อันซีนพังงา “บัวศรีพังงา” ออกดอกงดงามกลางผืนป่า อช.ศรีพังงา

นายธีรพล ชาติไทย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีพังงา อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart patrol) ออกลาดตระเวนตามแผน ได้พบความงดงามของ “บัวศรีพังงา” หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ Kadsura scanden (Blume) Blume ซึ่งกำลังออกดอกบานสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืนป่าดิบชื้นอันอุดมสมบูรณ์ สร้างความประทับใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นอย่างมาก
สำหรับ “บัวศรีพังงา” ชาวบ้านในบางพื้นที่เรียกว่า เครือเขาน้ำ หรือ เถาแดง มีลักษณะเป็นพืชเถาวัลย์ พบได้ในป่าดิบชื้นภายในเขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงาและพื้นที่ป่าใกล้เคียง โดยจะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี
บัวศรีพังงามีลักษณะของดอกคล้ายดอกบัว มีสีสันอ่อนหวานสวยงามสะดุดตา โดยสีของดอกจะเปลี่ยนแปลงไปตามแสงที่ส่องลงมา ส่วนผลมีลักษณะเป็นพลวงคล้ายองุ่น
นอกจากนี้ เถาวัลย์ชนิดดังกล่าวยังถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่า นิยมใช้ในแพทย์แผนโบราณ โดยสามารถนำราก ใบ และลำต้นมาใช้เป็นยา มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดข้อ ลดการอักเสบ และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
หัวหน้าอุทยานฯ ศรีพังงา กล่าวเพิ่มเติมว่า การพบเห็นบัวศรีพังงาที่ออกดอกอย่างสมบูรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยกันอนุรักษ์ ไม่เก็บหรือทำลายพืชพรรณธรรมชาติ เพื่อคงความงดงามของผืนป่าให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
โดย : อโนทัย งานดี