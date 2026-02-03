ชวนเที่ยวงาน “เฮือนพวน ชวนคราฟต์” ยลเสน่ห์หัตถศิลป์ถิ่นไทยพวน ที่เมืองมรดกโลก “สุโขทัย”

ททท.สุโขทัย จับมือผู้ประกอบการจัดกิจกรรม “เฮือนพวน ชวนคราฟต์ ครั้งที่ 4” งานเล็ก ๆ แต่อบอุ่นที่นำเสนองานหัตถศิลป์เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาชาวไทยพวน ในวันที่ 6-8 ก.พ. 69 เวลา 10.00–17.00 น. ณ ร้านเฮือนไทยพวนโบราณ ร้านสุนทรีผ้าไทย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย งานนี้เข้าชมฟรี
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย” ร่วมกับผู้ประกอบการสุนทรีผ้าไทย สุโขทัยพัฒนาเมือง หอการค้าจังหวัดสุโขทัย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสุโขทัย สมาคมการท่องเที่ยวสุโขทัย สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสุโขทัย ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบงานสร้างสรรค์ และศิลปะ ภายใต้ชื่อ “เฮือนพวน ชวนคราฟต์ ครั้งที่ 4” ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00–17.00 น. ณ ร้านเฮือนไทยพวนโบราณ ร้านสุนทรีผ้าไทย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
งาน เฮือนพวน ชวนคราฟต์ จัดขึ้นเพื่อเสริมจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตอกย้ำการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) และเมืองแห่งการเรียนรู้ ที่ได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากองค์การยูเนสโก และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเพื่อส่งต่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาของงานหัตถกรรมท้องถิ่นชาวไทยพวน อำเภอศรีสัชนาลัย ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “Green Tourism” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภายในงานเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบ DIY (Do it your Self) อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่นของกินสุโขทัย - ไทยพวน รวมทั้งเครื่องดื่มหลากหลายเมนู พร้อมรับชมรับฟังการแสดงศิลปะพื้นบ้านและดนตรีพื้นเมือง ลุ้นรับของที่ระลึกจาก ททท. สำนักงานสุโขทัย
ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว นำเสนอให้มีกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นสบาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง ทั้งทางด้านธรรมชาติ ด้านประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจหลากหลาย ผนวกกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกิดการจับจ่ายใช้สอยและให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล และร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจ เข้าร่วมชมงาน “เฮือนพวน ชวนคราฟต์” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00-18.00 น. ณ เฮือนไทยพวนโบราณ ร้านสุนทรีผ้าไทย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานสุโขทัย โทร. 0 5561 6982-3 ในวันเวลาราชการ, อีเมล tatsukhothai@tat.or.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ: ททท.สำนักงานสุโขทัย