“Thainosaur Museum” เอเชียทีค จัดแสดงไดโนเสาร์พันธุ์ไทยครบทุกสายพันธุ์

“Thainosaur Museum” (พิพิธภัณฑ์ ไทยโนซอร์) ที่ตั้งอยู่ที่เอเชียทีคฯ กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งรวมไดโนเสาร์พันธุ์ไทยที่ครบถ้วนทุกสายพันธุ์ ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดง ไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยครบทุกสายพันธุ์เท่าที่เคยมีจัดแสดง
สำหรับไฮไลต์ห้ามพลาดที่ Thainosaur Museum นำโดยไดโนเสาร์พันธุ์ไทย 13 สายพันธุ์ใหม่ของโลก และเจ้ายักษ์ใหญ่ “ไทยทัน” หุ่นจำลองโครงกระดูกตัวเต็มครั้งแรกของโลก ที่มีขนาดยาวถึง 27 เมตรเลยทีเดียว
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline