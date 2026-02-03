xs
xsm
sm
md
lg

สัมผัสกรุงเทพฯ มุมแปลกใหม่ ดีไซน์เก๋ไก๋ในงาน “Bangkok Design Week 2026”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ปิ่น บุตรี



“สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” หรือ CEA และพันธมิตรชวนสัมผัสกรุงเทพฯ ในมุมแปลกใหม่ผ่านมิติด้านงานดีไซน์ในงาน “Bangkok Design Week 2026” (BKKDW2026) หรือ “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2569” ที่ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.

งาน BKKDW2026 ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายใต้ธีม “DESIGN S/O/S” ที่ก้าวข้ามการตั้งคำถามว่า “การออกแบบทำอะไรได้บ้าง” ไปสู่การประกาศจุดยืนชัดเจนว่า การออกแบบคือเครื่องมือที่ต้องถูกนำมาใช้จริง เพื่อยกระดับมาตรฐาน สร้างโอกาสใหม่ และค้นหาทางรอดใหม่ให้กับเมือง เศรษฐกิจ และธุรกิจไทย


นอกจากนี้งาน BKKDW2026 ยังร่วมปลุกกรุงเทพฯ ให้เป็น “พื้นที่แห่งโอกาส” ด้วยพลังแห่งการออกแบบ ภายใต้ 3 แนวคิดหลักซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเทศกาล ได้แก่

-“Creative Talent” สนามปล่อยของที่ “คิดเผื่ออนาคต” จากนักสร้างสรรค์รุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ โดยเวทีของนักสร้างสรรค์ในปีนี้ถูกออกแบบให้เป็น “สนามประลองไอเดีย” ที่จริงจังกับอนาคตของเมืองและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตั้งแต่งานคราฟต์ที่ผสานเทคโนโลยี ไปจนถึงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิต


-“Design Business” อีกหนึ่งการยกระดับบทบาทสำคัญของเทศกาลฯ คือการเปิดพื้นที่ให้ “ธุรกิจ” จับคู่กับ “งานออกแบบ” ท่ามกลางบรรยากาศการจัดงานที่เอื้อต่อการเชื่อมต่อเครือข่ายต่าง ๆ

-“The District” ปลุกพื้นที่เศรษฐกิจระดับ “ย่าน” (Urban Regeneration) สู่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ


ทั้งนี้คาดว่างาน BKKDW2026 จะดึงผู้เข้าชมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 400,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

งาน BKKDW2026 ปีนี้ ปักหมุดจัดงานในพื้นที่สร้างสรรค์ทั่วกรุงเทพฯ ครอบคลุม 4 ย่านหลัก ได้แก่ เจริญกรุง - ตลาดน้อย, พระนคร, ปากคลองตลาด และบางลำพู - ข้าวสาร รวมถึงอีกกว่า 140 จุดทั่วเมือง พร้อมนำเสนอโปรแกรมออกแบบหลายร้อยรายการจากนักออกแบบไทยและต่างชาติ ที่มาช่วยกันทดลอง ลงมือทำ และยกระดับบทบาทของดีไซน์ ให้กลายเป็นเครื่องมือ “ทำ/ให้/รอด” ไปด้วยกัน


สำหรับย่านและสถานที่ไฮไลต์ของงาน BKKDW2026 ได้แก่

พิพิธบางลำพู (Pipit Bang Lamphu) : ย้อนวันวานย่านเก่า เล่าเรื่องชุมชนผ่านดีไซน์พิพิธภัณฑ์สุดคลาสสิก พื้นที่เรียนรู้ที่โคตรเท่ แฝงตัวอยู่ท่ามกลางกลิ่นอายประวัติศาสตร์

ย่านพระนคร และเสาชิงช้า (Phra Nakhon) : แลนด์มาร์กที่ยืนหนึ่งเรื่องความสวยงามทางสถาปัตย์ จะกลางวันหรือกลางคืน ก็สวยสะกดจนต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายรัว ๆ


ย่านทรงวาด (Song Wat) : ย่านฮิปสเตอร์มาแรง ที่รีโนเวทตึกเก่าให้กลายเป็นคาเฟ่ และแกลเลอรีสุดชิค เดินเสพงานศิลป์ในบรรยากาศสุดคลาสสิก สายอาร์ตต้องยกให้เป็นที่หนึ่งในใจ

ปากคลองตลาด (Pak Khlong Talat) : เติมสีสันให้ชีวิตด้วยสวนดอกไม้กลางกรุงที่ใหญ่ที่สุด และสวยที่สุด มุมถ่ายรูปสุดปังที่เปลี่ยนจากตลาดสดให้กลายเป็นสตูดิโอธรรมชาติสุดจึ้ง


ถนนเยาวราช (Yaowarat Road) : สวรรค์ของสายกินที่มีดีไซน์แสงสี Neon Lights ระดับ World Class เสน่ห์ความวุ่นวายที่ลงตัว ยิ่งดึกยิ่งคึกคัก ยิ่งเดินยิ่งสนุก!

หัวลำโพง (Hua Lamphong) : สถานีรถไฟสุดเก๋า สถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียนเรอเนซองส์ที่หาดูยาก มุมถ่ายรูปฟีลยุโรปใจกลางกรุงเทพฯ ที่ให้ความรู้สึกเท่ และอบอุ่นในเวลาเดียวกัน


และย่าน “เจริญกรุง-ตลาดน้อย” ที่เป็นไฮไลต์ไม่ควรพลาดเพราะถือว่าเป็นหัวใจหลักของงาน ที่นี่ได้เปลี่ยนพื้นที่โมเมนต์เดินเล่นริมเจ้าพระยาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการเอาตัวรอดจากความท้าทายของโลกและได้พบกับนิทรรศการที่ตีความ “ทางรอด” ผ่านดีไซน์อย่างตรงไปตรงมา หลากหลาย และน่าค้นหา ผ่านโปรแกรม เด่น ๆ นำโดย TCDC กรุงเทพ (TCDC Center) และอาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง สองสถานที่สำคัญที่รวบรวมคอนเทนต์ไฮไลต์ของ BKKDW ปีนี้ไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น


OUTTAKES : สัมผัสนิทรรศการ “ไอเดียที่เคยถูกเลือกทิ้ง” จาก VEIG, FARMGROUP, HANN, PINK BLUE BLACK & ORANGE งานโชว์ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ที่พลิกแบบร่าง-ต้นแบบที่ไม่เคยเผยแพร่มาเล่าใหม่ พร้อม Collaboration ไทย-เกาหลี เปลี่ยนแง่มุมความคิดงานดีไซน์อย่างสร้างสรรค์

DEmark Award : ชมไอเดียดีไซน์ไทยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ทั้ง Furniture, Lifestyle, Fashion, Packaging ฯลฯ ต่อยอดสู่โอกาสใหม่บนเวทีโลก


Daisy Marc Jacobs X Murakami : ครั้งแรกในไทย นิทรรศการแฟชั่น+ศิลปะ+น้ำหอม “ART IN BLOOM” จาก Marc Jacobs และ Takashi Murakami สีสัน จินตนาการ และกลิ่นหอมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

Fascinating Bangkok-ART EMPOWERS ENTERPRISES : สำรวจวัฒนธรรมจีน-ไทยกับงานออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมเวิร์กช็อป งานฝีมือ วัฒนธรรมร่วมสร้างระดับอาเซียน

NEIGHBOURMART BANGKOK TRADEMARK : ย้อนรอยแบรนด์ดั้งเดิม เครื่องหมายการค้าและเรื่องเล่าของชุมชนผ่านโลโก้ ป้ายและร้านเก่า ถ่ายทอดอัตลักษณ์คนเมืองกรุงเทพ


นอกจากนี้จาก TCDC เดินเท้าเพียงไม่กี่นาทีต่อสู่ “บ้านเลขที่ 1” จะพบกับ INSIDE: The Design Process of SIRIVANNAVARI : นิทรรศการเบื้องหลังการคิด-ทำงานแฟชั่น SIRIVANNAVARI เจาะลึกทุกขั้นตอน เรียนรู้ประสบการณ์จริงของกระบวนการสร้างสรรค์

ส่วนเมื่อเดินอ้อมเข้าสู่ซอยกัปตันบุช แนะนำให้แวะร้าน Hey Bangkok Chair For Share อินสตอลเลชันพื้นที่นั่งดีไซน์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ เชิญหย่อนใจ ทำความรู้จักผู้คนในบรรยากาศชุมชนร่วมสมัย


และอย่าลืมแวะไปต่อที่ “อาคาร 1096 (เจริญกรุง 30)” กับนิทรรศการ Design Plant – Distill ผลงานออกแบบที่ถูก “กลั่น” จากวัตถุดิบรายล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์โลก ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผสมผสานเป็นผลงานร่วมสมัยที่เชื่อมโยงชีวิตประจำวันทั้งในไทยและสากล

ปิดท้ายเส้นทางกันที่ The corner house bangkok อาคารชัยพัฒนสิน อัคระแบงค็อก นิทรรศการสะท้อน “เสียงในหัว” ของคนกรุงเทพฯ ผ่านกราฟิกย้อนยุค ร้านชำ ศาลเจ้า และพื้นที่เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันและความรู้สึกแบบกรุงเทพฯ แท้ ๆ





สัมผัสกรุงเทพฯ มุมแปลกใหม่ ดีไซน์เก๋ไก๋ในงาน “Bangkok Design Week 2026”
สัมผัสกรุงเทพฯ มุมแปลกใหม่ ดีไซน์เก๋ไก๋ในงาน “Bangkok Design Week 2026”
สัมผัสกรุงเทพฯ มุมแปลกใหม่ ดีไซน์เก๋ไก๋ในงาน “Bangkok Design Week 2026”
สัมผัสกรุงเทพฯ มุมแปลกใหม่ ดีไซน์เก๋ไก๋ในงาน “Bangkok Design Week 2026”
สัมผัสกรุงเทพฯ มุมแปลกใหม่ ดีไซน์เก๋ไก๋ในงาน “Bangkok Design Week 2026”
+8
กำลังโหลดความคิดเห็น