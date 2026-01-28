งดงามสมพระเกียรติ “พระเมรุมาศสมเด็จพระพันปีหลวง” ออกแบบยึดโบราณราชประเพณี

กรมศิลปากร เผยภาพแบบจำลองเสมือนจริงพระเมรุมาศและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี ควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรม ที่สะท้อนพระราชจริยาวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย
