all the Feelings
Feel the thrill at Ban Rak Thai, Mae Hong Son,
as you drift across the lake through curtains of mist.
The village surrounds you with its quiet, captivating charm,
as if you are gliding through a dream.
It allows your heart to rest
in a way you have never felt before.
Feel all the Feelings
งานนี้หลังภาพดังกล่าวถูกปล่อยออกมาได้ไม่นาน ชาวเน็ตไทยได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง โดยส่วนหนึ่งเข้ามาชื่นชมลิซ่าว่าสวยมาก และชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยวว่าสวยงามน่าเที่ยว โดยหลายคนบอกว่าอยากจะไปตามรอยลิซ่าที่บ้านรักไทยหลังจากนี้
ขณะที่คอมเม้นต์อีกส่วนหนึ่งของชาวเน็ต ตำหนิภาพดังกล่าวว่า ปลอมมาก เนื่องเป็นภาพที่ไม่เป็นจริงสำหรับการท่องเที่ยวที่บ้านรักไทย เนื่องจากไม่มีเรือแบบที่ลิซ่านั่งในภาพให้บริการนักท่องเที่ยวที่บ้านรักไทย
นอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนตำหนิว่า การนำเสนอภาพลิซ่าที่ดูปลอมแบบนี้ยังเป็นการทำลายอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของบ้านรักไทยอีกด้วย ส่วนชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าควรเปลี่ยนกราฟฟิก
รวมถึงมีคอมเม้นต์แซวว่า เรือลำนี้เป็นเรือลำเดียวกับภาพดราม่าไวรัลลิซ่ากับทะเลบัวแดง เป็นเรือลำเดียวเที่ยวทั่วไทย
และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของคอมเม้นต์ชาวเน็ตที่วิพากษ์วิจาณ์เรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง
- นางแบบระดับโลก โลเคชั่นระดับมงกุฎ ที่มกราฟฟิคระดับ...
- ไม่เปลี่ยนเรือ แต่เปลี่ยนชุดหน่อยก็ได้ ชุดเดียวเที่ยว ทั่วไทยเหมือนกัน หยอกๆ
- แบกเรือลำนี้ไปบ้านรักไทยด้วยว้าววว
- ทีมาของคำว่า “ลงเรือลำเดียวกัน”
- เรือทำงานหนักมาก 555
อาจเป็น concept เรือลำเดียวเที่ยวได้ทั่วไทย
- น้องพายเรือจากอุดรไปแม่ฮ่องสอนเลยเหรอครับ
- ชุดเดียวเที่ยวทุกภาค
- เราจะทำภาพโปรโมทให้มันใกล้เคียงความจริงบ้างไม่ได้หรอ
- การลงทุน ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าครับ
- งานนี้จะบอกว่า ไปถ่ายทำที่สถานที่จริงรึเปล่าแบบว่า ขนเรือ ขนเสื้อตัวเดิมไปถ่ายด้วย
- เรือที่นี่เขาเป็นเอกลักษณ์ดันเอาเรือแจวมาโชว์อีก เห้อ
- คือจะใช้ AI ทำให้สวยก็ทำไปเถอะ นี่เหมือน ตัดแปะเอา ทำไปได้ นี่ระดับประเทศ นะปล่อยออกมาได้ไงแล้วเรือก็ไม่เข้ากับเรือที่ วิ่งในบ้าน รักไทยด้วย คิดดีแล้วใช่ใหมถึงปล่อยออกมา
- เปลี่ยนเรือ เปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมบ้างก็ได้นะงบเท่าไหร่่นี่??
- เปลี่ยนทีมรีทัชเถอะครับ ประเทศไทยมี illustrator ระดับโลก ไปจ้างให้พี่เค้าทำให้ก็ได้นะครับ
- ฉันไปถ่ายเอง จากกล้องโทรศัพท์ง่อยๆ เครื่องละสี่ห้า พัน เอามาเข้าแอพแต่งรูป ยังไม่หลอกลวงขนาดนี้เลย อ่ะ คือลิซ่าสวย หมู่บ้านสวย แต่คุณคะในความเป็นจริงบ้านรักไทยไม่มีเรือแบบนี้ไง สภาพพพพ
- แล้วเรือไม่เข้ากับสถานที่สุด ๆ ดูเรือที่ BG ด้วย5555+
- ไม่มีทีมตัดต่อที่ดีกว่านี้แล้ว?
อย่างไรก็ดีงานนี้ไม่ว่าทีมงานจะ “ตั้งใจ” หรือ “ไม่ตั้งใจ” ให้ภาพนี้ออกมาเป็นไวรัลดราม่า แต่ตอนนี้ภาพลิซ่านั่งเรือเที่ยวทะเลสาบบ้านรักไทยที่ดูปลอม เฟค กลับกลายเป็นไวรัลดราม่าให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ เรียกเอนเกจกันอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียล
รวมถึงเกิดกระแสทำให้คนสนใจที่จะไปเที่ยวตามรอยลิซ่ากันอย่างกว้างขวาง ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้บ้านรักไทยอาจแตกตามหลาย ๆ สถานที่ก่อนหน้านี้จากปรากฏการ “ลิซ่าเอฟเฟคต์” ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับการท่องเที่ยวบ้านเราได้เป็นอย่างดี