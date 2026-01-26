“เดียร์น่า” ตามรอย “ลิซ่า” นุ่งผ้าไทย เที่ยว “ทะเลบัวแดง”

จากกระแสผลงานโฆษณาโปรโมตเมืองไทยของ ททท. กับภาพ “ลิซ่า” คู่กับทะเลบัวแดง จนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียล ทำให้ “ทะเลบัวแดง” กลายเป็นที่พูดถึงและใครๆ ก็อยากไปเที่ยวตามรอย
ล่าสุด “เดียร์น่า ฟลีโป” นักแสดงสาวชื่อดังพี่สาวคนสนิทของ “ลิซ่า” ก็ได้มาเที่ยวตามรอยลิซ่าที่ “ทะเลบัวแดง” จ.อุดรธานี เช่นกัน โดยเดียร์น่าได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว dianaflipo ภาพข้อความว่า
บัวแดงบ้านเราสวยมาก
*ถ้าอยากดูพระอาทิตย์ขึ้นให้ไปถึง 6.30 เช้า คุ้มค่าที่สุดค่ะ
ซึ่งเดียร์น่าได้สวมผ้าไทยพื้นเมืองสีครามโพสต์ท่าบนเรือท่องเที่ยวขณะชมบัวแดง ที่บานสะพรั่งสวยงามสุดลูกหูลูกตา
โดย ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี นับว่าเป็นจุดหมายหลักในการเดินทางมาชมความสวยงามตามรอยลิซ่า สามารถลงเรือได้ที่ “ท่าเรือทะเลบัวแดงบ้านเดียม” ซึ่งเป็นจุดใหญ่ในการลงเรือไปชมบัวแดงในหนองหาน จ.อุดรธานี
“หนองหาน” มีเนื้อที่ประมาณ 22,500 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส่วนที่เหลืออยู่ใน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และ อำเภอกู่แก้ว ถือว่าเป็นบึงน้ำจืดที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางด้านชีวภาพ ภายในบึงประกอบไปด้วยพืชน้ำ พันธุ์นก และพันธุ์ปลา หลากหลายชนิด ซึ่งพันธุ์ไม้น้ำที่โดดเด่นของบึงหนองหานก็คือ “บัวสาย” หรือ “บัวแดง” ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนหนองหานในทุกฤดูหนาว
ธรรมชาติได้เนรมิตให้เกิดท้องทุ่งบัวแดงอันสุดอลังการขึ้นมา โดยดอกบัวที่นี่จะพร้อมใจกันผลิดอกเบ่งบานเป็นจำนวนมหาศาล ยามเมื่อออกดอกบานพร้อมกันจะดูชมพูสะพรั่งสวยงามละลานตาเต็มท้องน้ำ กลายเป็นแหล่งชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติ และเป็นที่รู้จักในชื่อของ “ทะเลบัวแดง” ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
และด้วยความสวยงามของทะเลบัวแดง จึงทำให้เกิดกิจกรรมล่องเรือดูทะเลบัวแดง และธรรมชาติ พร้อมวิถีชีวิตยามเช้าที่หนองหานขึ้น นักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงจุดหมายก็ตรงไปยังจุดลงเรือ เพื่อจะไปให้ทันเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงาม
หลังจากเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นกันจนหนำใจแล้ว แสงแดดก็ค่อยๆ สว่างขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ดอกบัวนับล้านๆ ดอก ค่อยๆ เบ่งบานทั่วทั้งทุ่ง เมื่อมองไปยังเบื้องหน้าก็จะเห็นดอกบัวสีชมพูผลิบานไปจนไกลสุดสายตา
ทะเลบัวแดงแห่งหนองหาน จ.อุดรธานี จะมีให้ชมมากที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ของทุกปี ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาชมทะเลบัวแดง ดอกบัวจะบานสวยมากที่สุดในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. แต่หากมาในช่วงเวลาอื่นก็ยังมีดอกบัวให้ชมเช่นกัน โดยจะมีเรือให้บริการไปชมทะเลบัวแดงตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงเวลา 17.00 น.
