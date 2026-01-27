เที่ยวตุรกี ไม่ต้องกังวลเรื่องถ่ายภาพ ลองใช้ “Catmeraman” เป็นตัวช่วย

“ตุรกี” ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นมิตรกับเจ้าเหมียว ล่าสุดมีไวรัลดังใน Reddit เมื่อผู้ใช้แชร์ภาพแมวจร เป็นตัวช่วยในการถ่ายภาพ พร้อมรับฉายา “Catmeraman”
เมื่อเร็วๆนี้ ผู้ใช้ Reddit บัญชีชื่อ Few_Bandicoot2302 ได้โพสต์ภาพในกลุ่ม Cats with jobs เป็นภาพคู่รักยืนถ่ายภาพคู่กันด้วยโทรศัพท์มือถือ แต่เนื่องจากไม่มีขาตั้งกล้อง จึงต้องใช้บริการร่างอันอวบๆขนฟูของเจ้าเหมียวแมวจรตัวหนึ่งมาเป็นตัวช่วยในการถ่ายภาพ
ส่วนเจ้าแมวขนฟูในรูปนั้นหันมามองคู่รักด้วยสายตาคล้ายมีคำถามว่า “เสร็จหรือยังนุด, โอเคมั้ย หรือไม่ก็ จ่ายค่าตัวด้วยนะนุด!”
โดยรูปดังกล่าวผู้โพสต์บรรยายสั้นๆว่า “Not cameraman its CATMERAMAN” ซึ่งมีผู้มาแสดงความเห็นชื่นชอบเป็นจำนวนมาก เช่น
- หวังว่าเธอคงตกลงค่าตอบแทนเป็นปลาทูน่า 20 กระป๋องไว้ล่วงหน้าแล้วนะ
- จ่ายค่าแรงสำหรับความเชี่ยวชาญของน้องด้วยนะ
- หวังว่าเธอจะปฏิบัติต่อฉันเหมือนการ์ฟิลด์สำหรับมื้อเย็นในวันนี้
- น้องภูมิใจที่ได้เป็นขาตั้งกล้อง
สำหรับตุรกี นับเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเจอแมวจรได้ทั่วไปตามท้องถนน ร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว และไม่เว้นแม้แต่ภายในสถานที่สำคัญทางศาสนา ก็ยังมีแมวอยู่ในนั้น แถมบางตัวก็เป็นแมวประจำสถานที่นั้นๆจนโด่งดังไปทั่วโลก โดยคาดกันว่า มีแมวในประเทศตุรกีมากกว่า 4.7 ล้านตัว