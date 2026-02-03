ฉลองวันแห่งความรัก และตรุษจีนปีมะเมีย เติมเต็มมื้อพิเศษ ที่ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เชิญทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งความรัก และเทศกาลตรุษจีนปีมะเมีย อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ และ อาหารมงคลชุดใหญ่ ณ ห้องอาหารจีนหยก
เชิญมาฉลองวันแห่งความรักกันที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เชิญชวนทุกคู่รักมาสัมผัสบรรยากาศหวานซึ้งรับคืน “วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2569” อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติที่รวมซีฟู้ดและซูชิพรีเมียม อาทิ หอยนางรม ปูม้า หอยหวาน กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ซูชิฟัวกราส์ วากิว ทูน่าบลูฟิน แซลมอน พาสต้าพรีเมียม ของหวาน ผลไม้ ไอศกรีม เครื่องดื่มครบครัน เพลิดเพลินกับเสียงไวโอลินอันไพเราะ พร้อมรับเครื่องดื่มวาเลนไทน์พิเศษ 1 แก้ว เพียงท่านละ 1,699 บาท ระหว่างเวลา 18.00-22.00 น. ที่ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ
พิเศษ!! จองล่วงหน้าผ่านทาง Line Shopping : The Emerald Hotel ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เหลือเพียงท่านละ 1,599 บาท จองเป็นคู่เพียง 3,199 บาท รับเพิ่มชุดเค้กวาเลนไทน์หรือจองพร้อมห้องพักดีลักส์ 1 คืนรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน เพียง 5,199 บาทเท่านั้น
เค้กช็อพ จัดเค้กรูปหัวใจ “Amour Sweet Promise” เพียง 550 บาท/ปอนด์ โดยสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บริการตลอดเดือนแห่งความรัก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองล่วงหน้าได้ที่โทร.0-2276-4567 หรือไลน์ @theemeraldhotel และ www.facebook.com/EmeraldHotelBangkok
เชิญฉลองตรุษจีนปีมะเมีย ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
ห้องอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เชิญฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะเมีย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยอาหารมงคลชุดใหญ่ ซึ่งเชฟอาหารจีนผู้มากประสบการณ์ได้คัดสรรเมนูที่มีความหมายเป็นสิริมงคลมาบริการ เริ่มต้นพียงชุดละ 6,999 บาท++ สำหรับ 5 ท่าน และ 10,999 บาท++ สำหรับ 10 ท่าน
หรือจะเลือกเมนูตามสั่งเช่น “หยี่ซัง-สลัดปลานำโชค” ซุปลิ้นหมูรากบัว (เงินทองไหลมา) สเต็กเป๋าฮื้อ (มั่งคั่ง ร่ำรวย) เริ่มต้นเพียงที่ละ 399 บาท++ นอกจากนี้ยังมีเมนูติ่มซำตามสั่งบริการเฉพาะมื้อกลางวัน
ของกำนัลสุดพิเศษ!! เพลิดเพลินกับ “แป๊ะยิ้ม” ที่จะมาทักทายอวยพรพร้อมตัวตลก “โบโซ่” ที่จะมาบิดลูกโป่งพร้อมมอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ทุกครอบครัวระหว่างเวลา 12.00 – 14.30 น. ทุกโต๊ะจะได้รับ “ซาลาเปารูปส้ม” และจับซองอั่งเปา เพื่อลุ้นรับคูปองส่วนลดสูงสุดถึง 30%
มื้อกลางวันเปิดบริการเวลา 11.30 – 14.30 น. และมื้อค่ำ 18.00 – 22.00 น. ตั้งอยู่ชั้น 2 มีห้องส่วนตัวจำนวน 12 ห้อง เพื่อความสะดวกสบายตามความต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่โทร.0-2276-4567 หรือไลน์ @theemeraldhotel และ www.facebook.com/yoktheemerald
