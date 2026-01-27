ครั้งเดียวในรอบปี สำรับพิเศษ 3 เมนู ณ เรือนวราพร เฉพาะที่งาน Bangkok Design Week 2026

ครั้งเดียวในรอบปี! ลิ้มลอง 3 สำรับโปรดครอบครัว ‘สุรวดี’ รสมือที่ส่งต่อความรักจาก ‘คุณยายสอาง’ ที่หลายคนคิดถึง เฉพาะที่งาน Bangkok Design Week 2026 ณ เรือนวราพร ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569
มูลนิธิอินสาท-สอาง ผู้ดูแลและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแห่งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เปิดครัวไฟแห่งเรือนวราพรเพื่อแบ่งปันรสชาติแห่งความทรงจำให้กับผู้มาเยือน ขอเชิญทุกท่านร่วมลิ้มลองอาหารไทยสูตรต้นตำรับ ‘คุณยายสอาง สุรวดี’ คุณแม่ของ รศ.วราพร สุรวดี (ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก) จากสำรับโปรดในครอบครัวสุรวดีที่หารับประทานยาก สู่เมนูพิเศษที่เปิดเรือนต้อนรับผู้มาเยือนเพียงปีละ 1 ครั้ง เฉพาะช่วงเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2569 (Bangkok Design Week 2026) สัมผัสเสน่ห์แห่งรสชาติละเมียด ณ เรือนวราพร ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ท่ามกลางบรรยากาศบ้านไม้เก่าที่ร่มรื่นและเปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์
เปิดสำรับ 3 เมนูความอร่อย ตำรับคุณยายสอาง
จากกระแสตอบรับอย่างดีในปีที่ผ่านมา ครอบครัวสุรวดีพร้อมเปิดเรือนวราพรต้อนรับผู้มาเยือนอีกครั้ง ด้วย 3 เมนูไฮไลท์ ที่สะท้อนถึงความประณีตแห่งรสชาติ และการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมผ่านจานอาหาร ได้แก่
ขนมจีนซาวน้ำ: เมนูคลายร้อนที่คนสมัยก่อนนิยมทำกินเองง่าย ๆ ที่บ้านในช่วงหน้าร้อน ขนมจีนซาวน้ำสูตรคุณยายสอางใช้เครื่องเคียงอย่างสับปะรดสับ ขิงซอย และกระเทียมไทย เพิ่มความรู้สึกชื่นใจคลายร้อนได้อย่างดี ราดด้วยกะทิสดที่เคี่ยวพอแตกมันกำลังอร่อยจับคู่กับเส้นขนมจีนเหนียวนุ่ม เป็นรสมือแบบโบราณที่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เจอกันง่าย ๆ
ก๋วยเตี๋ยวหลอด: ก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบที่ทำกินกันในบ้านย่านบางรัก โดดเด่นด้วยแป้งก๋วยเตี๋ยวนึ่งนุ่ม ๆ ราดด้วยน้ำซีอิ๊วสูตรของคุณยายสอางที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ให้รสชาติหอมกลมกล่อม ซึมเข้าเนื้อแป้ง โรยกระเทียมเจียวกับกากหมูสดทำใหม่ ๆ เป็นรสชาติเรียบง่าย แต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอาหารรสมือแม่
ปอเปี๊ยะสด: ของว่างที่มักทำไว้กินยามบ่ายในครอบครัวสุรวดี ปอเปี๊ยะสดไส้แน่นด้วยผักสดและเครื่องพะโล้ปรุงพอดี น้ำราดไม่หวานจัดตัดเลี่ยนด้วยพริกสดและผักแนม สูตรของคุณยายสอางเน้นความสด สะอาด และรสกลมกล่อม ชวนให้นึกถึงบรรยากาศการนั่งล้อมวงคุยกันใต้เรือนไม้ในวันสบาย ๆ ของครอบครัว
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรสชาติแห่งความทรงจำ และเดินทางย้อนกาลเวลาเพื่อสัมผัสความอบอุ่นภายในเรือนวราพร ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (ซอยเจริญกรุง 43) ผ่านอาหารไทยที่ปรุงด้วยความพิถีพิถัน ราวกับเป็นลูกหลานที่กลับมาเยี่ยมบ้านอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.00 – 17.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) Facebook: พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline