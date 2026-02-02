อิ่มอร่อยเมนูพิเศษ เฉลิมฉลองในเดือนกุมภาพันธ์ ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์

ฉลองวันแห่งความรักและอิ่มอร่อยไปกับเมนูพิเศษตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งวาเลนไทน์และตรุษจีน ที่ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์
โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ขอเชิญแขกผู้เข้าพัก ชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ มาร่วมฉลองสองโอกาสพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์นี้ กับดินเนอร์สุดโรแมนติกในวันวาเลนไทน์และเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน กับมื้ออาหารสุดพิเศษท่ามกลางบรรยากาศงดงามของเมืองเก่าภูเก็ต
ดื่มด่ำค่ำคืนวาเลนไทน์ในบรรยากาศสุดโรแมนติกริมสระน้ำ
ในค่ำคืนที่โรแมนติกที่สุดของปี บอกรักคนพิเศษของคุณผ่านดินเนอร์ใต้แสงเทียน ท่ามกลางแสงดาวระยิบระยับ ณ ระเบียงกลางแจ้งของ กอและ พูลบาร์ ที่อบอวลด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่นหัวใจ พร้อมลิ้มรสเมนูสุดหรูจากวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียม อาทิ หอยนางรมกีญาร์โด ปูหิมะญี่ปุ่น ล็อบสเตอร์ และของหวานรูปหัวใจรสละมุน เติมเต็มความโรแมนติกด้วยท่วงทำนองไวโอลินอันไพเราะ ให้ทุกคู่รักได้ดื่มด่ำช่วงเวลาแสนพิเศษร่วมกัน พร้อมรับดอกกุหลาบและช็อกโกแลตเป็นของขวัญ เพื่อส่งต่อความหวานในบรรยากาศอันเป็นส่วนตัวตลอดค่ำคืน
ดินเนอร์คืนวาเลนไทน์ริมสระน้ำ จะมีให้บริการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 (ตั้งแต่เวลา 19.30 – 22.30 น.) ราคา 6,288 บาทสุทธิต่อคู่ พิเศษสำหรับผู้ที่สำรองและชำระเงินภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 รับราคาสุดคุ้มเพียง 5,888 บาทสุทธิต่อคู่ ทั้งยังสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจไวน์ในราคาพิเศษเพิ่มได้ในราคาเพียง 1,088 บาทสุทธิต่อท่าน
ต่อยอดความโรแมนติกด้วยแพ็กเกจห้องพัก ‘Romantic Getaway’ จากโรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ เปิดให้จองสำหรับการเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1–28 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อเข้าพักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านทุกวัน และบุฟเฟต์มื้อค่ำที่ห้องอาหารครัวตลาดใหญ่ หรือ เซ็ตมื้อค่ำแบบส่วนตัวสำหรับ 2 ท่าน 1 มื้อ พิเศษสำหรับคู่รักที่เข้าพักในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ รับสิทธิ์ ‘Valentine’s Dinner by the Pool’ ในราคาสุดคุ้มเพียง 3,000 บาทสุทธิต่อคู่
ฉลองตรุษจีนด้วยชุดอาหารมงคล ‘Golden Prosperity Feast’
นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ครอบครัวและเพื่อนๆ จะได้รวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองตรุษจีนต้อนรับปีมะเมีย ผ่านมื้ออาหารสุดพิเศษที่ห้องอาหาร เย่ว เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ ห้องอาหารจีนที่ได้รับรางวัลการันตีมากมาย พร้อมนำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แห่งความอร่อยผ่านเซ็ตเมนูมงคล 8 คอร์สสุดอลังการ อีกทั้งยังมีเมนูอาหารจานเดี่ยวสุดพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นเฉพาะช่วงเทศกาลแห่งความมั่งคั่งนี้เท่านั้น ถือเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้พบปะ สังสรรค์ และร่วมฉลองไปกับอาหารเลิศรสในบรรยากาศแสนอบอุ่น ต้อนรับปีใหม่จีนร่วมกัน
เซ็ตเมนู Golden Prosperity Feast ให้บริกาวันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 11.00 – 14.30 น. และ 18.00 – 22.30 น.) โดยเลือกอิ่มอร่อยดังนี้ 2,888 บาทสุทธิสำหรับ 2 – 3 ท่าน, 6,888 บาทสุทธิสำหรับ 5 – 6 ท่าน และ 12,888 บาทสุทธิสำหรับ 8 – 10 ท่าน นอกจากนี้ แขกผู้ที่มารับประทานบุฟเฟต์ติ่มซำที่ห้องอาหาร เย่ว เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ รับเซอร์ไพรส์เมนูขนมหวานจากทางห้องอาหารฟรีตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้อีกด้วย
พลาดไม่ได้สำหรับวันตรุษจีน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.09 น. ร่วมชมการแสดงเชิดสิงโตและมังกรสุดตระการตาที่จะเดินขบวนสร้างสีสันและความเป็นสิริมงคลไปทั่วโรงแรม เพื่อส่งมอบความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี
เทศกาลปูหิมะ ที่มาร์เก็ตเพลส บุฟเฟต์
ห้องอาหารครัวตลาดใหญ่ เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน มาพร้อมกับ “Market Place Buffet” ที่เปิดให้บริการทุกเย็นวันศุกร์และวันเสาร์ (ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.) พร้อมเสิร์ฟความอร่อยจากหลากหลายเมนูนานาชาติทั่วโลก โดยเมนูไฮไลท์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนี้ คือ “Snow Crab Season” ที่เชฟของเราเตรียมเมนูมากมายให้ได้ลิ้มลอง โดยเฉพาะปูหิมะคุณภาพเยี่ยม ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด
สำหรับบุฟเฟ่ต์ธีมนี้ สามารถเลือกรับประทานได้ถึงสองรูปแบบ ได้แก่ Classic Snow Crab ราคา 1,350 บาทสุทธิต่อท่าน ซึ่งจะเสิร์ฟขาปูหิมะออนไอซ์แบบไม่อั้น อาหารทะเลสดใหม่ เนื้อย่างพรีเมียม สลัด และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับเซต Deluxe Snow Crab ราคา 1,890 บาทสุทธิต่อท่าน เซตนี้รวมทุกเมนูจากเซต Classic โดยเพิ่มความพรีเมียมด้วยปูหิมะทั้งตัว ปูอลาสก้าคิงแคร็บ และเนื้อวากิวชั้นดี
หากคุณกำลังมองหาค่ำคืนแสนพิเศษกับคนรัก หรือมื้ออร่อยสำหรับการเฉลิมฉลองกับครอบครัว โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ พร้อมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้แก่คุณ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ สามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้
เว็บไซต์ www.courtyardphukettown.com
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/CourtyardbyMarriottPhuketTown/
ไลน์ @courtyardphuket
