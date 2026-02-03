“Breezy Bliss” โปรโมชันห้องพักพูลสวีตสุดหรู ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน มอบประสบการณ์การพักผ่อนหรูหราเหนือระดับ ให้ทุกช่วงเวลาเต็มไปด้วยความรื่นรมย์และการผ่อนคลายอย่างแท้จริง กับทัศนียภาพของทะเลหัวหินและชายหาดที่ทอดยาวเบื้องหน้า พร้อมรอยยิ้มและบริการจากพนักงานมืออาชีพที่พิถีพิถันใส่ใจในทุกละเอียด ด้วยรางวัล Traveler’s Choice Best of the Best จาก Tripadvisor ต่อเนื่องถึง 5 ปีซ้อน และยังได้รับการจัดอันดับเป็น รีสอร์ต ยอดเยี่ยมอันดับ 14 ของประเทศไทย จาก Top 15 Resorts in Thailand: Readers’ Choice Awards 2025 โดย Condé Nast Traveler สะท้อนถึงความเป็นเลิศที่นักเดินทางทั่วโลกต่างให้การยอมรับและไว้วางใจ
พร้อมดื่มด่ำกับโปรโมชันห้องพักสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Breezy Bliss” ที่ออกแบบมาเพื่อมอบช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ กับห้องพัก 3 แบบ พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว อาทิ สกายพูลสวีต, ดีลักซ์สกายพูลสวีต และ การ์เด้นพูลสวีต ในราคาเริ่มต้นเพียง 6,600 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องและช่วงเวลาการเข้าพัก)
เปิดให้จองตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2569 สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 1–30 มิถุนายน 2569 และ 1–30 กันยายน 2569 พร้อมมอบสิทธิพิเศษเหนือระดับเพื่อสำรองห้องพักและเข้าพักตั้งแต่ 2 คืนติดต่อกันขึ้นไป รับทันทีเครดิตโรงแรม มูลค่า 500 บาทต่อวัน (สำหรับใช้บริการสปา และ อาหารเครื่องดื่มภายในโรงแรมฯ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่ โทร. 032-516-600
หรือจองผ่านเว็บไซต์ : https://reservation.travelanium.net/hotelpage/rates/?propertyId=571&onlineId=4&pid=MDYxNDE4OA%3D%3D&_gl=1*rvvwi2*_gcl_au*MjAwNzkwMzY1OS4xNzY3OTQ2NDk0&_ga=2.157579193.2075283897.1767946494-1014042210.1767946494
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
- อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
- สำรองห้องพักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1–30 มิถุนายน 2569 หรือ 1–30 กันยายน 2569 รับเครดิตโรงแรมมูลค่า 500 บาทต่อวัน สำหรับใช้บริการสปา และอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรมฯ (ไม่สามารถขอแลกเป็นเงินสดได้)
- อภินันทนาการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็น
- อภินันทนาการผลไม้ตามฤดูกาลในห้องพักเมื่อเดินทางมาถึง
- รับส่วนลด 20% ที่ เคปสปา
- อภินันทนาการบริการเรือคายัคโรงแรมฯ
- เช็คอินก่อนเวลา 10.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง)
- เช็คเอาท์ล่วงเวลาได้จนถึง 14.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง)
- การจองต้องชำระเงินล่วงหน้าและไม่สามารถขอคืนเงินได้
- ฟรีอินเทอร์เน็ต
- โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของโรงแรมฯ
