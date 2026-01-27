มื้ออาหารมงคลรับเทศกาลตรุษจีน ที่ “เฮยยิน-เซียนหยวน-ฮ่องกงฟิชเชอร์แมน”

“อิมแพ็ค” ชู 3 เดสติเนชันความอร่อยรับปีม้าทอง 2026 ผนึก “เฮยยิน-เซียนหยวน-ฮ่องกงฟิชเชอร์แมน” รังสรรค์มื้ออาหารมงคลเสริมบารมี รับตรุษจีน
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปี 2026 ปีมะเมียมหามงคล เชิญชวนคุณและครอบครัวมาร่วมเปิดรับความเฮงกับมื้ออาหารสุดพิเศษที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่อความสิริมงคล จาก 3 ร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงขนานแท้ในเครืออิมแพ็ค ได้แก่ ร้านอาหารจีนกวางตุ้งระดับพรีเมียม “เฮยยิน” (HEI YIN), ร้านอาหารจีนร่วมสมัยน้องใหม่ “เซียนหยวน” (XIAN YUAN) และตำนานความอร่อย “ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน” (Hong Kong Fisherman)
พบกับความเลิศรสจากวัตถุดิบชั้นดีที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ในราคาเริ่มต้นเพียง 120 บาท ไปจนถึงชุดอาหารมงคลชุดใหญ่ราคาสูงสุด 75,888 บาท++ พร้อมให้บริการความอร่อยต้อนรับโชคลาภ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2569 นี้
ประเดิมความมั่งคั่งที่ ร้านอาหารจีน “เฮยยิน” (HEI YIN) ณ เกษรวิลเลจ นำเสนอชุดอาหารมงคล 3 สไตล์ ที่สื่อถึงโชคลาภและความสำเร็จ พร้อมเสิร์ฟความพรีเมียม (เฉพาะวันที่ 16 - 18 ก.พ. 69) ได้แก่:
Treasure of Supreme Prosperity Set (75,888 บาท++): ชุดสุดหรูสำหรับ 10 ท่าน ไฮไลต์ด้วย "โอโทโร่ ทูน่า โล่วเห่", "หมูหันคาเวียร์" , "เป๋าฮื้อญี่ปุ่นตุ๋นขาห่านซอสเป๋าฮื้อ" และ "ปลาเก๋าดอกแดงนึ่งฮะเก๋าบีทรูท"
Treasure of Wealth & Prestige Set (38,888 บาท++): ชุดแห่งความมั่งคั่ง จัดเต็มกับ "เป๋าฮื้อสดโล่วเห (สลัดเป๋าฮื้อญี่ปุ่น) , "หมูหันฮ่องกงย่างไม้ลิ้นจี่" และ "ขาหมูจักรพรรดิ"
Treasure of Fortune Set (23,888 บาท++): ชุดแห่งความโชคดี ครบเครื่องด้วย "สลัดหอยไทรากิ" และ "ซุปหูฉลามเป๋าฮื้อกระเพาะปลาน้ำแดง"
นอกจากนี้ ยังมี 10 เมนูอะลาคาร์ตมงคล เริ่มต้น 380 บาท++ ถึง 3,888 บาท++ อาทิ เมนูหาทานยากอย่าง "หอยไทรากิสดโล่วเห่", "ปูไข่หมูสับนึ่งก๋วยเตี๋ยว (ฉั่น ชุ้น ฝัน)" และ "หมูกรอบคาเวียร์" ปิดท้ายด้วยของหวานสื่อความหมายดีอย่าง "ขนมปลาคาร์ฟไส้พุทราจีนและขนมคัสตาร์ด"
ต่อด้วยความอร่อยจากร้านน้องใหม่ “เซียนหยวน” (XIAN YUAN) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ค ที่พร้อมส่งมอบความมั่งคั่งผ่านชุด Celestial Grand Fortune Set (38,888++ บาท) ให้บริการวันที่ 12 - 22 ก.พ. 69 สัมผัสสุนทรียรส 8 คอร์ส มงคล อาทิ "สลัดมงคลโล่วเห่ เสิร์ฟพร้อมกุ้งใส แซลมอน และไข่ปลาแซลมอน", "ซุปหูฉลามหยินหยางพร้อมปลิงทะเล" เพื่อสุขภาพที่สมดุล และ "หมูหันฮ่องกงย่างเกาลัด" สื่อถึงความสมบูรณ์พูนสุข พร้อมรับฟรี! “ซาลาเปาไส้คัสตาร์ดส้ม” ท่านละ 1 ลูก (เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการ 16-17 ก.พ. 69)
ปิดท้ายด้วยตำนานความอร่อยสไตล์กวางตุ้งที่ “ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน” (Hong Kong Fisherman) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดเต็มทั้งชุดอาหารจีนและติ่มซำ ให้บริการวันที่ 14 ก.พ. - 3 มี.ค. 69:
ชุดโต๊ะจีนมงคล: Set Menu A (15,888 บาท++) และ Set Menu B (18,888 บาท++) สำหรับ 10 ท่าน อิ่มเอมกับเมนู "เป็ดปักกิ่งย่างไม้ลำไย" , "สลัดปลาแซลมอนสายรุ้ง" รวม 8 รายการ
เมนูอะลาคาร์ตและติ่มซำ: ราคาเริ่มต้น 120 - 3,288 บาท ห้ามพลาดเมนูใหม่ "ข้าวผัดไข่ปูเนื้อปูซอสเห็ดทรัฟเฟิล" และพาเหรดติ่มซำอย่าง "ขนมจีบเป๋าฮื้อ", "ฮะเก๋ากุ้งทอด" และ "ขนมจีบหน้าปลากะพง ซอสเอ็กซ์โอ"
โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน: รับส่วนลด 20% สำหรับชุดเซตเมนู และส่วนลด 10% สำหรับเมนู อะลาคาร์ตและติ่มซำ (เมื่อใช้บริการ 14-17 ก.พ. 69) พร้อมลุ้นรับอั่งเปาและส้มมงคล
(หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะร้านเฮยยินและเซียนหยวน)
ร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่จีนและรับความสิริมงคลได้ที่ 3 ร้านอาหารจีนในเครืออิมแพ็ค สำรองที่นั่งได้ที่:
ร้านเฮยยิน (เกษรวิลเลจ ชั้น 3): โทร. 080-964-5423 | Line: @heiyinbangkok
ร้านเซียนหยวน (เซ็นทรัลพาร์ค ชั้น 5): โทร. 084-237-1636 | Line: @xianyuanbkk
ร้านฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน (อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 12): โทร. 02-833-5434-5 | Line: @hongkongfisherman
