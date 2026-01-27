“ทะเลบัวแดง” อุดรธานี CNN เคยยกให้เป็น 1 ใน 15 ทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลก

เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เผยแพร่ภาพ ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ท่ามกลางทะเลบัวแดงสุดอลังการ ทำให้หนองหานกุมภวาปีกลายเป็นจุดหมายที่โลกจับตามองในชั่วข้ามคืน แต่รู้ไหมว่าที่นี่เคยถูก CNN ยกย่องให้เป็น "1 ใน 15 ทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลก" มาก่อนแล้ว
นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวว่า หนองหานกุมภวาปีไม่ใช่แค่จุดท่องเที่ยว แต่เป็น "เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี" ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่ปี 2535 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคืออาณาบริเวณพิเศษที่กำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่า เพื่อให้พวกสัตว์นานาชนิดผสมพันธุ์ วางไข่ เลี้ยงลูก หรือพักแรมได้อย่างสงบ โดยไม่ถูกคุกคามจนสูญพันธุ์
ปัจจุบันมีพื้นที่คุ้มครอง 10,630 ไร่ และกำลังดำเนินการขยายเขตอนุรักษ์เพิ่มอีก 13,605 ไร่ ที่นี่เป็นบ้านของนกกว่า 217 ชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพจากยุโรป จีน ตะวันออกกลาง รวมถึงสัตว์หายากอย่างเป็ดหงส์ นกตะกรุม นกอ้ายงั่ว และเหยี่ยวแดง นอกจากนี้ ยังมีปลามากกว่า 70 ชนิดและพืชน้ำ 63 ชนิด รวมถึง "บัวสายสีแดง" พันธุ์สัตตบรรณที่หาดูได้ยาก
ความงามที่ลิซ่ามาถ่ายภาพ คือบัวสายสีแดงที่บานสะพรั่งนับหมื่นไร่ในช่วงพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ลองจินตนาการภาพพรมดอกไม้สีแดงอมชมพูทอดยาวไปไกลสุดตา คล้ายทะเลสีชมพูลอยอยู่กลางทุ่งนาอีสาน นี่คือผลงานของการอนุรักษ์อย่างจริงจังของกรมอุทยานฯ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นกว่า 30 หมู่บ้านที่ช่วยกันดูแลรักษาความสมดุลของธรรมชาติ พื้นที่แบบเกาะแก่งอย่างดอนแก้ว ดอนหลวง ดอนโนนทัน สลับเวิ้งน้ำลึก ทำให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบสำหรับสัตว์ป่าทุกชนิด
"การนั่งเรือชมบัวแดงคือกิจกรรมเด็ดของที่นี่ แนะนำให้มาช่วงเช้าตรู่เพื่อแสงสวย ดอกบัวเพิ่งบาน และเห็นนกมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีพระธาตุดอนแก้วบนเกาะกลางน้ำที่มีหลักฐานโบราณคดีอายุกว่า 800 ปี และศาลเจ้าปู่ผาแดงตามตำนานรักอมตะของท้าวผาแดง-นางไอ่ที่น่าสักการะ" นายสุขี กล่าวทิ้งท้าย
หนองหานกุมภวาปีอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 45 กิโลเมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ นี่คือเขตอนุรักษ์ที่มีทั้งความงามของธรรมชาติและคุณค่าทางชีววิทยาที่หาดูได้ยาก และหากคุณได้มาสัมผัสความงามที่นี่ ขอความร่วมมือช่วยกันรักษา ด้วยการไม่ทิ้งขยะ ไม่รบกวนหรือทำร้ายสัตว์ป่า ไม่เก็บพืชผลหรือทำลายธรรมชาติ และไม่ส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ เพื่อให้ความงามนี้คงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้มาสัมผัส
"เคล็ดลับก่อนไป"
เวลาที่ดีที่สุด : พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ (บัวบานสวยสุด)
แนะนำช่วงเช้า : แสงสวย ดอกบัวเพิ่งบาน เห็นนกมากที่สุด
ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 45 กม.
ระดับสากล : ขึ้นทะเบียนอนุสัญญาแรมซาร์ (พื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับนานาชาติ)
ข้อมูล: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช