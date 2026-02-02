ดื่มด่ำความหวานริมสายน้ำ รวมโปรโมชันพิเศษในค่ำคืน "วาเลนไทน์"

ค่ำคืนแห่งความโรแมนติก "วาเลนไทน์" เติมเต็มความหวานริมแม่น้ำเจ้าพระยา กับ โปรโมชันพิเศษที่มีให้เลือก ดังนี้
ล่องเรือแสนโรแมนติกเหนือกาลเวลา “A Voyage of Endless Love” ณ โอกุระ ครุซ
ท่ามกลางประกายแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆ ลับขอบฟ้าเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยาอันสงบนิ่ง โอกุระ ครุซ ขอเชิญท่านและคนพิเศษร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรัก หลีกหนีความวุ่นวายของเมืองหลวงสู่ค่ำคืนอันแสนวิจิตร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 กับประสบการณ์ “A Voyage of Endless Love” สัมผัสสุนทรียภาพแห่งการพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว ล่องเรือชมความสง่างามของสภาปัตยกรรมริมสองฝั่งน้ำที่ส่องประกายพร้อมแสงจันทร์ สร้างสรรค์ห้วงเวลาความทรงจำแสนพิเศษที่มิอาจลืมเลือน
ขอเชิญทุกคู่รักมาร่วมบันทึกความทรงจำสุดแสนประทับใจตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป สัมผัสสุนทรียภาพแห่งรสชาติที่รังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง ผ่านสองรูปแบบการเฉลิมฉลองที่จะตราตรึงในความทรงจำ หากคุณหลงใหลในความละเมียดละไม ‘Valentine Kaiseki dinner’ ศิลปะแห่งอาหารญี่ปุ่นที่เน้นความสดใหม่และการรังสรรค์อย่างละเมียดละไมในทุกขั้นตอน แต่หากต้องการเพิ่มความมีชีวิตชีวา ‘Valentine Teppanyaki dinner’ ประสบการณ์มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจจากเทคนิคการปรุงอันเชี่ยวชาญบนเตาร้อน พร้อมเสิร์ฟความอร่อยที่ผสานความประณีตไว้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกคำ
สามารถเลือกรับประทานชุดเมนู ‘Valentine Kaiseki Dinner’ ในราคา 15,000 บาท++ ต่อคู่ หรือสัมผัสความเหนือระดับกับ ‘Valentine Teppanyaki Dinner’ ในราคา 16,000 บาท++ ต่อคู่ พร้อมยกระดับความรื่นรมย์ในค่ำคืนนี้ด้วยแชมเปญระดับตำนานอย่าง Veuve Clicquot เพื่อมอบสัมผัสอันหรูหราและประกายสีทองอันระยิบระยับที่จะช่วยยกระดับค่ำคืนแสนพิเศษของคุณให้ตราตรึงใจยิ่งกว่าที่เคย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจสำรองที่นั่ง โทร. 0-2687-9000 หรือ อีเมล okuracruise@okurabangkok.com
ลิ้มรส “The Taste of Love” เติมเต็มเดือนแห่งความรักกับเมนูวาเลนไทน์สุดพิเศษ ณ เดอะคริสตัลล์กริลล์เฮาส์
เดอะคริสตัลล์กริลล์เฮาส์ ห้องอาหารสเต๊กเฮาส์สุดหรูริมแม่น้ำเจ้า พระยา ขอเชิญคู่รักมาร่วมสร้างช่วงเวลาแสนพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์นี้ กับเมนูวาเลนไทน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “The Taste of Love” เมนูพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเติมเต็มค่ำคืนแห่งความโรแมนติกอย่างสมบูรณ์แบบ
เมนู “The Taste of Love” ให้บริการเพียง 7 วัน ระหว่างวันที่ 9–15 กุมภาพันธ์ 2569 คู่รักสามารถดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติก พร้อมชมวิวอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา และลิ้มรสอาหารที่ถูกรังสรรค์ด้วยความประณีตและศิลปะในการปรุงอาหาร
เริ่มต้นมื้อพิเศษด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยเบา ๆ สดชื่นอย่าง คาร์ปาชโช่กุ้งอามาเอบิ กุ้งลายเสือหวานสด เสิร์ฟพร้อมมะเขือเทศเชื่อม แตงกวา น้ำสลัดแอปเปิล และข้าวเกรียบกุ้ง จากนั้นเลือกอิ่มเอมกับเมนูหลักระดับพรีเมียม ทั้งอาหารทะเลและเนื้อชั้นเลิศ ได้แก่ ล็อบสเตอร์แคนาดาย่าง เสิร์ฟพร้อมซอสโชร็องและมะเขือเทศดอง ปลาโดเวอร์ โซลย่างทั้งตัว เสิร์ฟกับซอสเมอนิแยร์และเลมอน หรือ สเต็กเนื้อสันในรอสซินี เมนูซิกเนเจอร์ที่มาพร้อมฟัวกราส์ย่าง เพียวเร่มันเทศขาว คร็อกเกต์เห็ด และซอสมาเดรา ปิดท้ายค่ำคืนแสนโรแมนติกด้วยของหวาน ราสป์เบอร์รีเครมบรูเล่ เสิร์ฟคู่สตรอว์เบอร์รีหมักวอดก้าพริกสด เป็นบทสรุปอันสมบูรณ์แบบของประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษ ท่ามกลางวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามของกรุงเทพฯ
เมนู “The Taste of Love” พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 9–15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.30 – 22.30 น. ในรูปแบบอะลาคาร์ต ราคาเริ่มต้น 360 บาท++ต่อจาน เชิญร่วมสร้างความทรงจำแสนหวานในเทศกาลแห่งความรักกับคนพิเศษของคุณที่ เดอะคริสตัลล์กริลล์เฮาส์
สมาชิก Marriott Bonvoy รับสิทธิ์ส่วนลด 10% สำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2059-5999 อีเมล mhrs.bkkqp.reservation@marriotthotels.com หรือจองผ่าน https://bit.ly/TheCrystalGrillHousePR
เฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ห้องอาหารริเวอร์ บาร์จ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
ต้อนรับวันวาเลนไทน์ปีนี้ด้วยค่ำคืนสุดโรแมนติกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห้องอาหารริเวอร์ บาร์จ โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ขอเชิญคู่รักมาร่วมดื่มด่ำกับดินเนอร์บุฟเฟต์สุดพิเศษ ที่รังสรรค์มาเพื่อค่ำคืนแห่งความรักโดยเฉพาะ
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น. เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำ ท่ามกลางแสงไฟโรแมนติก อาหารเลิศรส และสายลมเย็นสบาย พร้อมธีมงานสุดพิเศษ “Love Flows Where the River Goes” ที่จะพาความรักของคุณล่องลอยไปกับสายน้ำ
อิ่มเอมกับบุฟเฟต์นานาชาติสุดอลังการ พร้อมด้วยตัวเลือกแชมเปญเพิ่มความพิเศษให้ค่ำคืนของคุณ:
4,555 บาท สำหรับ 2 ท่าน รวม แชมเปญ 1 แก้วต่อท่าน
6,800 บาท สำหรับ 2 ท่าน รวม แชมเปญ 1 ขวด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร. 0-2307-8888
อีเมล์ riverbarge.chrb@chatrium.com
เว๊บไซด์ https://www.chatrium.com/chatriumriversidebangkok/river-barge
หรือคลิกสำรองโต๊ะได้ที่ Book
