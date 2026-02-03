เติมเต็มความหวานกับมื้อพิเศษ ในเทศกาล "วาเลนไทน์"

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก กับเทศกาล "วาเลนไทน์" ในเดือนกุมภาพันธ์ มาเติมเต็มความหวานด้วยอาหารมื้อพิเศษ พร้อมโปรโมชันจากหลากหลายห้องอาหาร ทั้งบุฟเฟต์มื้อค่ำสุดโรแมนติก ดินเนอร์พร้อมวิวเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ เมนูพิเศษสำหรับคู่รัก และของหวานแสนอร่อย
ดื่มด่ำไปกับ “Romance on a Plate” มื้ออาหารแห่งความรักในวันวาเลนไทน์
ห้องอาหาร โกจิ คิทเช่น+บาร์ ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ขอเชิญคู่รักร่วมเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยบุฟเฟต์มื้อค่ำสุดโรแมนติก “Romance on a Plate” ที่จะเติมเต็มค่ำคืนแห่งความรักให้หวานละมุนและน่าจดจำ ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 นำเสนอเมนูสุดหรูที่รังสรรค์จากวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วโลก เพื่อสร้างประสบการณ์แห่งรสชาติที่กระตุ้นทุกประสาทสัมผัสและคงอยู่ในความทรงจำ
ไฮไลต์ของเมนูวันวาเลนไทน์ ได้แก่ สเตชั่นคาเวียร์สุดหรู อาหารทะเลพรีเมียม อาทิ คาร์ปาชโช่กุ้งแดง ล็อบสเตอร์บอสตัน ริซอตโต้หอยเชลล์ย่างกับทรัฟเฟิล แซลมอนเวลลิงตัน ซุปล็อบสเตอร์เนื้อเนียนเข้มข้น และบาร์หอยนางรมที่คัดสรรหอยสดใหม่ถึง 12 ชนิด จากทั้งแหล่งท้องถิ่นในประเทศไทยและหอยนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ พร้อมฟัวกราส์ฝรั่งเศสให้ลิ้มลองในสองรูปแบบ
นอกจากนี้ ยังมีอาหารนานาชาติหลากหลายสไตล์ ทั้งไทย เอเชีย และตะวันตก จากสเตชั่นปรุงสดภายในห้องอาหาร และปิดท้ายค่ำคืนแห่งความรักด้วยของหวานหลากหลายรายการ ทั้งขนมหวานนานาชาติ เค้ก มูส ขนมอบ ไอศกรีมและซอร์เบต์โฮมเมด ข้าวเหนียวมะม่วง และขนมไทย
บุฟเฟต์มื้อค่ำวันวาเลนไทน์ “Romance on a Plate” ให้บริการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 17.30 – 22.00 น. ในราคา 3,299 บาท++ ต่อท่าน ณ ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์ ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com หรือจองผ่าน https://sevn.ly/xHZCeB0W
ฉลองวันวาเลนไทน์กับดินเนอร์สุดโรแมนติก พร้อมเพลิดเพลินกับเสียงไวโอลินอันแสนไพเราะ
โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ขอเชิญคุณและคนรักมาดื่มด่ำค่ำคืนสุดโรแมนติก ด้วยมื้ออาหารสำหรับโอกาสอันแสนพิเศษนี้ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 กับวาเลนไทน์ดินเนอร์ 4 คอร์ส ณ ห้องอาหารพาโนรามา
อิ่มเอมไปกับเซ็ตเมนู 4 คอร์ส เริ่มต้นด้วยอาหารเรียกน้ำย่อย ได้แก่ ‘ขนมปังบริยอชเสิร์ฟพร้อมเนื้อปู’ ‘ปานิปูรีซัลซ่าแซลมอนรมควัน’ เพลิดเพลินกับ ‘ฮัมมัสบีทรูต เสิร์ฟพร้อมสลัดมะม่วงสด’ และเลือกเมนคอร์สที่ท่านโปรดปราน โดยมีให้เลือกตามความชื่นชอบไม่ว่าจะเป็น ‘ปลาแบล็คค็อดอบ’ ‘เนื้อสันในออสเตรเลียย่าง’ หรือ ‘สเต๊กซี่โครงแกะอบสมุนไพร’ และปิดท้ายค่ำคืนอันน่าประทับใจนี้ด้วยของหวานสุดพิเศษ คือ ‘ไวท์ช็อกโกแลตโดม’ พร้อมชื่นชมวิวของกรุงเทพมหานคร จากชั้น 23 ณ ห้องอาหารพาโนรามา
ดินเนอร์วันวาเลนไทน์ 4 คอร์ส ที่ ห้องอาหารพาโนรามา เวลา 18.00 – 22.00 น. ราคา 3,800 บาทสุทธิ สำหรับ 2 ท่าน
พิเศษ! สมาชิก IHG One Rewards รับส่วนลด 20% เหลือราคาเพียง 3,110 บาท สุทธิ สำหรับ 2 ท่าน
สมัครสมาชิกได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ https://bit.ly/bkkcponerewards
ข้อเสนอ Early Bird เมื่อสำรองที่นั่งภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 รับฟรี สปาร์คกลิ้ง ไวน์ 2 แก้ว ต่อ เช็ท
ดูข้อมูลเพิ่มเติมและเมนูได้ที่ https://bit.ly/bkkcpthvlt2026
สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งที่ โทร. 0-2632-9000 ต่อ พาโนรามา หรือ อีเมล panorama.bkkcp@ihg.com
สื่อรักผ่านคอลเลคชันขนมหวานต้อนรับวันวาเลนไทน์ ณ ห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (บีบีโค)
ห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (บีบีโค) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ต้อนรับวันวาเลนไทน์ที่ใกล้เข้ามาถึงด้วยคอลเลคชันขนมหวานสื่อรัก ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในราคา 250 บาทสุทธิ ต่อชิ้น
ขนมหวานคอลเลคชันนี้รังสรรค์ขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากจะใช้สีสัน รูปทรง และเนื้อสัมผัสของขนม มาสื่อถึงภาพและห้วงอารมณ์แห่งความรัก ไม่ว่าจะเป็นการทำขนมออกมาในรูปทรงหัวใจหรือตกแต่งหน้าเค้กด้วยผีเสื้อ ไปจนถึงการใช้สีโทนชมพูอ่อน เค้กทุกชิ้นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรักแรกพบ ความรักอันเป็นนิรันดร์ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
Strawberry Sweetheart ขนมหวานหน้าตาน่ารักสดใสที่เลเยอร์ด้วยมูสโยเกิร์ตมาสคาโปน สตรอว์เบอร์รีกานาช มูสและครีมสตรอว์เบอร์รี และแยมสับปะรด ก่อนจะปิดท้ายด้วยเค้กสปันจ์สตรอว์เบอร์รีสีชมพู สื่อถึงความรักอันสดใสในวัยเด็ก
Love Always Wins ขนมหวานที่มีส่วนผสมของพานาคอตต้ากุหลาบ เค้กสปันจ์ไวท์ช็อกโกแลต ซอสแอปเปิลพีช มูสเอิร์ลเกรย์ และฐานข้าวพอง พร้อมตกแต่งหน้าเค้กด้วยมูสรูปหัวใจ สื่อถึงความกลมเกลียวและความโรแมนติกอันเป็นนิรันดร์
Be Mine Cookies คุกกี้รูปทรงหัวใจที่ใส่ส่วนผสมอย่างมูสเฮเซลนัท เค้กสปันจ์เฮเซลนัท และคุกกี้เฮเซลนัทลงไป พร้อมตัดรสชาติด้วยแยมราสเบอร์รีลูกแพร์และมูสราสเบอร์รีน้ำผึ้ง ด้วยรูปทรงของขนมทำให้เหมาะแก่การใช้เป็นของสื่อรักแทนใจ
You Give Me So Many Butterflies เค้กสีชมพูหวานละมุนที่มีส่วนผสมของมูสรูบี้ช็อกโกแลต ครีมลิ้นจี่ ซอสลิ้นจี่ทับทิม วิปกานาชดอกเอลเดอฟลาวเวอร์ เค้ก
สปันจ์วานิลลา ปิดท้ายด้วยชั้นทาร์ตที่เป็นฐาน ก่อนจะตกแต่งหน้าเค้กด้วยช็อกโกแลตรูปผีเสื้อ เชื่อมโยงถึงความรู้สึกปั่นป่วนเมื่อเกิดอาการตกหลุมรัก
XOXO Jello Love ขนมเค้กที่ประกอบด้วยชั้นความอร่อยของเยลลี่ลาเวนเดอร์ ครีมเชอร์รี ซอสเชอร์รีแบล็คเคอร์แรนท์ ครีมกานาชช็อกโกแลต แยมแอปริคอต เค้กสปันจ์ช็อกโกแลต และคุกกี้อัลมอนด์โกโก้ พร้อมเลเยอร์ปิดท้ายความหวานละมุนด้วยตัวอักษรสื่อรัก
ห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (บีบีโค) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2656-7700 หรืออีเมล mibangkokfb.rst.rsvn@marriotthotels.com
สัมผัสที่สุดแห่งความโรแมนติกเหนือเส้นขอบฟ้าในวันวาเลนไทน์ที่ โนบุ แบงค๊อก
โนบุ แบงค๊อก (Nobu Bangkok) ร้านอาหารโนบุที่สูงที่สุดในโลก บนชั้น 57 และ 58 รวมถึงรูฟทอปของอาคาร อาคาร ดิ เอ็มไพร์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร พร้อมเนรมิตค่ำคืนวันวาเลนไทน์นี้ให้เป็นความทรงจำอันล้ำค่า เชิญชวนคู่รักมาดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟและเมนูพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันเพียงคืนเดียวเท่านั้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
สัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเพียงวันเดียวเท่านั้นกับ วาเลนไทน์ โอมากาเสะ 5 คอร์ส หรือ 6 คอร์ส ที่ผสมผสานเอกลักษณ์อาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยเข้ากับกลิ่นอายความสดใสของวัตถุดิบสไตล์เปรูอันเป็นเอกลักษณ์ของโนบุได้อย่างลงตัว
เริ่มต้นค่ำคืนด้วย ปลาคินมิไดเสิร์ฟพร้อมเยลลีซุปดาชิเอบิ (Kinmedai & Ebi Dashi Jelly) มูสบีทรูทสีแดงสดและคาราชิมิโสะ ตามด้วย เมนูสุดหรูหราที่ผสานหอยเชลล์ฮอกไกโดนำเข้า คาเวียร์ เส้นคะตะอิฟี และโฟมเซวิเชเสาวรสเนื้อเบา (Scallop Kunafa Passionfruit Ceviche Foam) ก่อนเข้าสู่ช่วงไฮไลต์กับ ซูชิคัดสรรโดยเชฟ (Chef’s Sushi Selection) โดยเชฟซูชิมือหนึ่งของโนบุ โนบุ แบงค๊อก มาซามิ โออุจิ ที่นำเสนอซูชิคุณภาพเยี่ยม อาทิ โทโรกับฟัวกราส์ ชิมะอาจิ มะได และอามะเอบิ
ถัดมาคือเมนูฟิวชันอันโดดเด่น ล็อบสเตอร์เนื้อหวานเสิร์ฟบนฮัมมุสและถั่วแระญี่ปุ่นสีเขียวสด (Lobster Edamame Hummus) เติมรสชาติด้วยคอร์นซัลซา น้ำมันล็อบสเตอร์ และอิคุระ สำหรับคู่รักที่ต้องการเติมเต็มค่ำคืนให้พิเศษยิ่งขึ้น สามารถเลือกเพิ่มเมนูจานหลัก ซี่โครงเนื้อตุ๋นจนนุ่ม (Short Rib Wasabi Salsa) เสิร์ฟพร้อมซัลซาวาซาบิรสจัดจ้านและกะหล่ำปลีแดงดอง ปิดท้ายด้วยของหวาน สตรอว์เบอร์รี เลมอน จินเจอร์ (Strawberry Lemon Ginger) ที่ผสานรสเปรี้ยวหวานของซิตรัส แบล็กเลมอนสปันจ์ เลมอนเคิร์ด และครีมสตรอว์เบอร์รีอย่างละเมียดละไม
เมนู วาเลนไทน์ โอมากาเสะ 5 คอร์ส ราคา 4,200 บาท++ต่อท่าน (สามารถเพิ่มเมนู ซี่โครงเนื้อตุ๋นจนนุ่ม หรือ Short Rib Wasabi Salsa ในราคา 750 บาท++) ร่วมสัมผัสประสบการณ์มื้อพิเศษนี้ได้ที่ โนบุ แบงค๊อก ชั้น 58 โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่นั่งได้ 3 รอบ ได้แก่ ช่วงพระอาทิตย์ตก (Sundowners) เวลา 17.30–19.30 น. ช่วงค่ำ (Evening) เวลา 19.30–21.30 น. และ ช่วงดึก (Late Evening) เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป
