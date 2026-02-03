xs
xsm
sm
md
lg

ชวนเที่ยวงาน “เฮือนพวน ชวนคราฟต์” ยลเสน่ห์หัตถศิลป์ถิ่นไทยพวน ที่เมืองมรดกโลก “สุโขทัย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ททท.สุโขทัย จับมือผู้ประกอบการจัดกิจกรรม “เฮือนพวน ชวนคราฟต์ ครั้งที่ 4” งานเล็ก ๆ แต่อบอุ่นที่นำเสนองานหัตถศิลป์เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาชาวไทยพวน ในวันที่ 6-8 ก.พ. 69 เวลา 10.00–17.00 น. ณ ร้านเฮือนไทยพวนโบราณ ร้านสุนทรีผ้าไทย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย งานนี้เข้าชมฟรี


 “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย” ร่วมกับผู้ประกอบการสุนทรีผ้าไทย สุโขทัยพัฒนาเมือง หอการค้าจังหวัดสุโขทัย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสุโขทัย สมาคมการท่องเที่ยวสุโขทัย สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสุโขทัย ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบงานสร้างสรรค์ และศิลปะ ภายใต้ชื่อ “เฮือนพวน ชวนคราฟต์ ครั้งที่ 4” ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00–17.00 น. ณ ร้านเฮือนไทยพวนโบราณ ร้านสุนทรีผ้าไทย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

งาน เฮือนพวน ชวนคราฟต์ จัดขึ้นเพื่อเสริมจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตอกย้ำการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) และเมืองแห่งการเรียนรู้ ที่ได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากองค์การยูเนสโก และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเพื่อส่งต่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาของงานหัตถกรรมท้องถิ่นชาวไทยพวน อำเภอศรีสัชนาลัย ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “Green Tourism” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ภายในงานเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบ DIY (Do it your Self) อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่นของกินสุโขทัย - ไทยพวน รวมทั้งเครื่องดื่มหลากหลายเมนู พร้อมรับชมรับฟังการแสดงศิลปะพื้นบ้านและดนตรีพื้นเมือง ลุ้นรับของที่ระลึกจาก ททท. สำนักงานสุโขทัย


ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว นำเสนอให้มีกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นสบาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทาง ทั้งทางด้านธรรมชาติ ด้านประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจหลากหลาย ผนวกกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกิดการจับจ่ายใช้สอยและให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล และร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจ เข้าร่วมชมงาน “เฮือนพวน ชวนคราฟต์” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00-18.00 น. ณ เฮือนไทยพวนโบราณ ร้านสุนทรีผ้าไทย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานสุโขทัย โทร. 0 5561 6982-3 ในวันเวลาราชการ, อีเมล tatsukhothai@tat.or.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ: ททท.สำนักงานสุโขทัย









ชวนเที่ยวงาน “เฮือนพวน ชวนคราฟต์” ยลเสน่ห์หัตถศิลป์ถิ่นไทยพวน ที่เมืองมรดกโลก “สุโขทัย”
ชวนเที่ยวงาน “เฮือนพวน ชวนคราฟต์” ยลเสน่ห์หัตถศิลป์ถิ่นไทยพวน ที่เมืองมรดกโลก “สุโขทัย”
ชวนเที่ยวงาน “เฮือนพวน ชวนคราฟต์” ยลเสน่ห์หัตถศิลป์ถิ่นไทยพวน ที่เมืองมรดกโลก “สุโขทัย”
ชวนเที่ยวงาน “เฮือนพวน ชวนคราฟต์” ยลเสน่ห์หัตถศิลป์ถิ่นไทยพวน ที่เมืองมรดกโลก “สุโขทัย”
ชวนเที่ยวงาน “เฮือนพวน ชวนคราฟต์” ยลเสน่ห์หัตถศิลป์ถิ่นไทยพวน ที่เมืองมรดกโลก “สุโขทัย”
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น