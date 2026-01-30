ชวนเที่ยว “เทศกาลโคมไฟ บ้านโป่งฯ” จัดเต็มร้านเด็ดสุดอร่อยกว่า 100 ร้าน!

ห้ามพลาด “เทศกาลโคมไฟ บ้านโป่งฯ” จัดใหญ่สุดอลังการ ชวนตื่นตาไปกับปฏิมากรรมโคมไฟจีนประดับประดาสวยงาม พร้อมรวมร้านเด็ดสุดอร่อยกว่า 100 ร้านให้ได้ตะลุยชิม ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 69 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หลังโรงเรียนฮกเฮง (ตลาดนัดดงมะพร้าว) ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ชวนเที่ยวงาน "เทศกาลโคมไฟ บ้านโป่ง นูดเดิ้ลแลนด์แดนของอร่อย” สืบสานวัฒนธรรมจีน บนดินแดนของอร่อย ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 69 เวลา 17:00-21:00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หลังโรงเรียนฮกเฮง (ตลาดนัดดงมะพร้าว) ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง โรงเจบ๊วนฮกตั้วและชมรมลูกหลานบ้านโป่ง เชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลโคมไฟ บ้านโป่ง นูดเดิ้ลแลนด์แดนของอร่อย” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจีน ของชุมชนชาวบ้านโป่ง ดินแดนที่มีโรงหมี่เตี๊ยวทำมือกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีเมนูก๋วยเตี๋ยว บ้านโป่ง อันเลื่องชื่อ
ภายในงานมีการรวบรวมอาหารร้านเด็ด เมนูอร่อย ที่ขึ้ืนชื่อของอำเภอบ้านโป่งกว่า 100 ร้าน มาไว้ให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลอง รับรองความอร่อยโดยแม่ช้อยนางรำ
นอกจากนี้ยังมี การประกวดเต้น Banpong Cover Dance Contest การแข่งขันกินหมี่กระทะยักษ์ การแสดงรำจีน สิงโตบนเสาดอกเหมย การบรรเลงดนตรีของเยาวชนลูกหลานบ้านโป่ง การวาดลวดลายโคมไฟ กิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน โดยกระทรวงพาณิชย์จังหวัดราชบุรีและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเที่ยวงาน “เทศกาลโคมไฟ บ้านโป่ง นูดเดิ้ลแลนด์แดนของอร่อย” ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 3 มี.ค.69 เวลา 17:00-21:00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หลังโรงเรียนฮกเฮง (ตลาดนัดดงมะพร้าว) ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
