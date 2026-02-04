"เอธิโอเปียน แอร์ไลน์" มอบส่วนลดค่าโดยสารสูงสุด 80% ฉลอง 80 ปี พร้อมตรุษจีน

สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ สายการบินชั้นนำของแอฟริกา ร่วมฉลองสองวาระสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้งในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการดำเนินงาน และการต้อนรับปีมะเมีย (Year of the Horse) ด้วยการเปิดตัวโปรโมชั่นส่วนลดค่าโดยสารสูงสุดถึง 80% สำหรับเที่ยวบินขาออกจากสิงคโปร์ สู่จุดหมายปลายทางยอดนิยมในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้
โปรโมชั่นพิเศษนี้เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้สัมผัสความงดงามของจุดหมายปลายทางที่ตราตรีงสวยงามที่สุดของปี ไม่ว่าจะเป็นการชมฤดูการอพยพของสัตว์ป่าข้ามแม่น้ำครั้งยิ่งใหญ่ของทุกปี ที่อุทยานเซเรนเกติ (Serengeti) สัมผัสน้ำตกวิกตอเรียในช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงและทรงพลังที่สุด หรือจะเพลิดเพลินกับช่วงฤดูร้อนที่สวยงามที่สุดในเคปทาวน์และบัวโนสไอเรส ข้อเสนอนี้เป็นประตูเปิดสู่การผจญภัยระดับโลกที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง
เพื่อร่วมแบ่งปันบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ผู้โดยสารที่เดินทางจากสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเทศกาลจะได้รับของขวัญวันตรุษจีนสุดพิเศษ ณ ประตูขึ้นเครื่อง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและความเป็นสิริมงคลสำหรับปีใหม่
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับในช่วงเทศกาล:
• ประหยัดสุดคุ้ม: ด้วยส่วนลดค่าโดยสารชั้นประหยัด (Economy Class) สูงสุด 80% จากสิงคโปร์สู่จุดหมายปลายทางสำคัญในแอฟริกาและอเมริกาใต้ (เฉพาะค่าโดยสารพื้นฐาน)
• การต้อนรับในช่วงเทศกาล: รับของขวัญวันตรุษจีนฟรี สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในวันที่กำหนด จากสนามบินชางงี
• เดินทางช่วงไฮซีซัน: ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการชมการชมวสัตว์ป่าอพยพในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย
รายละเอียดการจอง:
• เส้นทางที่มีสิทธิ์ร่วมรายการ: จากสิงคโปร์ สู่โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ ไนโรบี คิลิมันจาโร น้ำตกวิกตอเรีย เซเชลส์ อันตานานาริโว เซาเปาโล และบัวโนสไอเรส
• ระยะเวลาการจอง: 4 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2026
• ระยะเวลาเดินทาง: 4 กุมภาพันธ์ – 14 มิถุนายน 2026
• ชั้นโดยสารที่ร่วมรายการ: ชั้นประหยัด (Economy Class) เฉพาะค่าโดยสารพื้นฐาน
ช่องทางการจอง: ผ่านทุกช่องทางของสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จองเที่ยวบินราคาพิเศษ หรือดูรายละเอียดโปรโมชั่น ได้ที่ www.ethiopianairlines.com หรือสำนักงานสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส ใกล้บ้านท่าน