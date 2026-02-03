“พัก 3 คืน จ่าย 2 คืน” สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

เซ็นทาราพาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษทั่วโลก มอบข้อเสนอสุดคุ้ม “พัก 3 คืน จ่าย 2 คืน” พักฟรี 1 คืน เมื่อจองห้องพักทุกๆ 3 คืน ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือที่ร่วมรายการ
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษทั่วโลก ไปกับข้อเสนอสุดคุ้ม “พัก 3 คืน จ่าย 2 คืน / พัก 6 คืน จ่าย 4 คืน / พัก 9 คืน จ่าย 6 คืน” ณ โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการในหลากหลายจุดหมายปลายทางทั่วไทย มัลดีฟส์ เอเชีย ตะวันออกกลาง และอีกมากมาย
นักเดินทางสามารถจองแพ็กเก็จนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 เมษายน 2569 สำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2569 เพื่อขยายช่วงเวลาแห่งความสุขของการเข้าพักของคุณ พร้อมคุ้มค่าไปกับการพัก 3 คืน ในราคาเพียง 2 คืน
เซ็นทารามอบข้อเสนอ “พัก 3 คืน จ่าย 2 คืน: พักสุขใจ ได้มากกว่า” ให้นักเดินทางได้ออกไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลิน ณ จุดหมายปลายทางมากมายทั่วโลก ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลอันสวยงาม การผจญภัยสำหรับครอบครัว ชีวิตเมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน ไปจนถึงประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย เซ็นทาราพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความสุขสำหรับทุกคน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักภายใต้ข้อเสนอ “พัก 3 คืน จ่าย 2 คืน: พักสุขใจ ได้มากกว่า” ได้ที่ https://www.centarahotelsresorts.com/th/stay3pay2
