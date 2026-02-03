สัมผัสกรุงเทพฯ มุมแปลกใหม่ ดีไซน์เก๋ไก๋ในงาน “Bangkok Design Week 2026”

“สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” หรือ CEA และพันธมิตรชวนสัมผัสกรุงเทพฯ ในมุมแปลกใหม่ผ่านมิติด้านงานดีไซน์ในงาน “Bangkok Design Week 2026” (BKKDW2026) หรือ “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2569” ที่ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.
งาน BKKDW2026 ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายใต้ธีม “DESIGN S/O/S” ที่ก้าวข้ามการตั้งคำถามว่า “การออกแบบทำอะไรได้บ้าง” ไปสู่การประกาศจุดยืนชัดเจนว่า การออกแบบคือเครื่องมือที่ต้องถูกนำมาใช้จริง เพื่อยกระดับมาตรฐาน สร้างโอกาสใหม่ และค้นหาทางรอดใหม่ให้กับเมือง เศรษฐกิจ และธุรกิจไทย
นอกจากนี้งาน BKKDW2026 ยังร่วมปลุกกรุงเทพฯ ให้เป็น “พื้นที่แห่งโอกาส” ด้วยพลังแห่งการออกแบบ ภายใต้ 3 แนวคิดหลักซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเทศกาล ได้แก่
-“Creative Talent” สนามปล่อยของที่ “คิดเผื่ออนาคต” จากนักสร้างสรรค์รุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ โดยเวทีของนักสร้างสรรค์ในปีนี้ถูกออกแบบให้เป็น “สนามประลองไอเดีย” ที่จริงจังกับอนาคตของเมืองและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตั้งแต่งานคราฟต์ที่ผสานเทคโนโลยี ไปจนถึงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิต
-“Design Business” อีกหนึ่งการยกระดับบทบาทสำคัญของเทศกาลฯ คือการเปิดพื้นที่ให้ “ธุรกิจ” จับคู่กับ “งานออกแบบ” ท่ามกลางบรรยากาศการจัดงานที่เอื้อต่อการเชื่อมต่อเครือข่ายต่าง ๆ
-“The District” ปลุกพื้นที่เศรษฐกิจระดับ “ย่าน” (Urban Regeneration) สู่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ
ทั้งนี้คาดว่างาน BKKDW2026 จะดึงผู้เข้าชมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 400,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
งาน BKKDW2026 ปีนี้ ปักหมุดจัดงานในพื้นที่สร้างสรรค์ทั่วกรุงเทพฯ ครอบคลุม 4 ย่านหลัก ได้แก่ เจริญกรุง - ตลาดน้อย, พระนคร, ปากคลองตลาด และบางลำพู - ข้าวสาร รวมถึงอีกกว่า 140 จุดทั่วเมือง พร้อมนำเสนอโปรแกรมออกแบบหลายร้อยรายการจากนักออกแบบไทยและต่างชาติ ที่มาช่วยกันทดลอง ลงมือทำ และยกระดับบทบาทของดีไซน์ ให้กลายเป็นเครื่องมือ “ทำ/ให้/รอด” ไปด้วยกัน
สำหรับย่านและสถานที่ไฮไลต์ของงาน BKKDW2026 ได้แก่
พิพิธบางลำพู (Pipit Bang Lamphu) : ย้อนวันวานย่านเก่า เล่าเรื่องชุมชนผ่านดีไซน์พิพิธภัณฑ์สุดคลาสสิก พื้นที่เรียนรู้ที่โคตรเท่ แฝงตัวอยู่ท่ามกลางกลิ่นอายประวัติศาสตร์
ย่านพระนคร และเสาชิงช้า (Phra Nakhon) : แลนด์มาร์กที่ยืนหนึ่งเรื่องความสวยงามทางสถาปัตย์ จะกลางวันหรือกลางคืน ก็สวยสะกดจนต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายรัว ๆ
ย่านทรงวาด (Song Wat) : ย่านฮิปสเตอร์มาแรง ที่รีโนเวทตึกเก่าให้กลายเป็นคาเฟ่ และแกลเลอรีสุดชิค เดินเสพงานศิลป์ในบรรยากาศสุดคลาสสิก สายอาร์ตต้องยกให้เป็นที่หนึ่งในใจ
ปากคลองตลาด (Pak Khlong Talat) : เติมสีสันให้ชีวิตด้วยสวนดอกไม้กลางกรุงที่ใหญ่ที่สุด และสวยที่สุด มุมถ่ายรูปสุดปังที่เปลี่ยนจากตลาดสดให้กลายเป็นสตูดิโอธรรมชาติสุดจึ้ง
ถนนเยาวราช (Yaowarat Road) : สวรรค์ของสายกินที่มีดีไซน์แสงสี Neon Lights ระดับ World Class เสน่ห์ความวุ่นวายที่ลงตัว ยิ่งดึกยิ่งคึกคัก ยิ่งเดินยิ่งสนุก!
