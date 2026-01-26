สายมูไม่ควรพลาด ตามรอย “ลิซ่า” ที่ “วัดแชกงหมิว” ฮ่องกง

“ลิซ่า” ศิลปินระดับโลกชาวไทย กลายเป็นกระแสดังในฮ่องกง เมื่อมีภาพศิลปินคนดังปลีกตัวจากตารางคอนเสิร์ต เวิลด์ทัวร์ Deadline World Tour ของ BLACKPINK แวะไปเยือน “วัดแซกงหมิว” หนึ่งในวัดดังสำหรับสายมูแห่งเกาะฮ่องกง
กลายเป็นกระแสร้อนแรงในวงการท่องเที่ยวฮ่องกง และแฟนคลับของ “ลิซ่า - ลลิษา มโนบาล” หลังมีภาพเธอไปเยือนวัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นการส่วนตัวในลุคชิลๆ ซึ่งแฟนๆฮ่องกงต่างชื่นชมในความเป็นกันเอง รวมทั้งการลือกมาเที่ยวยังสถานที่ที่ชาวท้องถิ่นเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งสามารถสร้างกระแสการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมให้กับท้องถิ่นได้
สำหรับ “วัดแชกงหมิว” (Che Kung temple) หรือที่คนไทยอย่างเราๆ รู้จักกันดีในชื่อของ “วัดกังหันลม” ตั้งอยู่ในย่าน Sha Tin เขตนิวเทอริทอรี่ส์ เป็นวัดที่ชาวจีนให้ความเคารพและศรัทธามาอย่างยาวนาน สร้างขึ้นมาตั้งแต่ 300 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อระลึกถึง นักรบเอกที่ชื่อว่า “แช กง” นั่นเอง
โดยเรื่องร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ “วัดแชกงหมิว” นั้น ว่ากันว่าสามารถพัดพาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัว และนำความโชคดีเข้ามาในชีวิต จนทำให้ผู้คนต่างพากันไปไหว้ขอพรกันมากมายเลย เชื่อกันว่ามาที่นี่แล้วต้องมาหมุนกังหันลม เพราะการมาหมุนกังหันลมกลับทิศที่วัดนี้ จะช่วยหมุนชีวิตให้พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี รวมถึงยังช่วยให้ราบรื่น เงินทองไหลมาเทมา เหมือนกังหันที่กำลังลู่ลมอยู่