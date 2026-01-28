สุดปัง “วัดเจดีย์หลวง” มุมมองใหม่ ในหนังโฆษณา “ลิซ่า” โปรโมทท่องเที่ยวไทย “Feel All The Feelings”

เปิดตัวมาให้ชมกันแล้วในค่ำคืนของวันที่ 28 มกราคม 2569สำหรับภาพยนตร์โฆษณาโปรโมทท่องเที่ยวไทย “Feel All The Feelings” ที่ “ลิซ่า” ได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสทุกความรู้สึกที่ประเทศไทย ที่มากกว่าจุดหมายปลายทาง ก็คือประสบการณ์คุณภาพของ Quality Leisure Destination
งานนี้ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” ได้จับมือกับ “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” ศิลปินไทยชื่อก้องโลกแห่งยุคในฐานะ “Amazing Thailand Ambassador” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แคมเปญ “Feel All the Feelings” ซึ่งจะมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทาง ของการท่องเที่ยวชั้นนำคุณภาพสูง (Quality Leisure Destination) โดย ลิซ่า จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดคุณค่า ความงดงาม และเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยในมุมมองใหม่สู่สายตานักท่องเที่ยว พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” มอบประสบการณ์คุณภาพ
ให้กับนักท่องเที่ยว
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวที่เชิญชวนให้คนไปตามรอยนั้นก็มีอยู่หลากหลายหนึ่ง อาทิ น้ำตกทีลอซู (จ.ตาก) ผาช้างน้อย หรือที่หลาย ๆ คนมักเรียกกันว่าภูลังกา (จ.พะเยา) พระปรางค์วัดอรุณ (กทม.-สถานที่จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้) ทะเลบัวแดงหนองหาน (จ.อุดรธานี-ที่มาพร้อมกับไวรัลดราม่า ภาพรีทัชผิดสัดส่วน) เสม็ดนางชี (จ.พังงา) ภาพปู่ม่าน-ย่าม่าน วัดภูมินทร์ (จ.น่าน)
รวมถึง “วัดเจดีย์หลวง” จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรากฏเป็นฉากเด่นของภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ กับพิธี “จุดผางประทีปบูชาโชติการาม” ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง (ลอยกระทง) อันงดงามเปี่ยมศรัทธาที่องค์พระธาตุเจดีย์หลวง
นับเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของพระธาตุเจดีย์หลวงยามราตรีที่น่าสนใจไม่น้อยเลย
สำหรับวัดเจดีย์หลวงวรวิหารตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ บนถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ระหว่างปี พ.ศ.1928 - 1945 ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัย
วัดเจดีย์หลวง มี “พระธาตุเจดีย์หลวง” หรือ “เจดีย์หลวง” เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของวัด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระธาตุโบราณที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ คือ สูงประมาณ 80 เมตร เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร
เจดีย์หลวงแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 โดยในสมัยพญาติโลกราช โปรดให้ปรับรูปทรงเป็น แบบโลหะปราสาทของลังการูปลักษณ์ทรงเจดีย์แบบพุกาม ดัดแปลงซุ้ม ตรงสี่มุมของมหาเจดีย์ มีรูปปั้นช้างค้ำรายล้อมรอบองค์เจดีย์หลวงนั้นมี 28 เชือก
วันนี้รูปร่างของเจดีย์หลวง ได้ถูกรื้อฟื้นรูปร่างในอดีตให้คนรุ่นหลังได้เห็นผ่านเทคโนโลยีปรากฏการณ์แสง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าของการเชื่อมปัจจุบันกับอดีตที่น่าสนใจ รวมถึงมีโมเดลองค์พระธาตุเจดีย์หลวงจำลองแบบเต็มองค์ให้ชมกันที่มุมซ้ายมือ (เมื่อมองเข้าไปจากหน้าวัด) ของด้านหน้าลานองค์พระธาตุ
นอกจากองค์พระธาตุเจดีย์หลวงแล้ว วัดเจดีย์หลวงยังมีสิ่งน่าสนใจอื่น ๆ นำโดย พระวิหารหลวง ภายในประดิษฐาน “พระอัฎฐารส” (พระประธาน) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสง่างามที่สุดในล้านนา
นอกจากนี้ก็ยังมีพระคงหลวง พระพุทธเฉลิมสิริราช (พระแก้วหยกเชียงใหม่) พระนอน
โบสถ์โบราณ ที่เคยเป็นสถานปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปัจจุบันประดิษฐาน “พระเจ้าสมปรารถนา” อายุเก่าแก่กว่า 500 ปี, รูปเคารพหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต, พระมหากัจจายนะ
และ ศาลหลักเมือง หรือ เสาอินทขิล ที่ประดิษฐาน “พระเจ้าอุ่มเมือง” (พระเจ้าแป๊ขึด) ส่วนที่บริเวณด้านหน้าเสาอินทขิลมี “ท้าวเวสสุวรรณ” ซึ่งเป็นหนึ่งในท้าวเวสสุวรรณเลื่องชื่อของภาคเหนือที่มีคนเดินทางไปกราบสักการะขอพรกันเป็นจำนวนมาก
ขณะที่พิธี “จุดผางประทีปบูชาโชติการาม” ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง (ลอยกระทง) ที่องค์พระธาตุเจดีย์หลวง ที่มีฉากลิซ่ามาร่วมจุดผางประทีปบูชาองค์พระธาตุเจดีย์หลวงนั้น เกิดจากดำริของ “พระราชวชิรสิทธิ” เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง
ทั้งนี้หลังภาพยนตร์โฆษณาโปรโมทท่องเที่ยวไทย “Feel All The Feelings” ที่ลิซ่าแสดงนำ ถูกเผยแพร่ออกไปตั้งแต่ค่ำคืนของวันที่ 28 มกราคม 2569 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของเมืองไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ รวมถึงวัดเจดีย์หลวงกันเป็นจำนวนมาก