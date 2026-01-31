ปักหมุด 11 จุดหมาย ท่องเที่ยวไทยตามรอย “ลิซ่า” โฆษณา Feel All the Feelings

ปรากฏสู่สายตาชาวโลกไปแล้วสำหรับ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Feel All the Feelings” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ศิลปินระดับโลกชาวไทย “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” มาร่วมงานในฐานะ Amazing Thailand Ambassador อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยสู่ Quality Leisure Destination
ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว มีความยาว 1 นาที เต็มไปด้วยความงามน่าตื่นตาตื่นใจของสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในประเทศไทย ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหารการกิน และเทศกาล ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างกระแสเที่ยวตามรอยศิลปินดังได้ไม่น้อยไปกว่าภาพโฆษณา “ลิซ่ากับทะเลบัวแดง” จังหวัดอุดรธานี ที่มีเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวแห่ไปตามรอยกันจนเป็นสถิติใหม่ของรายได้ให้กับชุมชนในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
สำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุด “Feel All the Feelings” ภาพที่ปรากฏนั้น มีจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของไทยที่เห็นได้ชัดเจน จำนวน 11 แห่ง เรียงตามลำดับของซีนในภาพยนตร์ ได้แก่
น้ำตกทีลอซู จังหวัดตาก
น้ำตกที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้รับคำกล่าวขานถึงว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย “ทีลอซู” เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ ต้นน้ำจากลำห้วย “กล้อท้อ” ที่อยู่เหนือน้ำตกไปทางฝั่งประเทศเมียนมา มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร ความกว้างของน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ มายังแอ่งน้ำขนาดใหญ่เบื้องล่าง มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยความเขียวขจีของป่าดงดิบ
วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
วัดโบราณที่เป็นซีนสุดประทับใจที่ลิซ่าเดินทางไปเยือนจริง ตั้งอยู่ที่ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์มังราย ระหว่างปี พ.ศ.1928 - 1945 ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัย สิ่งสำคัญ คือ “พระธาตุเจดีย์หลวง” หรือ “เจดีย์หลวง” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระธาตุโบราณที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ ประมาณ 80 เมตร ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 โดยในสมัยพญาติโลกราช โปรดให้ปรับรูปทรงเป็น แบบโลหะปราสาทของลังการูปลักษณ์ทรงเจดีย์แบบพุกาม ดัดแปลงซุ้ม ตรงสี่มุมของมหาเจดีย์ มีรูปปั้นช้างค้ำรายล้อมรอบองค์เจดีย์หลวง
จุดชมวิวเสม็ดนางชี จังหวัดพังงา
ทัศนียภาพสุดตระการตาของเมืองไทยที่ปักหมุดอยู่แถวหน้าในการโปรโมทความ Amazing Thailand ต้องมีจุดชมวิว “เสม็ดนางชี” ติดอันดับให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง และภาพยนตร์โฆษณาของลิซ่าก็เช่นกัน ที่ไม่พลาดโอกาสฉายภาพความอลังการของจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกแห่งนี้ จุดชมวิวเสม็ดนางชี ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นความสวยงามอลังการของภูเขาหินปูนขนาดมหึมาที่ปกคลุมด้วยพืชพันธุ์เขียวขจี ตระหง่านพ้นขึ้นมาจากผืนน้ำทะเลกระจัดกระจายนับสิบนับร้อยลูก สลับทับซ้อนกันเป็นชั้นๆ
พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
พระบรมมหาราชวังเป็นพระราชนิเวศน์ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2325 เมื่อทรงสถาปนาเมืองหลวงขึ้นใหม่ในชัยภูมิที่เหมาะสม ณ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ กรุงเทพมหานครฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามและสถาปนาเป็นพระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวัง ตามโบราณราชประเพณีที่ถือสืบมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และได้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จากพระวิหารน้อยวัดอรุณราชวราราม มาประดิษฐานในพระอุโบสถ
พระปรางค์วัดอรุณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
วัดประจำรัชกาลที่ ๒ เนื่องจากในขณะที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นวังหน้าในรัชกาลที่ ๑ นั้น พระองค์ได้ประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมแห่งนี้ และได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้เป็นการใหญ่ มีการจัดงานสมโภชใหญ่ถึง 7 วัน 7 คืน และพระองค์ยังได้เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดแจ้งมาเป็น "วัดอรุณราชธาราม" และเปลี่ยนเป็น "วัดอรุณราชวราราม" ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โดยสิ่งที่นับว่าเป็นไฮไลต์สำคัญของวัดอรุณฯ ต้องยกให้ “พระปรางค์วัดอรุณ” ผลงานสถาปัตยกรรมไทยชิ้นสำคัญของโลก
วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ จังหวัดลำปาง
วัดที่มีอีกชื่อเรียกว่า “วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” ใน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นวัดสวยงามอยู่ท่ามกลางภูเขาหินปูน นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าขึ้นบันไดไปยังจุดสูงสุด ที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบกว้างไกลสุดสายตา ไฮไลต์ของวัดแห่งนี้คือมีเจดีย์สีขาวขนาดเล็กประดิษฐานเรียงรายอยู่บนยอดของภูเขา และเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทอีกด้วย
จิตรกรรมปู่ม่าน-ย่าม่าน วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
หนึ่งในจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงเลื่องลือที่สุดในประเทศอย่าง “กระซิบรักบันลือโลก” หรือ “ปู่ม่านย่าม่าน” ภาพที่ชายหญิงคู่หนึ่งจับไหล่ป้องมือคล้ายกระซิบกระซาบกัน ส่งสายตากรุ้มกริ่มแสดงสีหน้าผ่านลายเส้นได้อย่างน่าอัศรรย์ เป็นผลงานของ “หนานบัวผัน” ศิลปินท้องถิ่นที่สันนิษฐานว่าน่าจะเขียนขึ้นในช่วง ปี พ.ศ. 2443 หรือ 2446 โดยภาพกระซิบรักภายในพระอุโบสถวัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ถือเป็นงานศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์คู่เมืองน่าน ที่มีการผลิตซ้ำ ดัดแปลง เติมแต่งความคิดสร้างสรรค์ต่างๆไปอย่างหลากหลายในเชิงพาณิชย์ สามารถพบเจอได้แทบทั้งจังหวัด และกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นเมืองน่านได้ไม่ซ้ำที่ใดในโลก
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์
วัดพระธาตุผาแก้ว ในตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ เป็นวัดที่มีความวิจิตรด้วยงานศิลปะประยุกต์ ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆแนวเขาอันเขียวขจีได้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" ก่อนจัดตั้งเป็นวัดในมงคลนามว่า "วัดพระธาตุผาแก้ว" เมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีภาพของ “พระพุทธเจ้า 5 พระองค์” ที่เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี
แม้ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาเพียงครู่เดียว แต่ภาพนิ่งที่สื่อออกไปก็สร้างปรากฏการณ์ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยทะเลบัวแดงแห่งอำเภอกุมภวาปี เป็นบึงน้ำจืดที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางด้านชีวภาพ ซึ่งพันธุ์ไม้น้ำที่โดดเด่น คือ “บัวสาย” หรือ “บัวแดง” ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกฤดูหนาว โดยดอกบัวที่นี่จะพร้อมใจกันผลิดอกเบ่งบานเป็นจำนวนมหาศาล ยามเมื่อออกดอกบานพร้อมกันจะดูชมพูสะพรั่งสวยงามละลานตาเต็มท้องน้ำ กลายเป็นแหล่งชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติ และเป็นที่รู้จักในชื่อของ “ทะเลบัวแดง” ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
“ภูชี้ฟ้า” อยู่ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในบ้านร่มฟ้าไทยรอยต่ออำเภอเทิงกับอำเภอเวียงแก่น ตระหง่านอยู่บนรอยต่อของเส้นแบ่งพรมแดนไทย-ลาว เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่นที่เป็นดังหลังคาของเชียงราย ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ด้วยรูปพรรณสัณฐานอันโดดเด่นของภูลูกนี้ทำให้ได้ชื่อว่า “ภูชี้ฟ้า” เพราะมีลักษณะเป็นหน้าผาตัด ยอดภูเป็นเหลี่ยมแหลมเชิดสูงชี้ไปบนฟ้า เป็นจุดชมทะเลหมอกยามเช้าสุดตระการตา
ผาช้างน้อย (หรือที่นิยมเรียกว่า ภูลังกา) จังหวัดพะเยา
ซีนส่งท้ายของโฆษณาภาพของภูเขาหินปูนโดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลหมอก คือ จุดชมวิวผาช้างน้อย ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา ริมทางหลวงหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-เชียงคำ) ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา จุดชมวิวดังกล่าวมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร ที่พัก ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจได้ โดยจุดชมวิวนี้ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวยอดดอยภูลังกา (วนอุทยานภูลังกา) ประมาณ 25 กิโลเมตร