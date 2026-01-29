ชี้เป้าตระเวนเที่ยว 8 ย่านสร้างสรรค์ใน “Bangkok Design Week 2026”

สุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ชวนออกไปสัมผัสกรุงเทพฯ กับหลากหลายย่านสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่ง Bangkok Design Week 2026 ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้ว!
ปีนี้มาพร้อมบรรยากาศความคึกคักจากพิธีเปิดเทศกาลฯ ในปีที่ 9 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “DESIGN S/O/S” สัญญาณของการ “ทำ/ให้/รอด” ที่มองการออกแบบเป็นเครื่องมือร่วมในการรับมือความท้าทายของเมือง เศรษฐกิจ และชีวิตร่วมสมัย ผ่านความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายนักสร้างสรรค์
ร่วมปลุกกรุงเทพฯ ให้เป็น “พื้นที่แห่งโอกาส” ด้วยพลังแห่งการออกแบบ ภายใต้ 3 แนวคิดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเทศกาล คือ Creative Talent แสดงศักยภาพของนักสร้างสรรค์, Design Business เชื่อมงานออกแบบกับโอกาสทางธุรกิจ และ The District กระตุ้นเศรษฐกิจภายในย่านด้วยงานออกแบบ โดยคาดว่าปีนี้เทศกาลฯ จะดึงผู้เข้าชมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 400,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
สำหรับ ปีนี้ BKKDW2026 จัดงานทั่วกรุงเทพฯ ครอบคลุม 4 ย่านหลัก ตั้งแต่เจริญกรุง - ตลาดน้อย, พระนคร, ปากคลองตลาด และบางลำพู - ข้าวสาร รวมถึงอีกกว่า 140 จุดทั่วเมือง พร้อมนำเสนอโปรแกรมออกแบบหลายร้อยรายการจากนักออกแบบไทยและต่างชาติ ที่มาช่วยกันทดลอง ลงมือทำ และยกระดับบทบาทของดีไซน์ ให้กลายเป็นเครื่องมือ “ทำ/ให้/รอด” ไปด้วยกัน
ย่านและสถานที่ที่ไม่ควรพลาดแวะชม ได้แก่
พิพิธบางลำพู (Pipit Bang Lamphu) : ย้อนวันวานย่านเก่า เล่าเรื่องชุมชนผ่านดีไซน์พิพิธภัณฑ์สุดคลาสสิก พื้นที่เรียนรู้ที่โคตรเท่ แฝงตัวอยู่ท่ามกลางกลิ่นอายประวัติศาสตร์
ย่านพระนคร และเสาชิงช้า (Phra Nakhon) : แลนด์มาร์กที่ยืนหนึ่งเรื่องความสวยงามทางสถาปัตย์ จะกลางวันหรือกลางคืน ก็สวยสะกดจนต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายรัว ๆ
ย่านทรงวาด (Song Wat) : ย่านฮิปสเตอร์มาแรง ที่รีโนเวทตึกเก่าให้กลายเป็นคาเฟ่ และแกลเลอรีสุดชิค เดินเสพงานศิลป์ในบรรยากาศสุดคลาสสิก สายอาร์ตต้องยกให้เป็นที่หนึ่งในใจ
ปากคลองตลาด (Pak Khlong Talat) : เติมสีสันให้ชีวิตด้วยสวนดอกไม้กลางกรุงที่ใหญ่ที่สุด และสวยที่สุด มุมถ่ายรูปสุดปังที่เปลี่ยนจากตลาดสดให้กลายเป็นสตูดิโอธรรมชาติสุดจึ้ง
ถนนเยาวราช (Yaowarat Road) : สวรรค์ของสายกินที่มีดีไซน์แสงสี Neon Lights ระดับ World Class เสน่ห์ความวุ่นวายที่ลงตัว ยิ่งดึกยิ่งคึกคัก ยิ่งเดินยิ่งสนุก!
หัวลำโพง (Hua Lamphong) : สถานีรถไฟสุดเก๋า สถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียนเรอเนซองส์ที่หาดูยาก มุมถ่ายรูปฟีลยุโรปใจกลางกรุงเทพฯ ที่ให้ความรู้สึกเท่ และอบอุ่นในเวลาเดียวกัน
TCDC กรุงเทพฯ (TCDC Center) : ศูนย์กลางการเรียนรู้และงานออกแบบที่ทันสมัยที่สุดในย่านเจริญกรุง แหล่งรวมไอเดียล้ำ ๆ และพื้นที่ปล่อยของสำหรับคนรักงานดีไซน์โดยเฉพาะ
ตลาดน้อย (Talat Noi) : ตรอกเล็ก ๆ ที่ซ่อนความเท่ด้วย Street Art และวิถีชีวิตริมน้ำสุดสโลว์ไลฟ์ จะเดินหลงมุมไหนก็ได้รูปเท่ ๆ กลับไปอัพสตรอรี่ได้รัว ๆ
เตรียมหัวใจให้พร้อม แล้วออกไปค้นหา "ดีไซน์" ที่ซ่อนอยู่ในทุกมุมของกรุงเทพฯ ในมุมมองใหม่ที่เต็มไปด้วยไอเดียและแรงบันดาลใจ ทั้ง 8 พิกัดจะถูกแต่งแต้มด้วยแสงไฟและสีสันของงาน “Bangkok Design Week 2026” (BKKDW) 29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569
