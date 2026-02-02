"สเลญวน" จัดจ้านแบบญวน ม่วนแซบแบบอีสาน

ชวนมาเย้าญวน ม่วนคั่ก กับร้านเปิดใหม่ "สเลญวน" (Slay Yuan) อาหารเวียดนาม - อีสานรสแซบ รวมความอร่อยของสองวัฒนธรรมมาไว้ในที่เดียว ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค
เปิดปีใหม่ต้องมาลองอาหารร้านใหม่ๆ กัน ล่าสุดนี้ ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค ก็มีร้านอาหารเปิดใหม่สุดแซบ ที่มาพร้อมแนวคิด "เย้าญวน ม่วนคั่ก"
"สเลญวน" (Slay Yuan) อาหารเวียดนาม - อีสานรสแซบ ร้านน้องใหม่ในเครือ Iberry Group ที่วางคอนเซ็ปต์ร้านที่ถือกำเนิดจากความรักข้ามพรมแดน ระหว่างหนุ่มเวียดแว๊นบอยและสาวอีสานสายลำซิ่ง ที่มาบรรจบกันบนโต๊ะอาหาร กลายเป็นรสชาติใหม่ที่เผ็ด ซ่า แซ่บ จัดจ้านไม่เหมือนใคร
ใครเป็นสายแซ่บ บอกเลยว่าห้ามพลาดการมาชิมเมนูปลาร้าของที่นี่ ที่ถือเป็นหัวใจหลัก โดยตัวปลาร้านั้น ทางร้านมีสูตรหมักปลาร้าจากปลากะตักทะเล ได้ปลาร้าที่ที่หอม กลมหล่อม นัวแต่ไม่เหม็น นำมาทำสารพัดตำ ยำ และซอสต่างๆ
เมนูเด็ดทั้งเวียดนามและอีสานที่ชวนลอง เริ่มจาก ซุปหม้อไฟแจ่วฮ้อนชุดรวมมิตรเนื้อ (590 บาท) ตัวซุปผสมผสานระหว่างเฝอเวียดนามกับแจ่วฮ้อนได้อย่างลงตัว กลมกล่อมหอมอร่อย มากับเซตรวมมิตรเนื้อ ทั้งเนื้อสด เนื้อเปื่อย ลูกชิ้น ผ้าขี้ริ้ว มีวุ้นเส้น ไข่ และผักต่างๆ ส่วนน้ำจิ้มมีสองแบบ คือน้ำจิ้มเวียดนาม และน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสาน
พิซซ่าเวียดนามหมู (195 บาท) ตัวแผ่นแป้งบางกรอบ โรยหน้าด้วย หมูสับ หมูยอ กุนเชียง ไก่ มีหอมเจียวโรยเพิ่มความหอมอร่อย
ยำขนมจีนเนื้อกรอบ (325 บาท) เป็นยำขนมจีนสไตล์เวียดนาม ครบเครื่องทั้งผักสด ผักดอง หอมเจียว ถั่ว เนื้อวัวส่วนน่องลายสไลด์ เคี้ยวกรุบๆ เวลากินให้ราดน้ำจิ้มแล้วคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพ รสชาติดี หอมสมุนไพร
ปากหม้อหมูสับ (145 บาท) แป้งปากหม้อเนื้อนุ่ม ไส้ข้างในเป็นหมูสับผัดกับต้นหอม เสิร์ฟพร้อมหมูยอ หอมเจียว และน้ำจิ้ม
ตำสเลญวนกะปิปลาร้า (275 บาท) เป็นตำเส้นเฝอที่ใส่ทั้งกะปิและปลาร้า ที่พิเศษคือใส่แหนมเนือง โรยหอมเจียวและเมล็ดกระถิน จานนี้อร่อยแซบ สามารถสั่งได้ว่าความเผ็ดระดับไหน (เผ็ดระดับปกติของจานนี้คือ พริก 9 เม็ด)
ยำปลาดุกฟูมะม่วงสับปะรด (285 บาท) ยำรสชาติเบาๆ แต่เข้มข้น ปลาดุกฟูกรอบๆ มาพร้อมกับยำมะม่วงสับปะรส ที่มีความเปรี้ยวอมหวาน
คอร์หมูย่าง (185 บาท) เมนูคอหมูย่างเนื้อนุ่ม เลือกมาแบบมันน้อย ย่างหอมๆ มาพร้อมน้ำจิ้มแจ่วแซบแบบอีสาน
ลาบหมูทอด (165 บาท) เป็นหมูสับที่คลุกเคล้ากับเครื่องลาบ ปรุงรสชาติจัดจ้าน ก่อนจะนำไปทอดกรอบนอกนุ่มใน ลาบหมูทอดของที่นี่จะไม่เป็นก้อน แต่เป็นชิ้นเล็กๆ ที่รสชาติความเข้มข้นแทรกอยู่ในทุกคำ
ข้าวผัดเวียดแว๊น (185 บาท) ข้าวผัดหอมๆ ใส่ครบทั้งหมูยอ กุนเชียง และแหนมเนือง
เช รวมมิตร (169 บาท) ขนมหวานกินแล้วชื่นใจ เครื่องจัดเต็มมาทั้งลอดช่อง ลำไย ทับทิมกรอบ อโวคาโด ถั่วแดง ลูกชิด ขนุน มาในน้ำแข็งไส ราดน้ำเชื่อมกะทิหอมๆ
นอกจากที่ลองชิมแล้ว ยังมีความแซบและสนุกอีกมากมาย รวมกับบรรยากาศร้านที่ผสมผสานทั้งสไตล์เวียดนามและความสนุกสนานแบบอีสาน มาลิ้มลองได้ที่ "สเลญวน" ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค
* * * * * * * * * * * * * *
"สเลญวน" ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค กทม. เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น.
Facebook : Slay Yuan – สเลญวน
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline