ยกผลงานศิลปะอดีตนายกฯ ชวน และเจ้าสัวบุญเกียรติ ไว้ในงาน “Art Speaks One Language”

เปิดไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในนิทรรศการ “Art Speaks One Language” ชวนชมผลงานศิลปะของอดีตนายกฯ ชวน หลีกภัย และ เจ้าสัว บุญเกียรติ โชควัฒนา ระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องไปรษณีย์นฤมิต ไปรษณีย์กลางบางรัก เดินทางสะดวกด้วย BTS สะพานตากสิน
นิทรรศการ Art Speaks One Language: ศิลปะภาษาเดียวกัน ชวนสัมผัสนิทรรศการศิลปะไม่ธรรมดา แต่เป็นพื้นที่แห่ง “ความเท่าเทียม” ที่ให้ศิลปะทำหน้าที่เป็นภาษาสากล เชื่อมโยงผู้คนโดยไม่จำกัดวัย ความสามารถ หรือความแตกต่างทางร่างกาย ถ่ายทอดผลงานจากทั้งศิลปินทั่วไป และศิลปินเด็กพิเศษ อาทิ เด็กออทิสติก ผู้พิการทางการได้ยิน และผู้พิการทางสายตา
พบกับไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยงานนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากอดีตนายกรัฐมนตรี “ชวน หลีกภัย” ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานด้านทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 จากกระทรวงวัฒนธรรม นำผลงานภาพ “เด็กน้อยบนตักแม่ชาวเล” บันทึกความงดงามของวิถีชีวิตเรียบง่ายบนเกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา มาร่วมจัดแสดง เคียงคู่กับผลงานภาพ “ครุฑ” อันทรงคุณค่า สะท้อนพลัง ความศรัทธา และอัตลักษณ์ของศิลปะไทยร่วมสมัย จากเจ้าสัว “บุญยเกียรติ โชควัฒนา” ประธานกรรมการและกรรมการ เครือสหพัฒน์
เตรียมตัวไปเสพงานศิลป์ เติมแรงบันดาลใจ ท่ามกลางรอยยิ้มและความเข้าใจ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศักยภาพของศิลปินทุกคน เพื่อสร้างสังคมที่โอบรับความแตกต่างอย่างยั่งยืน ในนิทรรศการ Art Speaks One Language พื้นที่ที่ศิลปะ “พูดภาษาเดียวกัน” เข้าชมฟรี! ระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องไปรษณีย์นฤมิต ไปรษณีย์กลางบางรัก เดินทางสะดวกด้วย BTS สะพานตากสิน
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline