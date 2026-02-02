“Dim Sum Lunch Buffet” พาเหรดติ่มซำ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

ห้องอาหารแทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ยกขบวนพาเหรดติ่มซำบุฟเฟต์รสเลิศ พร้อมเสิร์ฟเสาร์แรกและเสาร์สุดท้ายของเดือน
ห้องอาหารแทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ขอเชิญชวนทุกท่านลิ้มลองความอร่อยของ “บุฟเฟต์ติ่มซำ มื้อกลางวัน” พลาดไม่ได้กับติ่มซำสไตล์จีนกวางตุ้งรสเลิศ ชิ้นใหญ่ไส้แน่นเต็มๆ คำ อาทิ ขนมจีบ ฮะเก๋า กุ้งสามสี ลูกชิ้นกุ้งน้ำแดง ก๋วยเตี๋ยวหลอด ที่มาพร้อมกับเมนูของนึ่งและของทอดยอดนิยมอีกมากมายและของหวานสุดตระการตา ทุกวันเสาร์สัปดาห์แรก และสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 14.00 น. ในราคา 600 บาทสุทธิ/ท่าน
สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องอาหารแทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา โทร. 035-212-535 หรือ www.kameocollection.com/ClassicKameo-Ayutthaya/
