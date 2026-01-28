ททท. เปิดตัว “ลิซ่า - Amazing Thailand Ambassador” ยกระดับให้ไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพสูง

ททท. เปิดตัว “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสทุกความรู้สึกที่ประเทศไทย มากกว่าจุดหมายปลายทาง คือประสบการณ์คุณภาพของ Quality Leisure Destination
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัว “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” ซึ่งเป็นนักร้อง นักแสดง นักเต้น และแรปเปอร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะ Amazing Thailand Ambassador อย่างเป็นทางการ ภายใต้แคมเปญ “Feel All the Feelings” ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ถ่ายทอดเสน่ห์ประเทศไทยในมุมมองใหม่ เปี่ยมด้วยคุณค่าและความหมายในทุกประสบการณ์ ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยสู่ Quality Leisure Destination พร้อมชวนคนไทยร่วมเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวผ่านโครงการ Trusted Thailand เพื่อให้ทุกการเดินทาง อุ่นใจ น่าจดจำ และประทับใจจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเปิดตัว “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador อย่างเป็นทางการ ภายใต้แคมเปญ “Feel All the Feelings” สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวชั้นนำคุณภาพสูง (Quality Leisure Destination) โดย ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดคุณค่า ความงดงาม และเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยในมุมมองใหม่สู่สายตานักท่องเที่ยว พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” มอบประสบการณ์คุณภาพให้นักท่องเที่ยว
การเปิดตัว Amazing Thailand Ambassador ในครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แลนด์มาร์กสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้อย่างทรงพลัง พร้อมตอกย้ำเสน่ห์อันโดดเด่นของไทยที่ผสานความวิจิตรประณีตแบบดั้งเดิมเข้ากับพลังแห่งการสร้างสรรค์อย่างร่วมสมัยได้อย่างงดงามและลงตัว
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า “ททท. เชื่อว่าการถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของประเทศไทยผ่านมุมมองของ ‘ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล’ จะเปิดประสบการณ์การรับรู้ใหม่ให้กับผู้คนได้เห็นประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวชั้นนำคุณภาพสูง ที่มีความลึกซึ้งมากกว่าความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว แต่เต็มไปด้วย ‘คุณค่า’ ที่ซ่อนอยู่ในทุกประสบการณ์ และ ‘ความหมาย’ ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ได้รับจากผู้คน วัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือบรรยากาศของแต่ละจุดหมาย เราต้องการให้ทุกการออกเดินทางในประเทศไทยไม่ใช่เพียงการเดินทางท่องเที่ยว แต่เป็นการสร้างความทรงจำที่ลึกซึ้ง เปี่ยมไปด้วยความหมาย และทรงคุณค่าอยู่ในใจนักท่องเที่ยวไปอย่างยาวนาน พร้อมจุดประกายให้อยากเดินทางในประเทศไทย รวมทั้งออกเดินท่องเที่ยวซ้ำอีกครั้งและบอกต่อเรื่องราวประสบการณ์การท่องเที่ยวไทย”
แคมเปญ “Feel All the Feelings” มุ่งถ่ายทอดเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไทยอันทรงคุณค่า ที่เกิดจากความรู้สึกซึ่งถูกเติมเต็มในทุกช่วงเวลา นักท่องเที่ยวจะได้พบความงดงามของประเทศไทยผ่านการเก็บเกี่ยวอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลาย พร้อมสัมผัสคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในประสบการณ์ของการเดินทางในทุกจุดหมาย ที่หาไม่ได้จากที่ใดในโลก ให้ทุกการเดินทางในประเทศไทยกลายเป็นความทรงจำที่มีความหมาย และเป็นเรื่องราวแห่งความประทับใจที่อยากเล่าต่อไม่รู้จบ แนวคิดของแคมเปญนี้ได้ถูกถ่ายทอดอย่างชัดเจนผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “Feel All The Feelings – เที่ยวเมืองไทย สัมผัสถึงทุกความรู้สึก” โดยสามารถรับชมได้ที่ Youtube: Amazing Thailand https://youtu.be/wDMv1KujSGc
โดยผลงานชุดนี้ยังได้ดาราและนักแสดงชื่อดังอย่าง วิน - เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ และบลู - พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ มาร่วมเดินทางและถ่ายทอดความรู้สึกร่วมกันผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของประเทศไทย
นี่คือบทใหม่ของการถ่ายทอดเสน่ห์การท่องเที่ยวไทย ผ่านพลังและตัวตนของ “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ที่เชื่อมโยงหัวใจผู้คนเข้ากับประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง และมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสทุก “ความรู้สึก” ที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นมากกว่าจุดหมายปลายทาง แต่คือประสบการณ์คุณภาพของ Quality Leisure Destination พร้อมกันนี้ ททท. ยังเดินหน้าตอกย้ำความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการ “Trusted Thailand” ผลักดันประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพที่นักท่องเที่ยวสามารถไว้วางใจและเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจ