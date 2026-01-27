หวานละมุนรับปีใหม่จีน หวานฉ่ำรับวาเลนไทน์ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ต้อนรับเทศกาลสำคัญในดือนกุมภาพันธ์นี้ เสิร์ฟความหวานละมุนรับปีใหม่จีน กับ "เค้กส้มมงคล" ณ ที แอนด์ ทิปเปิ้ล และ มิลล์ แอนด์ โค พร้อมเติมเต็มความหวานให้คนรู้ใจช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ด้วยเซ็ตเมนูมื้อค่ำสุดหรูสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ณ ห้องอาหารเรดสกาย
หวานละมุนรับปีใหม่จีน กับเค้กส้มมงคล เติมความเฮงวันตรุษจีน ณ ที แอนด์ ทิปเปิ้ล ชั้น 23 และ มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ด้วยความหวานสุดมงคล ด้วยขนมมงคลรับปีม้า กับ “เค้กส้ม” เพื่อส่งมอบความเป็นสิริมงคล มั่งมีศรีสุข ให้แก่ตัวท่านและครอบครัว หรือเป็นของขวัญแด่ญาติผู้ใหญ่ในโอกาสพิเศษ ของขวัญวันตรุษจีนปีนี้ เฮงตลอดปี โดยชาวจีน หรือคนไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าส้มคือผลไม้มงคล ซึ่งส้มในภาษาจีนคือ “ไต้กิก” มีความหมายว่า เฮงๆ รวยๆ โดยหัวหน้าพาสทรี้เชฟได้บรรจงคัดสรรส้มคุณภาพดี พร้อมวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำมารังสรรค์ออกแบบเป็นเค้กส้ม ที่มีส่วนผสมวานิลลา เนื้อนุ่ม สีผิวเหลืองเหมือนทองดุจดั่งทองคำเงางามสว่างสดใส เหมาะแก่การมอบเป็นของขวัญรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ เค้กส้มมงคล 1 กล่อง มี 2 ชิ้น มาพร้อมกล่องสวยงาม ในราคา 388 บาทถ้วน
เค้กส้มมงคลเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ณ ที แอนด์ ทิปเปิ้ล ชั้น 23 และ มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-100-1234 ต่อ 2321 หรืออีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
กุมภาพันธ์นี้ ร่วมเนรมิตเดือนแห่งความรักพร้อมเติมเต็มความหวานให้คนรู้ใจ
ในช่วงพรีวาเลนไทน์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 และวันวาเลนไทน์ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญคู่รักทุกคู่มาร่วมออกแบบค่ำคืนแห่งความรักสุดแสนพิเศษ เติมเต็มช่วงเวลาแสนโรแมนติกให้คนรู้ใจ ด้วยเซ็ตเมนูมื้อค่ำสุดหรูสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน รังสรรค์โดย เชฟลูก้า รุสโซ่ หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศเหนือระดับกับวิวใจกลางกรุงเทพฯ ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า และแสงไฟของมหานครยามค่ำคืนแบบพาโนรามา 360 องศา
สำหรับค่ำคืนวันวาเลนไทน์ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ห้องอาหารเรดสกายขอเสนอเซ็ตเมนูสุดหรู 6 คอร์ส ในโซนกลางแจ้ง ราคา 13,555 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน พร้อมแชมเปญ 2 แก้ว และดอกกุหลาบ 1 ดอก เริ่มต้นความหวานด้วยปลาฮามาจิหมักซอสซิตรัส เสิร์ฟพร้อมอาโวคาโดและฟิงเกอร์ไลม์ ต่อด้วย ทูน่าอาคามิบลูฟิน เสิร์ฟคู่กัซปาโช่มะเขือเทศและคาเวียร์รอยัลออสเซียตรา ตามด้วยตับห่านย่าง เสิร์ฟพร้อมชัทนีย์มะม่วงและซอสมาตารา ก่อนจะอิ่มเอมกับอาหารจานหลักอย่างปลาหิมะย่าง เสิร์ฟพร้อมผักโขมอ่อนและซอสเบอร์บล็อง และสเต็กสันนอกเนื้อวากิวฮิตาชิ A4 เสิร์ฟพร้อมเฮเซลนัตและเห็ดทรัฟเฟิลดำ ปิดท้ายค่ำคืนแห่งความรักด้วยของหวานแทนใจ “สวีทเลิฟ” สตรอว์เบอร์รีป่า ทับทิม และแชมเปญ
นอกจากนี้ ยังมีเซ็ตเมนูสุดหรู 4 คอร์ส ในโซนภายในอาคาร ราคา 8,555 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน ให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 – 01.00 น.
สำหรับคู่รักที่อยากเริ่มต้นความหวานก่อนใคร ในช่วงพรีวาเลนไทน์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ห้องอาหารเรดสกายขอเสนอเซ็ตเมนูสุดหรู 4 คอร์ส โซนกลางแจ้ง ราคา 8,555 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน
และอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งความโรแมนติก ครู แชมเปญ บาร์ ชั้น 59 ชวนคู่รักร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนวันแห่งความรักกับแพ็กเกจสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เริ่มต้นที่ราคา 8,014 บาท++ รับแชมเปญ Veuve Clicquot Rosé Brut NV 1 ขวด หอยนางรมสด 6 ตัว ช็อกโกแลต, และดอกกุหลาบ 1 ดอก หรือเลือกแพ็กเกจในราคา 9,014 บาท++ พร้อมแชมเปญ Veuve Clicquot Rosé Brut NV 1 ขวด ออสเซียตราคาเวียร์ 15 กรัม, ช็อกโกแลต และดอกกุหลาบ 1 ดอก และแพ็กเกจพิเศษสุดในราคา 18,900 บาท++
รับแชมเปญ Dom Pérignon 1 ขวด ค็อกเทล 2 แก้ว คาเวียร์เบลูกา 15 กรัม หอยนางรมสด 6 ตัว ช็อกโกแลต และดอกกุหลาบ 3 ดอก
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
