นิทรรศการสุดล้ำ G-DRAGON : Übermensch เท่ด้วย คูลด้วย สมจริงเหมือนเฮียบินมาเอง

หากใครเป็นแฟน G-DRAGON หรือหลงใหลในงานศิลปะสื่อใหม่ ต้องร้องกรี้ด เพราะ “G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch” นิทรรศการสุดล้ำที่เคยสร้างปรากฏการณ์ทั่วเอเชีย ปักหมุดที่กรุงเทพฯ ครั้งแรก ด้วยคอนเซปต์ Immersive เต็มขั้น พร้อมพาเราอินกับโลกทัศน์อันลึกซึ้งของศิลปินไอคอนิกระดับโลกอย่าง G-DRAGON ตั้งแต่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ EM Tower ชั้น 1, EMSPHERE
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline