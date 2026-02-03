"เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส" แลนด์มาร์กใหม่ที่ขอนแก่น เจอกัน 20 พ.ค. นี้

ขอนแก่น – อีกไม่นาน เมืองนี้จะมีพื้นที่ใหม่ให้ใช้ชีวิตมากกว่าที่เคย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เตรียมเปิด ‘เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส’ โครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่บนพื้นที่ 30 ไร่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแห่งที่ 2 ของจังหวัด ที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด ‘The New Dimension of Lifestyle’ พื้นที่ที่รวม Urban Lifestyle เข้ากับ Local Wisdom แบบร่วมสมัย ให้การใช้ชีวิต การพักผ่อน และการใช้เวลากับเพื่อน ๆ เกิดขึ้นได้ในทุกวัน พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการ 20 พฤษภาคม 2569 นี้
5 Must-Know ‘เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส’ มิติใหม่ไลฟ์สไตล์ที่คนขอนแก่นต้องรู้
1. ‘เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส’ พื้นที่ที่เป็นมากกว่าศูนย์การค้า ถูกออกแบบเป็นโครงการมิกซ์ยูส for the Next Generation เป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 45 ของเซ็นทรัลพัฒนา ประกอบด้วย ศูนย์การค้าฯ, คอนโดมิเนียม PHYLL KHONKAEN และ GO! Hotel โรงแรมแบรนด์ใหม่แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะเชื่อมทุกไลฟ์สไตล์แบบ Seamless Journey ใช้ชีวิตได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องสวิตช์โหมด
2. โลเคชันที่ “คิดมาแล้ว” สำหรับเมืองอนาคต โดยจะเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลแห่งที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น และลำดับที่ 5 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเซ็นทรัลพัฒนา ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพตัดกับถนนกัลปพฤกษ์ หรือย่านกังสดาล ติดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ด้วยศักยภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา ที่มีมหาวิทยาลัย 5 แห่ง โรงเรียน 48 แห่ง และโรงเรียนนานาชาติ 9 แห่ง ด้านบริการทางการแพทย์ ที่มีโรงพยาบาล 31 แห่ง และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สูงเป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา โดยขอนแก่นกำลัง Evolve และ Extend จากเมืองใหญ่ สู่เมืองศูนย์กลางของอีสาน และที่นี่คือหนึ่งใน Trigger สำคัญที่ Activate ขอนแก่นให้ขยับจาก “เมืองศูนย์กลาง” ไปสู่ “เมืองที่คนรุ่นใหม่อยากใช้ชีวิตอยู่จริง”
3. แห่งแรกในขอนแก่น! Indoor Garden พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร ที่เปิดให้ทุกคนได้ผ่อนคลายและพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นใจกลางเมือง แต่ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่พักความคิด เป็น Pause Point กลางเมือง สำหรับคนที่ใช้ชีวิตเร็ว แต่ยังต้องการ Balance
4. ครบครันแบรนด์ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ Tops, SuperSports, PowerBuy, B2S, Auto1 และร้านค้าอีกมากมาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ทุกแบรนด์ถูก Curate มาเพื่อ Support การใช้ชีวิตจริง ตั้งแต่ Routine day ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ที่เลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบ
5. สร้าง The New Vibe of Khon Kaen เลือกใช้ศิลปะสื่อสารกับเมืองที่เป็นมิตรและอบอุ่น ผ่านโปรเจ็กต์ศิลปะร่วมสมัย เปลี่ยนพื้นที่แนวรั้วเป็น Art Wall Exhibition ที่ Co-Creation กับศิลปินรุ่นใหม่แนว Neo-Pop Art อย่าง ‘Vachboy’ (บุ๋น- วัชรพงศ์ บูรณะกิจเจริญ)และภาพศิลปะฝีมือนักศึกษมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 21 ชิ้น สะท้อนความเป็นท้องถิ่นที่ไม่หยุดอยู่กับที่ แต่เติบโตไปพร้อมคนรุ่นใหม่
เตรียมปักหมุดและมาพ้อกันเด้อ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ที่ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส แลนด์มาร์กใหม่ที่พร้อมเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชาวขอนแก่น