คู่รักสามารถยกระดับประสบการณ์ในค่ำคืนพิเศษนี้ด้วยการเลือกที่นั่งระเบียงด้านนอกแบบพรีเมียม ได้แก่ ที่นั่งแถวหน้าวิวแม่น้ำ (ราคา 20,000 บาทต่อโต๊ะ รองรับสูงสุด 4 ท่าน) ที่นั่งวิวเมือง (ราคา 10,000 บาทต่อโต๊ะ รองรับสูงสุด 2 ท่าน) และ ที่นั่งกลางระเบียง (ราคา 3,000 บาทต่อท่าน)
สำหรับผู้ที่มองหาค่ำคืนวาเลนไทน์สุดโรแมนติกเหนือระดับ เชิญสัมผัสทัศนียภาพแบบพาโนรามาที่ครอบคลุมโค้งน้ำเจ้าพระยาและแสงไฟของกรุงเทพฯ พร้อมเพลิดเพลินกับค็อกเทลซิกเนเจอร์และดนตรีสด ได้ที่ Rooftop Romance ในราคา 9,900 บาทสุทธิต่อคู่ สำหรับประสบการณ์ 2 ชั่วโมง รวมเครื่องดื่มพรีเมียม 3 แก้วต่อท่าน ของว่างชูโกะ (Shuko) 3 รายการ และน้ำดื่ม พร้อมให้เลือกช่วงเวลาได้ตั้งแต่ยามพระอาทิตย์ตกจนถึงเที่ยงคืน ช่วงพระอาทิตย์ตก (Sundowners) เวลา 17.30–19.30 น. ช่วงค่ำ (Evening) เวลา 19.45–21.45 น. และ ช่วงดึก (Late Evening) เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
ร่วมสัมผัสประสบการณ์เฉลิมฉลองสุดเอ็กซ์คลูซีฟในค่ำคืนที่อบอวลด้วยความรักเพียงครั้งเดียวในรอบปี แนะนำให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าเพื่อร่วมสร้างความทรงจำอันแสนพิเศษเหนือเส้นขอบฟ้ากรุงเทพมหานคร สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://tinyurl.com/NBBKK7XPR
เติมเต็มช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นในวันวาเลนไทน์ ที่ห้องอาหาร ไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์
ห้องอาหาร ไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์ (Fireplace Grill and Bar) ของโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) ได้เตรียมอาหารชุดพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจให้คู่รักในบรรยากาศแสนโรแมนติก
ชวนคนรักมาฉลองวันวาเลนไทน์ในวันที่ 13 หรือ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ห้องอาหาร ไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์ ซึ่งเชฟ เกตาโน พาลัมโบ (Gaetano Palumbo) หัวหน้าพ่อครัวของโรงแรมได้รังสรรค์อาหารชุดวันวาเลนไทน์เป็นพิเศษเพื่อให้บริการคู่รักโดยมีอาหารจานเด่นได้แก่ ปูอลาสก้า (Alaskan King Crab) ที่เสิร์ฟพร้อมกับอะโวคาโด ส้มโอ และโฟมเกรปฟรุตเพื่อเพิ่มความสดชื่น เนื้อซี่โครงวัวออสเตรเลียตุ๋นเสิร์ฟกับเบบี้บีทรูทย่างและเห็ดทรัฟเฟิลดำ ส่วนขนมหวานให้บริการสปันจ์เค้กช็อกโกแลตสอดไส้ดาร์กช็อกโกแลตครีมเนื้อเนียนนุ่มและถั่วพีแคนกรุบกรอบ
นอกจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ของโรงแรม มร. เรมี ตอร์เรส (Remi Torres) ได้คัดสรรไวน์คุณภาพเยี่ยมจากหลากหลายประเทศมาจับคู่กับอาหารแต่ละจานโดยพิจารณาทั้งรสชาติและกลิ่นของไวน์อย่างพิถีพิถัน เพื่อเพิ่มรสชาติและยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหาร เติมเต็มค่ำคืนอันแสนโรแมนติก
อาหารชุดวันวาเลนไทน์มีให้บริการเป็นพิเศษที่ห้องอาหาร ไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์ ระหว่างวันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น มื้อกลางวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.30 น. และ มื้อค่ำเวลา 18.00 - 23.00 น. ราคาท่านละ 2,900 บาท++ เพิ่มอรรถรสให้มื้ออาหารแสนโรแมนติกด้วยการจับคู่อาหารกับไวน์จำนวน 3 แก้ว ราคาท่านละ 1,600 บาท++ และไวน์จำนวน 5 แก้ว ราคาท่านละ 2,600 บาท++
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ Bangkok.InterContinental.com
เฉลิมฉลองค่ำคืนแห่งรักนิรันดร์ “Serata Romantica” ที่ ซาโตเรียอาร์ บาย เปาโล อายราวโด
ซาโตเรียอาร์ บาย เปาโล อายราวโด (Sartoria by Paulo Airaudo) ร้านอาหารอิตาเลียนร่วม บนชั้น 56 ของ เอญ่า รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์ แลนด์มาร์คเหนือระดับใจกลางเมือง ขอเชิญคู่รักร่วมสัมผัสจิตวิญญาณแห่ง “Italian Amore” ในวันวาเลนไทน์นี้กับค่ำคืนพิเศษ “Serata Romantica” การเฉลิมฉลองที่ผสานศิลปะแห่งรสชาติ ไวน์ชั้นเลิศ และทัศนียภาพอันตระการตาเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ
Serata Romantica หรือค่ำคืนแห่งความโรแมนติกถูกถ่ายทอดผ่านเมนูวาเลนไทน์ 8 คอร์ส โดยคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วโลก มาสร้างสรรค์ใหม่ในสไตล์อิตาเลียนที่เรียบหรูและลงตัว เริ่มต้นค่ำคืนด้วยความสดชื่นจากแชมเปญชั้นดี ตามด้วยซุปใสกงซอเม รสนุ่มนวล และของว่างพอดีคำอย่าง มอร์ทาเดลลากับพิสตาชิโอ ทาร์ตเล็ตล็อบสเตอร์ และเนื้อวากิวทานคู่กับแยมหอมแดง จากนั้นเข้าสู่รสชาติแห่งท้องทะเลด้วยหอยนางรมสดเสิร์ฟพร้อมคาเวียร์ ต่อด้วยปลา Ricciola ในซอสพานซาเนลลาที่ให้ความรู้สึกสดชื่น และหอยเชลล์เนื้อนุ่มในซอสแชมเปญ
สำหรับเมนูพาสต้าและรีซอตโต คุณสามารถเลือกอิ่มอร่อยกับทาลิโอลินีแลงกูสตีนกลิ่นหอมยูสุ หรือรีซอตโตหญ้าฝรั่นสีทองที่เสิร์ฟพร้อมกุ้งแดงและเลมอน ส่วนจานหลักมีให้เลือกตามความชอบระหว่าง ปลา Turbot ราชาแห่งท้องทะเลในซอสเข้มข้น หรือเนื้อแกะคัดพิเศษที่นุ่มละมุนทานคู่กับเห็ดมอเรลและโฟมมันฝรั่ง ปิดท้ายมื้ออาหารด้วยของหวานแสนอร่อยอย่าง ช็อกโกแลตเชอร์รีวานิลลา และเค้กเลมอนเสาวรส พร้อมขนมชิ้นเล็กที่จัดเตรียมไว้เพื่อส่งมอบความประทับใจสุดท้าย ท่ามกลางวิวพาโนรามาที่สวยงามของโค้งน้ำเจ้าพระยาและแสงไฟระยิบระยับของกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณและคนพิเศษในวันวาเลนไทน์นี้
สัมผัสประสบการณ์เมนูวันแห่งความรัก 8 คอร์ส ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.30 น. (เปิดรับสำรองที่นั่งรอบสุดท้ายเวลา 20.30 น.) ราคา 14,900 บาท++ต่อคู่ รับทันทีแชมเปญ 2 แก้ว กุหลาบแดง 1 ดอก และภาพถ่ายใส่กรอบเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพิ่มอรรถรสให้มื้อาหารด้วยแพ็กเกจไวน์คัดพิเศษ 6 แก้ว ในราคา 3,800 บาท++ต่อท่าน สำรองที่นั่งได้ที่ https://tinyurl.com/SARTORIAXPR
ฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน์ ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ (Waldorf Astoria Bangkok) ชวนคู่รักเฉลิมฉลองเทศกาลวาเลนไทน์ในบรรยากาศสุดโรแมนติกใจกลางเมืองกับอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมขึ้นอย่างสุดพิเศษของแต่ละห้องอาหาร เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความรักให้พิเศษและน่าจดจำ
ชุดน้ำชายามบ่ายชุดพิเศษ ในโอกาสช่วงวันวาเลนไทน์ ณ พีค็อก อัลลีย์ เล้าจน์
เริ่มต้นความหวานกับชุดน้ำชายามบ่าย ณ พีค็อก อัลลีย์ เล้าจน์ โดยหัวหน้าเชฟขนมหวานชาวอิตาเลียน แอนเดรอา โนลิ ได้รังสรรค์ของว่างขนาดพอดีคำ ทั้งแบบคาวและหวานรสเลิศเพื่อให้เข้าบรรยากาศแห่งความรักนี้โดยเฉพาะ อาทิ Blush Harmony เกี๊ยวปลาทรงดอกกุหลาบ เสิร์ฟในน้ำซุปปลาใส Amber Heart โดนัทฟักทอง เสิร์ฟพร้อมทูน่าและคาเวียร์ Eternal Romance มูสพีชไส้เจลลี่ลิ้นจี่ และกุหลาบ White Swan ขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสรสเสาวรส และเมนูอื่นๆอีกมากมาย
ชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ ณ พีค็อก อัลลีย์ เล้าจน์ พร้อมให้บริการระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 มีนาคม เวลา 12.00 – 17.00 น. ในราคา 3,000 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน รวมเครื่องดื่มกาแฟ (ร้อนหรือเย็น) หรือชามาคิยาจ แฟรส์ หรือสามารถเลือกซื้อชุดน้ำชายามบ่ายเพื่อมอบเป็นของขวัญได้ในราคากล่องละ 2,200 บาท++ (เหมาะสำหรับ 1 ท่าน)
อะลาคาร์ตเมนูพิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความรัก ณ พีค็อก อัลลีย์ เล้าจน์
คู่รักที่ต้องการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักในบรรยากาศสบายๆ แต่ยังคงความหรูหราอย่างมีระดับ สามารถเลือกใช้ช่วงเวลาแห่งความพิเศษนี้ที่ พีค็อก อัลลีย์ เล้าจน์ ซึ่งนำเสนอเมนูอาหารและเครื่องดื่มพิเศษในรูปแบบอะลาคาร์ต สำหรับเทศกาลวาเลนไทน์โดยเฉพาะ เมนูไฮไลต์ประกอบด้วย อาทิ คาเวียร์ Kaviari Osietra Caviar Prestige จากประเทศฝรั่งเศส เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง แพลตเตอร์ชีสและชาร์คูเตอร์รี ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ และมีตบอลเนื้อแองกัสตุ๋นในหม้อดิน
เติมเต็มความหวานของค่ำคืนด้วยของหวานหลากหลายชนิด อาทิ เค้กเรดเวลเวต เสิร์ฟพร้อมเบอร์รีแดงและซอสวานิลลา หรือชีสเค้กครีมไวท์ช็อกโกแลตและมะพร้าว สำหรับเทศกาลแห่งความรัก ณ พีค็อก อัลลีย์ เล้าจน์ พร้อมให้บริการ วันที่ 13 และ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 – 19.00 น. และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. – 21.00 น.
รสชาติแบบไทยในเทศกาลวันแห่งความรักที่ห้องอาหารไทย ฟร้อนท์รูม
คู่รักที่ชื่นชอบอาหารไทย พลาดไม่ได้กับอาหารไทยรสเลิศในรูปแบบเมนูอะลาคาร์ตที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับช่วงวัน วาเลนไทน์ ด้วยแรงบันดาลใจจากตำรับอาหารไทย ผสมผสานกับวัตถุดิบชั้นเลิศที่สื่อความหมายอันหวานชื่น เพื่อให้เหมาะกับบรรยากาศแห่งความรัก อาทิ ขนมครกหน้ากั้ง ทองพลุไส้ไก่ แกงรัญจวนเนื้อ และขนมลืมกลืนครั่งรัก ที่มาพร้อมชื่อชวนให้ค้นหา พร้อมให้บริการระหว่างวันที่ 13–15 กุมภาพันธ์ สำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำ เวลา 11.30 – 15.00 น. และ 17.30 – 22.00 น.
มื้อค่ำและของหวานสุดพิเศษ ณ ห้องอาหารเดอะ บราซเซอรี่
ไม่ว่าจะเป็นค่ำคืนดินเนอร์แสนอบอุ่นสำหรับสองคน หรือช่วงเวลาแห่งความสุขกับครอบครัว เดอะ บราซเซอรี่พร้อมต้อนรับทุกโอกาสพิเศษ ด้วยเซ็ตดินเนอร์ 4 คอร์สสุดพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าประทับใจ
โดยอาหารในชุดพิเศษประกอบด้วย อาหารเรียกน้ำย่อย Mojito Tartelette ปลาแซลมอนดองเสิร์ฟพร้อมเจลลี่โมฮิโตะ และโรลปลาเทราต์ Ocean Kissed Garden กุ้งล็อบสเตอร์ หอยเชลล์ย่าง และคาร์เวียร์ เสิร์ฟคู่กับผักสลัด เมนูจานหลักที่สามารถเลือกระหว่าง Crispy-Roasted Renkodai Fish ปลาเรนโคไดย่างกรอบ และ Wagyu Tenderloin เนื้อวากิว เทนเดอร์ลอยน์ ส่วนของหวานสามารถเลือกรับประทานได้ไม่จำกัดแบบมินิบุฟเฟต์ โดยประกอบด้วยขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสมากมาย อาทิ Saint Honoré เค้กพัฟและครีมคัสตาร์ดราดด้วยซอสคาราเมล มูสชาไทย มาการองกาแฟ และเค้กมินิฮาร์ท เป็นต้น
มื้อค่ำ 4 คอร์สและของหวานสุดพิเศษ ณ ห้องอาหารเดอะ บราซเซอรี่ พร้อมให้บริการเฉพาะในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น. ในราคา 2,900 บาท++ต่อท่าน (เฉพาะค่าอาหาร) และสำหรับเด็กในราคา 1,600 บาท++ต่อท่าน
มื้อค่ำสุดโรแมนติกสำหรับคืนวาเลนไทน์ ณ ห้องอาหารบูล แอนด์ แบร์
ห้องอาหารบูล แอนด์ แบร์ นำเสนออาหารมื้อค่ำ 6 คอร์ส พร้อมชมวิวเมืองของกรุงเทพมหานครจากชั้น 55 โดยทุกเมนูรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน เซตเมนูประกอบด้วย ทาร์ตฟัวกราส์ เสิร์ฟคู่ซอสบัลซามิกหมักและเจลลี่ชาผลองุ่น ขนมปังหน้าอูนิ ปรุงรสด้วยหัวหอมซอสพอนซึ และผิวส้ม ปลากะพงมิคันไดย่าง เสิร์ฟซอสเบอร์บล็องแอปริคอต และจานหลักระหว่าง เนื้อคิวามิวากิว เทนเดอร์ลอยน์ หรือแคนาเดียน ล็อบสเตอร์ พร้อมปิดท้ายด้วย “จูเลียต” ของหวานที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ มูสพีชแชมเปญ เสิร์ฟพร้อมครัมเบิลเลมอน และราสป์เบอร์รีกุหลาบ ให้บริการในคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 17.30 – 22.00 น. ราคา 5,500 บาท++ ต่อท่าน
ฉลองค่ำคืนแห่งความรักพร้อมค็อกเทลเมนูพิเศษ ณ เดอะ ล็อฟท์ บาร์
ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี้ เดอะ ล็อฟท์ บาร์ เชิญชวนเหล่าคู่รักมาร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนแห่งความรักในบรรยากาศรูฟท็อปสุดโรแมนติกท่ามกลางวิวยามค่ำคืนของกรุงเทพฯ พร้อมนำเสนอ 3 เมนูค็อกเทลที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน เฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อปิดท้ายค่ำคืนอันแสนพิเศษด้วยรสชาติและบรรยากาศสุดประทับใจไม่รู้ลืม พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ตลอดวันที่ 1–28 กุมภาพันธ์ ในราคา 480 บาท++ ต่อแก้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่: โทร. 0-2846-8888, LINE: @WaldorfAstoriaBKK หรือ อีเมล: bkkwafb@waldorfastoria.com
เฉลิมฉลองความรักด้วยดินเนอร์ห้าคอร์สสุดโรแมนติกในวันวาเลนไทน์ ที่ ห้องอาหารอาคีรา แบค เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์
ห้องอาหารอาคีรา แบค เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ (Akira Back Bangkok) โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) ขอเชิญคู่รักร่วมฉลองวันวาเลนไทน์อย่างมีสไตล์ กับเซตเมนูดินเนอร์ห้าคอร์สสุดพิเศษ รังสรรค์จากวัตถุดิบพรีเมียมทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ เติมเต็มความสร้างสรรค์ด้วยรสชาติร่วมสมัย
เมื่อมาถึงห้องอาหารสุดหรูบนชั้นสูงสุดของโรงแรม แขกทุกท่านจะได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก พร้อมวิวสกายไลน์กรุงเทพฯ แบบพาโนรามา ก่อนเริ่มต้นการเดินทางแห่งรสชาติด้วยเมนูเรียกน้ำย่อย King Crab Salad คิงแครบสลัด เพิ่มความสดชื่นด้วยวุ้นดาชิที่ทำจากน้ำซุปดาชิเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมซอสมิโซะและอะโวคาโดพิวเร ต่อด้วย Crispy Tiger Prawn เทมปุระกุ้งลายเสือกรอบนอกนุ่มใน ราดมายองเนสมัสตาร์ดเหลือง และกิมบูกัก สาหร่ายโนริ
จากนั้นลิ้มลองวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากทั้งผืนดินและท้องทะเล เริ่มจากจาน Atlantic Cod ปลาค็อดแอตแลนติกเนื้อนุ่ม เสิร์ฟคู่ซอสยูซุกระเทียม เคลือบซอสน้ำผึ้งผสมมะเขือเทศ ให้รสหวานอมเปรี้ยวอย่างกลมกล่อม พร้อมพริกชิชิโตะย่างเพิ่มกลิ่นหอม ต่อด้วย Australian Striploin 2GR เนื้อสตริปลอยด์ย่างจนได้ความฉ่ำกำลังดี เสิร์ฟพร้อมซอสกระเทียมดำ ข้าวโพดอ่อนย่างไฟ และมิติรสชาติคาราเมลอ่อน ๆ อย่างลงตัว
ปิดท้ายมื้ออาหารแห่งความโรแมนติกด้วยของหวาน Sakura Blossom ที่ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งฤดูใบไม้ผลิ ผสานมิกซ์เบอร์รี่คอมโพท บาวาเรี่ยนมูส ไวท์ช็อกโกแลตแคร็กเกอร์ และไอศกรีมซากุระ มอบรสชาติหวานอมเปรี้ยวอย่างสมดุลในวันพิเศษนี้
ร่วมดื่มด่ำกับค่ำคืนแสนโรแมนติกได้ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. เท่านั้น สำหรับดินเนอร์ 5 คอร์ส ราคา 4,300 บาท++ต่อท่าน และสามารถเลือกจับคู่ไวน์เพื่อเสริมรสชาติอาหารได้ในราคา 2,400 บาท++ต่อท่าน
สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่าน https://sevn.ly/xb8ckLPx
