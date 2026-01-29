Love, Elevated Above Bangkok: ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ เติมบรรยากาศเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยวาเลนไทน์บนรูฟท็อป

ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ โรงแรมม็อกซี่แห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ด้วยไลน์อัปประสบการณ์วาเลนไทน์และฤดูกาลตลอดทั้งเดือน ที่ออกแบบมาให้เต็มไปด้วยความสนุก ความเป็นโซเชียล และความคาดไม่ถึงเล็ก ๆ ในแบบฉบับของม็อกซี่
ไฮไลต์ของเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ประสบการณ์วาเลนไทน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟบนรูฟท็อปบาร์ ชั้น 32 ณ สาโท ซัง รูฟท็อป บาร์ กับ “Love, But Make It Rooftop” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–15 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ในราคา 5,499++ บาทต่อคู่ นำเสนอเซ็ตเมนูหลายคอร์ส เริ่มจากฟัวกราส์โทสต์ราดน้ำผึ้งน้ำปลา ตามด้วยเมนคอร์สที่เลือกได้ระหว่าง Beef Lover หรือ Salmon Lover และปิดท้ายด้วยของหวานรูปหัวใจซิกเนเจอร์ จับคู่กับไวน์ Château Changrolle Pomerol จากฝรั่งเศส พร้อมวิวเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ แบบพาโนรามา สร้างช่วงเวลาสุดโรแมนติกเหนือเมือง ลูกค้าสามารถจองที่นั่งได้ที่ https://www.sevenrooms.com/reservations/satosanrooftopbarbkkox/love-but-make-it-rooftop-valentines-weekend-5166913021853696
นอกเหนือจากวาเลนไทน์สุดสัปดาห์ สาโท ซัง รูฟท็อป บาร์ ยังเติมมิติของไลฟ์สไตล์บนรูฟท็อปให้กับเดือนกุมภาพันธ์ กับ “Golden Hour, No Filter” ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ให้บริการทุกวันเวลา 18.00–20.00 น. ชวนผ่อนคลายยามพระอาทิตย์ตกเหนือย่านราชประสงค์ของกรุงเทพฯ พร้อมเมนูเบา ๆ อย่าง Salmon Belly (150++ บาท) และ Crispy Tuna Sushi (250++ บาท) เสิร์ฟคู่ไวน์ สปาร์กลิง และสปริตซ์ เริ่มต้นแก้วละ 280++ บาท
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ยังต่อเนื่องด้วยค่ำคืนพิเศษที่ สาโท ซัง รูฟท็อป บาร์ กับ World Bartender Day ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ร่วมฉลองงานคราฟต์และคอมมูนิตี้ในบรรยากาศสบาย ๆ พร้อมสิทธิพิเศษส่วนลด 10% สำหรับเมนูเครื่องดื่มแบบอะลาคาร์ต รูฟท็อปจะกลายเป็นพื้นที่แฮงก์เอาต์ยามค่ำคืนของบาร์เทนเดอร์ ครีเอทีฟ และเพื่อนฝูง พร้อมเครื่องดื่มที่เข้าถึงง่ายและบรรยากาศดึก ๆ แบบเป็นกันเองเหนือเมืองกรุง
ฝั่งโซเชียลไดนิ่ง ม็อกซี่ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองต์ ชั้น 9 เติมสีสันให้ทั้งเดือนตั้งแต่ 1–28 กุมภาพันธ์ 2569 กับ Valentine’s #ATTHEMOXY พร้อม “Treat Me Bar, Choco Joy” ช็อกโกแลตบาร์สุดสนุก ราคาเริ่มต้น 199++ บาท ให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11.00–01.00 น. ช่วงเวลาเดียวกันยังต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ด้วยเมนูแชร์ริ่งพิเศษ 3 เซ็ต เสิร์ฟคู่ชาจีนคลาสสิก ราคาเริ่มต้น 168++ บาท สร้างบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่ผ่อนคลายและร่วมสมัย
เดือนกุมภาพันธ์ยังมาพร้อมไฮไลต์เครื่องดื่มใหม่ที่ ม็อกซี่ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองต์ กับแนวคิด “Drink Different” พบสองซิกเนเจอร์ดริ้งก์ในราคาแก้วละ 320++ บาท ได้แก่ Silk Road Sour ที่ผสม Jim Beam Whiskey กับชาเอิร์ลเกรย์ และ Golden Flora ที่ผสาน Beefeater Gin กับกลิ่นหอมของดอกเก๊กฮวย พร้อมเสิร์ฟทุกวันตั้งแต่ 11.00–01.00 น. สำหรับผู้ที่มองหาช่วงเวลาช้าลง “Tea Time, Moxy Style” ให้บริการตั้งแต่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2569 กับชา Pu-erh, Oolong หรือ Green Tea เสิร์ฟเป็นกา ราคา 120++ บาท เติมจังหวะสบายๆ ให้การพักผ่อนในบรรยากาศโซเชียล
ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ ตั้งอยู่ใจกลางย่านราชประสงค์ ใกล้เซ็นทรัลเวิลด์ และเดินทางสะดวกจากรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม วางตำแหน่งตัวเองเป็นไลฟ์สไตล์ฮับสำหรับทั้งนักเดินทางและคนเมือง ด้วยดีไซน์สนุกสนานและแนวคิดโซเชียลเป็นศูนย์กลาง ผสานห้องพักที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดเข้ากับพื้นที่ส่วนกลางที่มีชีวิตชีวา
Sato San Rooftop Bar ตั้งอยู่บนชั้น 32 ของโรงแรม เป็นหนึ่งในรูฟท็อปที่สูงที่สุดแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ มอบวิวพาโนรามา 360 องศา เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 18.00–02.00 น. สำหรับผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ถ่ายทอดบรรยากาศจากซันเซ็ตสู่ยามค่ำคืนอย่างลงตัว ด้วยไวบ์เมืองแบบยกระดับในสไตล์ผ่อนคลายและเป็นกันเอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ moxy.bkkox.rsvn@moxyhotels.com โทร. +66 2 209 5999 หรือ www.marriott.com/bkkox ติดตามอัปเดตด้านอาหารและเครื่องดื่มได้ที่ www.moxybarandrestaurantbangkok.com และ www.satosanrooftopbar.com