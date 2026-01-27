สำนักพระราชวัง แจ้งเวลาการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 2569

สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้
31 มกราคม 2569
– เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่ เวลา 8.30-12.00 น. – เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. (จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา 11.00 น.)
1 กุมภาพันธ์ 2569
– เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. – เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น. (จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา 20.00 น.)
โปรดแต่งกายสุภาพ
– กรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ สวมชุดสุภาพไว้ทุกข์ สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