หัวลำโพง (Hua Lamphong) : สถานีรถไฟสุดเก๋า สถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียนเรอเนซองส์ที่หาดูยาก มุมถ่ายรูปฟีลยุโรปใจกลางกรุงเทพฯ ที่ให้ความรู้สึกเท่ และอบอุ่นในเวลาเดียวกัน
และย่าน “เจริญกรุง-ตลาดน้อย” ที่เป็นไฮไลต์ไม่ควรพลาดเพราะถือว่าเป็นหัวใจหลักของงาน ที่นี่ได้เปลี่ยนพื้นที่โมเมนต์เดินเล่นริมเจ้าพระยาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการเอาตัวรอดจากความท้าทายของโลกและได้พบกับนิทรรศการที่ตีความ “ทางรอด” ผ่านดีไซน์อย่างตรงไปตรงมา หลากหลาย และน่าค้นหา ผ่านโปรแกรม เด่น ๆ นำโดย TCDC กรุงเทพ (TCDC Center) และอาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง สองสถานที่สำคัญที่รวบรวมคอนเทนต์ไฮไลต์ของ BKKDW ปีนี้ไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น
OUTTAKES : สัมผัสนิทรรศการ “ไอเดียที่เคยถูกเลือกทิ้ง” จาก VEIG, FARMGROUP, HANN, PINK BLUE BLACK & ORANGE งานโชว์ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ที่พลิกแบบร่าง-ต้นแบบที่ไม่เคยเผยแพร่มาเล่าใหม่ พร้อม Collaboration ไทย-เกาหลี เปลี่ยนแง่มุมความคิดงานดีไซน์อย่างสร้างสรรค์
DEmark Award : ชมไอเดียดีไซน์ไทยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ทั้ง Furniture, Lifestyle, Fashion, Packaging ฯลฯ ต่อยอดสู่โอกาสใหม่บนเวทีโลก
Daisy Marc Jacobs X Murakami : ครั้งแรกในไทย นิทรรศการแฟชั่น+ศิลปะ+น้ำหอม “ART IN BLOOM” จาก Marc Jacobs และ Takashi Murakami สีสัน จินตนาการ และกลิ่นหอมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
Fascinating Bangkok-ART EMPOWERS ENTERPRISES : สำรวจวัฒนธรรมจีน-ไทยกับงานออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมเวิร์กช็อป งานฝีมือ วัฒนธรรมร่วมสร้างระดับอาเซียน
NEIGHBOURMART BANGKOK TRADEMARK : ย้อนรอยแบรนด์ดั้งเดิม เครื่องหมายการค้าและเรื่องเล่าของชุมชนผ่านโลโก้ ป้ายและร้านเก่า ถ่ายทอดอัตลักษณ์คนเมืองกรุงเทพ
นอกจากนี้จาก TCDC เดินเท้าเพียงไม่กี่นาทีต่อสู่ “บ้านเลขที่ 1” จะพบกับ INSIDE: The Design Process of SIRIVANNAVARI : นิทรรศการเบื้องหลังการคิด-ทำงานแฟชั่น SIRIVANNAVARI เจาะลึกทุกขั้นตอน เรียนรู้ประสบการณ์จริงของกระบวนการสร้างสรรค์
ส่วนเมื่อเดินอ้อมเข้าสู่ซอยกัปตันบุช แนะนำให้แวะร้าน Hey Bangkok Chair For Share อินสตอลเลชันพื้นที่นั่งดีไซน์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ เชิญหย่อนใจ ทำความรู้จักผู้คนในบรรยากาศชุมชนร่วมสมัย
และอย่าลืมแวะไปต่อที่ “อาคาร 1096 (เจริญกรุง 30)” กับนิทรรศการ Design Plant – Distill ผลงานออกแบบที่ถูก “กลั่น” จากวัตถุดิบรายล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์โลก ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผสมผสานเป็นผลงานร่วมสมัยที่เชื่อมโยงชีวิตประจำวันทั้งในไทยและสากล
ปิดท้ายเส้นทางกันที่ The corner house bangkok อาคารชัยพัฒนสิน อัคระแบงค็อก นิทรรศการสะท้อน “เสียงในหัว” ของคนกรุงเทพฯ ผ่านกราฟิกย้อนยุค ร้านชำ ศาลเจ้า และพื้นที่เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันและความรู้สึกแบบกรุงเทพฯ แท้ ๆ