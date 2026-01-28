“ไอ้ฝรั่ง” อิ่มอร่อยกับอาหารไทยไร้กรอบ เติมเต็มจินตนาการของสายกินยุคใหม่

ในยุคที่ร้านอาหารไทยมากมายต่างพากันโชว์ความดั้งเดิมก็มี “ไอ้ฝรั่ง (Ai Farang)” ร้านอาหารฟิวชั่นที่เพิ่งเปิดใหม่ในโซนทองหล่อ ชวนเราเปลี่ยนมุมมอง ลองเปิดใจให้กับอาหารไทย “ไร้กรอบ” ที่ทั้งสนุก และเต็มไปด้วยตัวตนของเชฟ เติมเต็มจินตนาการของสายกินยุคใหม่ได้อย่างเต็มอิ่ม
ร้าน “ไอ้ฝรั่ง (Ai Farang)” มาในคอนเซปต์ความคิดนอกกรอบกับอาหารไทย ผ่านมือเชฟฝรั่งหัวใจไทย ที่ได้แรงผลักดันจาก 2 เชฟชื่อดังระดับอินเตอร์ “ทิม บัตเลอร์” หัวหน้าเชฟและหุ้นส่วนร้าน Eat Me และ “ลอริน จานิตา” เชฟลูกครึ่งฟิลิปปินส์–อเมริกัน ทั้งสองใช้ชีวิตในไทยมานานจนเรียนรู้ทั้งภาษา วัฒนธรรม ไปจนถึงรสมือและอารมณ์ขันแบบไทย ๆ จนเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการ “ขยี้” คำว่าอาหารไทยให้แตกต่าง แต่ยังเคารพรากเหง้าดั้งเดิมอย่างจริงใจ กลายเป็นรสชาติใหม่ที่แค่ชื่อร้านก็ชวนอมยิ้ม
เมื่อเดินเข้าร้าน “ไอ้ฝรั่ง (Ai Farang)” จะพบกับบรรยากาศโทนสีสดใสราวพระอาทิตย์ตกที่เกาะพะงัน ผสานสีเขียวและน้ำเงินเข้มให้ความรู้สึกเท่ ดิบ มีชีวิตชีวา สะท้อนเมืองไทยในบรรยากาศไทยย้อนยุค สอดแทรกความดิบเท่ด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าสะสมอย่างเก้าอี้โรงหนัง บานประตูไม้พับ และของตกแต่งยุค 60s–70s
จุดเด่นของเมนูที่นี่คือความ “ไร้กรอบ” ที่กล้าคิด กล้าทำ ไม่ซ้ำใคร เมนูหมุนเวียนตามอารมณ์เชฟและแรงบันดาลใจจากประสบการณ์คนนอกที่อยู่กับอาหารไทยจริง ๆ จานเด่นที่ขอแนะนำให้ลอง เช่น “Pad Krapao Spring Rolls” (250 บาท) ปอเปี๊ยะสอดไส้ผัดกะเพราสูตรพิเศษ ด้วยเนื้อวัวสับฉ่ำ ๆ เพิ่มความกลมกล่อมด้วยไข่นกกระทาและโหระพา กรอบนอก นุ่มใน เคี้ยวทีละคำกลิ่นเครื่องกะเพรามาเต็ม
และ “KAGOSHIMA A5 Wagyu Tataki” (800 บาท) วากิวสไตล์ญี่ปุ่นเกรด A5 จากคาโกชิม่า หั่นบางแล้วปรุงด้วยเครื่องลาบไทย ผสมข้าวคั่ว กรุบกรอบจากเกี๊ยวทอด รสเข้มข้นแต่อ่อนละมุน ราวกับจับครัวญี่ปุ่นมาเดตกับครัวอีสานในจานเดียว
จานนี้เรียกได้ว่าเจ๋ง “Sea Urchin Pani Puri” (600 บาท) ปานีปูรี (ขนมขบเคี้ยวอินเดีย) รับบทใหม่ในเวอร์ชั่นไทย ผสานไข่หอยเม่นสด อูมามิ รสนัวซับซ้อน เคี้ยวแล้วมีทั้งความกรอบนอกและท็อปปิ้งล้น ๆ
“Truffle Fried Rice” (420 บาท) ข้าวผัดหอมกลิ่นทรัฟเฟิลดำชั้นดี ท็อปด้วยไข่ดาว และเห็ดย่างหอม ๆ เป็นจานง่าย ๆ ที่กินแล้วสบายใจ มีทั้งฟีลสตรีทฟู้ดและความหรูผสมกันได้สนุก กินคนเดียวหรือแชร์กับเพื่อนก็เหมาะ
“Mochi Gnocchi” (550 บาท) พาสต้าสไตล์โมจิเนื้อเหนียวนุ่ม สัมผัสฟิวชั่นระหว่างตะวันตกกับเอเชีย เสิร์ฟคู่หอยลายอาซารี่ ไส้กรอกอีสานแนม และกลิ่นซอสผัดขี้เมาเผ็ด ๆ หอมเครื่องเทศ เมนูนี้จัดจ้านและนุ่มละมุนในคำเดียว
“Beef Short Rib Rat Na” (990 บาท) ซี่โครงวัวตุ๋นจนนุ่ม เสิร์ฟพร้อมเส้นกรอบ ราดด้วยน้ำสต็อกหอมอโรม่าปรุงเข้มข้นแบบไทย เสริมรสด้วยพริกดอง จานนี้เหมือนเอาราดหน้าระดับ Fine Dining มายกระดับใหม่แบบล้ำ ๆ แต่ยังได้กลิ่นอายที่คุ้นเคย
Mok Monkfish (900 บาท) ห่อหมกปลามังค์ฟิชเนื้อละเอียด ห่อใบตองแล้วอบจนสุก ผสมกับเครื่องแกงคั่ว กลิ่นใบมะกรูดและกะทิหอมฟุ้ง ได้รสนวล ๆ เข้มข้นแต่เบา จานนี้ห้ามพลาดสำหรับคนที่อยากเปิดใจให้ Thai Modern Cuisine ร้านอาหารไทยไร้กรอบแห่งใหม่ใจกลางทองหล่อ
######################
ร้าน “ไอ้ฝรั่ง (Ai Farang)” ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 โรงแรมโอ๊ควูดเรสซิเดนซ์ ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เปิดทุกวัน 17.00 – 24.00 น.สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 06-3145-7565