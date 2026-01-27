ททท.เปิดเส้นทางใหม่ “ลัดเลาะ ล่องกรุง” คลองบางลำพู–โอ่งอ่าง สู่ย่านสร้างสรรค์โลก

ททท. เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ล่องกรุง คลองบางลำพูโอ่งอ่าง สู่ย่านสร้างสรรค์ระดับโลก ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวปฐมฤกษ์ “ลัดเลาะ ล่องกรุง” คลองบางลำพู-คลองโอ่งอ่าง ชูอัตลักษณ์วิถีคลองเมืองเก่า สู่ย่านสร้างสรรค์ระดับโลก ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2569 (Bangkok Design Week 2026)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวปฐมฤกษ์ “ลัดเลาะ ล่องกรุง” คลองบางลำพู-คลองโอ่งอ่าง ณ พิพิธบางลำพู กรุงเทพมหานคร เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวทางคูคลอง ที่นำเสนอวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนริมสองฝั่งคลอง สอดรับกับโครงการพัฒนาคูคลองตามแนวพระราชดำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มุ่งฟื้นฟูวิถีชีวิตริมน้ำและยกระดับสู่แลนด์มาร์กท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางคูคลอง เชื่อมโยงคลองบางลำพู–คลองโอ่งอ่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ทางการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิสังคมในชุมชนเมือง ซึ่งในวันนี้ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว และจะมีการต่อยอด โดยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์ของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2569 (Bangkok Design Week 2026) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2569 โดย ททท.หวังว่าการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่
สำหรับการจัดกิจกรรมนำเที่ยวเส้นทางคลองบางลำพู-คลองโอ่งอ่าง มีเส้นทาง/แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ผ่านสายน้ำ สะท้อนศักยภาพของคูคลองในฐานะเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและย่านศิลปะร่วมสมัย โดยมีเส้นทางไฮไลต์ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่น่าสนใจในเส้นทาง ดังนี้
ไฮไลต์เส้นทางปฐมฤกษ์:
- จุดเริ่มต้น ณ พิพิธบางลำพู: เรียนรู้ประวัติศาสตร์ย่านการค้าเก่าแก่ของพระนคร และเริ่มออกเดินทาง
- ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ: ล่องเรือแท็กซี่ไฟฟ้าชมทัศนียภาพสองฝั่งคลอง และเข้าสู่ย่านบ้านพานถมเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนสองฝั่งคลอง
- เส้นทางเดินเท้าสร้างสรรค์: เชื่อมต่อจากท่าเรือ SCG ลัดเลาะชมบรรยากาศริมคลอง สู่ย่านคลองโอ่งอ่าง-จักรวรรดิ ย่านพหุวัฒนธรรมที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ พร้อมฟังเรื่องราวของแหล่งค้าส่งสมุนไพรไทย-จีนอันเก่าแก่
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ:
- ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ศาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งเดียวในฝั่งพระนครที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาของผู้คนในย่านบางลำพู บรรยากาศสงบ เรียบง่าย ผู้คนแวะมาสักการะขอพรด้านความสำเร็จ
และความก้าวหน้า เป็นอีกมุมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนกับประวัติศาสตร์ไทยในย่านเมืองเก่า
- ตรอกบ้านพานถม ตรอกบ้านพานถมเป็นชุมชนเก่าแก่ในเขตพระนครที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในฐานะแหล่งช่างฝีมือทำเครื่องเงินดุนลายอันประณีต ทั้งพาน ขัน และภาชนะเงินหลากรูปแบบ ปัจจุบันแม้เหลือเพียงไม่กี่ครอบครัวที่ยังสืบทอดงานช่าง แต่ตรอกเล็ก ๆ แห่งนี้ยังคงอบอวลด้วยเสน่ห์ของบ้านเรือนเก่าและวิถีชีวิตเรียบง่ายริมคลองบางลำพู เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมบรรยากาศเมืองเก่าท่ามกลางกลิ่นอายประวัติศาสตร์ของพระนคร
- คลองโอ่งอ่าง แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางเมือง พร้อมถนนคนเดินริมคลอง ศิลปะสตรีทอาร์ต ร้านอาหาร และบรรยากาศชิล ๆ เหมาะสำหรับเดินเล่น ถ่ายภาพ และสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิตสองฝั่งคลองที่ผสมผสานทั้งอดีตและความร่วมสมัยของกรุงเทพฯ
- ตรอกอาม่า ตรอกที่ตกแต่งด้วยโคมจีนและบรรยากาศชุมชนดั้งเดิม ท่ามกลางร้านค้ารายย่อย ของกินพื้นถิ่น และ AMA Hostel โฮสเทลในบ้านจีนโบราณอายุกว่า 200 ปี ที่เป็นจุดพักและแลนด์มาร์กให้คนรักประวัติศาสตร์และคนเดินทางได้สัมผัสวิถีชีวิตย่านจีนกรุงเทพฯ แบบใกล้ชิดในบรรยากาศชุมชน
- พลับพลาที่ประทับรับเสด็จรัชกาลที่ 5 วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร (เดิมชื่อวัดเชิงเลน) เป็นพลับพลาไม้สองชั้น ประดับลายแกะฉลุแบบเรือนขนมปังขิง (Gingerbread Style) ซึ่งเคยใช้รับเสด็จฯ เมื่อครั้งเสด็จถวายผ้าพระกฐินทางชลมารค ปัจจุบันได้ย้ายเข้ามาในวัดและได้รับการบูรณะยกพื้นเป็นอาคารสามชั้น โดยชั้นบนสุดคือพลับพลาเดิมที่เก็บวัตถุโบราณ และเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ชั้นสองเป็นห้องสมุดและพื้นที่จัดแสดงตู้พระธรรมและตาลปัตรเก่าที่มีลวดลายสวยงาม และชั้นล่างจัดเป็นพื้นที่ถวายสังฆทานและร้านกาแฟ
- หอมปรุง บาย ใบห่อ คาเฟ่สมุนไพรที่ซ่อนตัวอยู่ในอาคารโบราณย่านจักรวรรดิ ใกล้คลองโอ่งอ่างผสานเรื่องราวภูมิปัญญาสมุนไพรไทยผ่านเมนูเครื่องดื่มและขนมหวานในบรรยากาศอบอุ่น พร้อมเวิร์กช็อปให้คุณได้เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่าง ยาดม พิมเสนน้ำ และชาสมุนไพร ด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนำเที่ยวเส้นทาง “ลัดเลาะ ล่องกรุง” คลองบางลำพู-คลองโอ่งอ่าง ซึ่ง ททท. จัดรอบเรือและกิจกรรมนำเที่ยวตามเส้นทางในช่วงงาน Bangkok Design Week 2026 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม–6 กุมภาพันธ์ 2569 โดยสามารถติดตามรอบเรือและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ http://www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2026/program