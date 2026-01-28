กระแส “เที่ยวตามรอยลิซ่า” สุดปัง! ยอด นทท. ล้นหลาม กระจายรายได้สู่ชุมชน-กระตุ้นเศรษฐกิจ

AmazingThailand x LISA สร้างปรากฏการณ์ LISA Effect “เที่ยวตามรอยลิซ่า” หลังนักท่องเที่ยวหลั่งไหลสู่ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี คาดช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดงในปี 2569 จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 120,000 คน
กระแส AmazingThailand x LISA สร้างปรากฏการณ์ LISA Effect “เที่ยวตามรอยลิซ่า”นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติพร้อมใจหลั่งไหลสู่ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จุดกระแสการเดินทางสู่เมืองน่าเที่ยว พร้อมกระจายรายสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ โดย ททท. คาดการณ์ว่าฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดงในปี 2569 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 120,000 คน
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท.กล่าวว่า ปรากฏการณ์นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเที่ยวชมทะเลบัวแดง บึงหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สะท้อนความสำเร็จในการใช้ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล” ในบทบาท “Amazing Thailand Ambassador” ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวไทยเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ซึ่งททท. มีความยินดีอย่างยิ่งที่กระแส Amazing Thailand x LISA สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัสความงดงามของทะเลบัวแดง บึงหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี นับเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี หลังจากได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับอานิสงค์จากปรากฏการณ์ดังกล่าวในการต่อยอดธุรกิจเพื่อยกระดับสินค้าและบริการภายในชุมชน อันนำมาซึ่งการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ และตอกย้ำบทบาทของอุดรธานีในฐานะเมืองน่าเที่ยวของไทยอันเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพ
จากข้อมูลสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดง ท่าเรือบ้านเดียม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 25 มกราคม 2569 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมจำนวนทั้งหมด 50,306 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 26,019 คน คิดเป็นร้อยละ 51.73 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 24,287 คน คิดเป็นร้อยละ 48.27 อาทิ ประเทศจีน ลาว เยอรมัน ญี่ปุ่น เป็นต้น
ซึ่งโดยปกติแล้วทะเลบัวแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นกลุ่มหลัก แต่ในฤดูกาลนี้พบว่าสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบเทียบเท่านักท่องเที่ยวชาวไทย สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมจากตลาดต่างประเทศที่ขยายตัวมากขึ้นอย่างชัดเจนจากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลต์ในการเที่ยวตามรอยลิซ่าในครั้งนี้ คือ ความตั้งใจของนักท่องเที่ยวในการถ่ายภาพตามลิซ่า โดยการเลือกใช้บริการเรือสำหรับนั่งถ่ายภาพความสวยงามของทะเลบัวแดงจากการรายงานในพื้นที่ พบว่า วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 มีเรือใหญ่ให้บริการ 254 เที่ยว เรือเล็ก 70 เที่ยว รวมจำนวนนักท่องเที่ยว 1,664 คนสร้างรายได้จากการบริการเรือชมทะเลบัวแดง จำนวน 148,000 บาท
ในส่วนวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 มีเรือใหญ่ให้บริการ 457 เที่ยว เรือเล็ก 97 เที่ยว รวมจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 2,937 คน สร้างรายได้จากการบริการเรือชมทะเลบัวแดงจำนวน 257,600 บาท รวม 2 วัน เกิดรายได้จากการบริการเรือชมทะเลบัวแดงสูงถึง 405,600 บาททั้งนี้ คาดการณ์ว่าฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดงในปี 2569 (เดือนพฤศจิกายน 2568 – กุมภาพันธ์ 2569) จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 120,000 คน
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวตามรอยลิซ่า Amazing Thailand Ambassador ที่ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี สามารถติดต่อเช่าเรือได้ที่ท่าเรือหลัก 4 แห่ง ได้แก่ ท่าบ้านเดียมโทร. 089-395-0871 ท่าบ้านดอนคง โทร. 063-141-6496 ท่าบ้านแชแล โทร. 089-899-6529 และ ท่าบ้านเชียงแหว โทร. 092-805-6459, 089-788-2272
ช่วงเวลาที่แนะนำที่บัวบานเต็มที่และแสงสวยงามในช่วงเช้าเวลา 6.00 น. – 11.00 น. ระหว่างกลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุดรธานี โทร. 042-325-407 หรือ โทร. 1672 Travel Buddy
