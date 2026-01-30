กทม.เดินหน้าโครงการบูรณะสวนแห่งประติมากรรมในอุทยานเบญจสิริ ชี้ความสำคัญระบบนิเวศทางศิลปะ

กรุงเทพมหานคร เดินหน้า “สืบสานพระราชปณิธาน สู่การบูรณะสวนแห่งประติมากรรม” ในพื้นที่สวนเบญจสิริ ฟื้นฟูผลงานศิลปกรรมสาธารณะให้กลับมามีความสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2569 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานงาน “สืบสานพระราชปณิธาน สู่การบูรณะสวนแห่งประติมากรรม” และร่วมรับชมการแสดงดนตรีเพื่อน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้มีคุณูปการอันทรงคุณค่าต่องานศิลปะไทย จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ณ ลานด้านหน้าประติมากรรมรูปเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาเมืองมิได้วัดจากความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เท่านั้น หากแต่วัดจากคุณภาพชีวิตของประชาชน การมีพื้นที่สาธารณะที่ดี มีสวนสาธารณะและงานศิลปะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง ชื่นชม และสร้างความสุขทางใจร่วมกัน พร้อมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางศิลปะ (Art Ecosystem) ของกรุงเทพมหานคร ที่มีความคึกคักมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งพื้นที่แสดงงาน ศิลปิน และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
โครงการบูรณะสวนแห่งประติมากรรมในอุทยานเบญจสิริ ถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผลงานศิลปกรรมสาธารณะให้กลับมามีความสมบูรณ์ สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงมีพระราชกรณียกิจและคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการศิลปะและวัฒนธรรมไทย พร้อมตั้งเป้าหมายให้การบูรณะประติมากรรมในอุทยานเบญจสิริแล้วเสร็จครบทั้ง 21 ชิ้น เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของเมือง เป็นแหล่งพักผ่อน เรียนรู้ และชื่นชมศิลปะของประชาชนและผู้มาเยือนจากทั่วโลกในอนาคต
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการบูรณะประติมากรรมในอุทยานเบญจสิริเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงภูมิทัศน์และการซ่อมแซมผลงานประติมากรรมในพื้นที่สวนสาธารณะ โดยในระยะที่ 1 มีผลงานประติมากรรมจำนวน 9 ชิ้น ปัจจุบันดำเนินการบูรณะแล้วเสร็จ 6 ชิ้น และอยู่ระหว่างการซ่อมแซมอีก 3 ชิ้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2569 ขณะเดียวกันยังมีผลงานประติมากรรมอีก 11 ชิ้น ที่อยู่ระหว่างการระดมทุนเพื่อการซ่อมแซมในระยะต่อไป
