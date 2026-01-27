เตรียมเปิดตัว “เซ็นทารา ไลฟ์ นัมบะ โอซาก้า” โรงแรมแห่งที่สองในญี่ปุ่นในเครือเซ็นทารา

เซ็นทาราเตรียมเปิดโรงแรมแห่งที่สองในญี่ปุ่น ช่วงไตรมาสสองของปีนี้ มอบข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัว “เซ็นทารา ไลฟ์ นัมบะ โอซาก้า”
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประกาศเตรียมเปิดให้บริการโรงแรมแห่งที่สองในญี่ปุ่น “เซ็นทารา ไลฟ์ นัมบะ โอซาก้า” ในไตรมาส สองของปีนี้ หลังความสำเร็จอันท่วมท้นของเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ที่ได้เปิดตัวไปในปีพ.ศ. 2566 โดย เซ็นทารามอบข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวโรงแรมไลฟ์สไตล์ใจกลางเมืองอันสะดวกสบายแห่งใหม่นี้ ด้วยแพ็กเกจห้องพักราคาพิเศษ พร้อมสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับสมาชิก CentaraThe1
เพื่อเตรียมฉลองการเปิดให้บริการ “เซ็นทารา ไลฟ์ นัมบะ โอซาก้า” เซ็นทารามอบข้อเสนอช่วงเปิดตัว ด้วยส่วนลด 25% สำหรับสมาชิก CentaraThe1 (สำหรับราคา The Place to Be และ Flexible Rates) พร้อมคะแนนสะสมสามเท่าสำหรับสมาชิก โดยลูกค้าสามารถจองข้อเสนอพิเศษนี้ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2569 สำหรับการเข้าพักตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ สามารถสมัครเป็นสมาชิก CentaraThe1 โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น ได้ที่ https://centara1card.com/signup
เซ็นทารา ไลฟ์ นัมบะ โอซาก้า ตั้งอยู่ย่านนัมบะอันเลื่องชื่อ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเมืองโอซาก้า โรงแรมแห่งนี้รายล้อมด้วยร้านอาหารท้องถิ่น แหล่งช้อปปิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย อาทิ ย่านโดทงโบริ (Dotonbori), ตลาดปลาคุโรมง (Kuromon Market) และถนนช้อปปิ้งชินไซบาชิ (Shinsaibashi)
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองห้องพักภายใต้ข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัว “เซ็นทารา ไลฟ์ นัมบะ โอซาก้า” ได้ที่ https://www.centarahotelsresorts.com/centara-life/th/cloj/opening-offer
